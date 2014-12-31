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Банк «Авангард»: Горячая линия

Раздел представляет собой «горячую линию» по вопросам, связанным с продуктами банка «Авангард». Чтобы задать вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ. Раздел модерируется представителями банка.

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На ваши вопросы отвечает эксперт банка «Авангард»

Константин Гринглоз
Константин Гринглоз
начальник Управления организации розничных услуг
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
категории вопросов
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Вопрос:

Здравствуйте. Как известно,
Для физических лиц по кредитным картам рублевые ставки увеличиваются с 26 декабря: в зависимости от срока непрерывной задолженности они составят 21%, 24%, 27% и 30%
http://www.avangard.ru/rus/about/pres…p?ID=13817
Сейчас я зашла на сайт www.banki.ru, увидела отзыв tercel от 29.12.2014 10:49, где представитель Банка оставил комментарий «Если клиент не согласен с новыми ставками, то Банк фиксирует сумму задолженности, и проценты продолжают начисляться по прежней ставке».
Я клиент Банка с 2010, я не согласна с новыми ставками, поэтому прошу, во-первых. чтобы проценты продолжали начисляться, исходя из ставки 24%, а не 30%, во-вторых, пересчитать сумму процентов с 26 декабря по 31 декабря, исходя из ставки 24%

постоянный адрес
innapermm (Пермь) 31.12.2014 00:25
Ответ:

Уважаемый клиент, 

По Вашей задолженности проценты будут начисляться по прежней ставке. 
В связи с тем, что мы можем начислять проценты только по одной ставке, мы зафиксируем сумму задолженности. До погашения суммы задолженности Ваша карта будет заблокирована, чтобы не допустить возникновение новой задолженности. 
Погашать задолженность можно, как и прежде, удобным Вам способом, в том числе и минимальными платежами. 
После погашения задолженности, если Вы пожелаете возобновить кредитование на новых условиях, то необходимо будет подать заявление в офисе Банка или посредством Интернет-Банка. Заявление, поданное посредством Интернет-Банка, должно быть подтверждено одним из предложенных способов (код СМС, код из карточки доступа, ЭЦП). 

С уважением, 

Константин Гринглоз
Вопрос:

На мою депозитную карту в Сбербанке наложен арест,В Сбербанке выдали распечатку,что арест наложил мировым судья Ипполитов дата наложения 29.08.2014 год Но карточкой я пользовалась до конца ноября.Далее внизу на распечатке написано подробности узнайте на Сайте Федеральных приставов.Захожу на сайт я в должниках меня нет При чём в распечатке было два взыскания.Одно прекращено спустя два месяца, а через месяц 29.08.2014 наложили другое взыскание только сумма. другая. Что это может быть.?

постоянный адрес
korneeva (Красножарский край.Северская) 30.12.2014 18:41
Ответ:

Горячая линия предназначена для вопросов по продуктам и услугами Банка Авангард.Мы не имеем возможности давать общие консультации.

С уважением,

Константин Гринглоз
Вопрос:

Добрый день.
Что-нибудь планируется делать со списком получателей платежей в ИБ? Перечень провайдеров, в адрес которых можно осуществить платеж, ничтожно мал. Я до сих пор придерживаю вторую кредитку только по причине того, что мне там гораздо удобнее оплачивать услуги (без комиссии и в льготный период), чем в Авангарде. Это очень удручает.

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Lоki™ (СПб) 29.12.2014 15:38
Ответ:

Уважаемый клиент,

Вы можете подать заявление в Интернет-Банке или написать на cards@avangard.ru с указанием провайдеров, которые Вы бы хотели, чтобы Банк добавил в Интернет-банке. Если наш технический партнер сотрудничает с таким провайдером и у Банка есть техническая возможность его добавить, то мы его обязательно включим в список получателей.

С уважением,

Константин Гринглоз
Вопрос:

Здравствуйте!
22.12.2014, я, находясь в Таиланде, снял со своей долларовой карты банка Авангард сначала 20000 бат + комиссия банкомата 180 бат, затем следующей операцией 17000 бат + комиссия банкомата 180 бат. Итого получилось 37360 бат. На тот момент на карте находилось 1165,72$, которые я все благополучно снял и считал при этом, что курс снятия составил примерно около 32 бат за доллар. Это соответствовало среднему курсу на тот день в Таиланде, и я наивно предполагал, что мне не о чем беспокоиться до того момента, как случайно не зашел в свой интернет банк и не увидел картину маслом: мне предоставлен овердрафт.
Начал разбираться с причинами. Я сглупил, когда забыл про комиссии за трансграничную операцию (0,75%) и комиссии за снятие в чужом банкомате (1,5%), которые составили 15,33$ по первому снятию и 13,05$ по второму. Но также я понял, что при снятии наличных в тайском банкомате были конвертированы непонятно сколько раз и мне не ясно, почему в этих конвертациях фигурирует рубль? Карта долларовая, снимались баты, откуда здесь взялся рубль?
Причем, когда до этого я пытался снять те же 20000 бат в предыдущий день, сумма в долларах должна была составить 614,06$ (как я увидел из выписки перед тем как идти снимать деньги), но уж никак не 681,66$, как это получилось у моего «дорогого» банка.
Итак, я требую провести проверку, вернуть мне неверно начисленные средства в размере разницы текущего овердрафта и комиссии (134,65$-15,33$-13,05$=106,27$) и ответить мне на 3 вопроса:
1. Почему при трансграничных операциях по валютной карте в Таиланде присутствует рубль?
2. Почему, предоставляя клиенту овердрафт, банк даже не удосуживается известить его либо по электронной почте, либо по телефону. Ведь я мог еще несколько месяцев не заходить в свой интернет банк, и даже не подозревать, что на мне висит кредит со ставкой 36%, пусть даже на небольшую сумму.
3. Как Вам кажется, снять 1165$ и заплатить за это 134$ (11,5%) — это нормально? А не жирно будет?

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roskva (Киров) 28.12.2014 23:45
Ответ:

Уважаемый Клиент, 

В соответствии с п. 3.6.7.2. (В) «Условий выпуска расчетной банковской карты ОАО АКБ «Авангард», при совершении операции в валюте, отличной от валюты картсчета, с картсчета списывается " сумма операции, рассчитанная в валюте расчетов (в долларах США, евро или рублях) соответствующей Платежной системы и пересчитанная, при необходимости, в валюту Картсчета по внутреннему курсу Банка на день получения Банком Расчетной информации об операции, если операция совершалась в валюте, отличной от рублей, долларов США или евро, с использованием Карты в торгово-сервисных предприятиях, банкоматах или пунктах выдачи наличных иных банков». 

В Вашем случае при поступлении авторизационного запроса сумма пересчитывается из тайских батов в доллары США по курсу платежной системы. Рассчитанная таким образом сумма в долларах США резервируется на счете, и соответствующим образом меняется доступный баланс. 

При поступлении расчетной информации (как правило, на 2—3 рабочий день после совершения операции) Банк получает из платежной системы сумму операции в валюте расчетов и конвертирует её по курсу, установленному Банком на момент списания, в валюту картсчета. По операциям с картами VISA, совершенных в валюте, отличной от долларов США и евро, Банк производит расчеты с платежной системой в рублях. Таким образом, Банк осуществил расчеты по Вашей операции в полном соответствии с Условиями. Сумма операции в рублях, представленная платежной системой VISA, была проконвертирована Банком в доллары США по курсу Банка на дату расчетов с платежной системой. 

Что касается уведомления о возникновении перерасхода средств, напоминаем Вам, что в соответствии с Условиями выпуска расчетной карты Вы обязаны ежедневно заходить в Интернет-Банк для контроля за операциями по счету.

С уважением,

Константин Гринглоз
Вопрос:

Здравствуйте, уважаемый эксперт.

Вы уже не один раз давали мне справедливый ответ. Хотелось бы обратиться к Вам за помощью в очередной раз.

Я гражданин Украины, постоянно проживающий в России (имею вид на жительство в РФ). Я уже сотрудничаю с Вашим банком почти 2 года. Изначально у меня были интернет счета, интернет банк и неименная Express карта, выпущенная на 6 лет. Но прошло около года, как банк меня предупредил, что нужно перевыпускать эту карту, чтобы она была именной, иначе операции по ней скоро заблокируют.

При оформлении этой карты я ещё не имел ВНЖ, то есть был нерезидентом для банка. Но на момент перевыпуска карты я уже был резидентом, однако операционист отказалась переоформлять мои счета, а перевыпустила мне карту как нерезиденту, ссылаясь на то, что я скоро получу гражданство РФ и тогда мне всё переоформят. Однако я её предупреждал, что в ближайшее время я гражданство менять не планирую. Но тогда для меня всё было бесплатно и не имело большого значения. Новую именную карту выпустили на 5 лет и я был доволен.

Но не прошло и полгода, как банк ограничил операции по этой именной карте только для оплаты в Интернете и Интернет банка. А в банкоматах и магазинах ей стало невозможно расплачиваться. Для оплаты в магазинах мне предложили оформить уже карту с чипом. Причём везде на сайте банка написано, что такая карта выпускается бесплатно до 31 декабря 2014 года всем клиентам, у которых уже ранее была в банке карта без чипа. И только со второго года будет взиматься комиссия в 300 рублей.

Однако в этот раз операционист уже переоформила мои счета с нерезидента на резидента для чего пришлось сначала закрыть имеющуюся карту, а после оформить выпуск новой. В итоге при получении карты с чипом мне сообщили, что я теперь якобы считаюсь новым клиентом и поэтому взяли с меня 300 рублей за первый год обслуживания карты (хотя ранее я консультировался по этому вопросу у другого операциониста банка и он говорил, что можно оформить карту без комиссии даже в этом случае).

Я очень надеюсь, что Вы мне поможете в этом вопросе, разъясните, кто был прав, и как вернуть оплаченные 300 рублей за первый год обслуживания. Ведь я не новый клиент, а тот же самый, у меня уже было 2 карты в Вашем банке и я заменил карту до 31 декабря 2014 года. И не я виноват, что операционист заменила мой статус на резидента так поздно, из-за чего мне пришлось платить лишние деньги.

Заранее спасибо за помощь.

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EuroPenguin (Москва) 28.12.2014 14:03
Ответ:

Уважаемый клиент,

Благодарим Вас за выбор нашего Банка. Комиссия за годовое обслуживание карты возвращена на Ваш счет. Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию.

С уважением,

Константин Гринглоз
Вопрос:

Здравствуйте,
хотел окрыть р/с для ИП, подал все документы через интернет. Через два дня позвонили и сказали что счет не откроют не объясняя причин.
Могли бы подсказать как быть? Очень уж тарифы приятные.

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Muradjan.S (Ростов-на-Дону) 26.12.2014 15:34
Ответ:

Благодарим Вас за внимание к нашему Банку.

В соответствии с Федеральным Законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. банки проводят идентификацию клиента перед открытием счета и при этом имеют право отказа от заключения договора банковского счета в случае, если имеются основания, предусмотренные Правилами внутреннего контроля Банка. В ходе проверки Банком была выявлена негативная информация, которая на основании Правил внутреннего контроля Банка не позволяет открыть счет.

Для получения письменного отказа, Вам необходимо обратиться в офис Банка с оригиналами учредительных, регистрационных и распорядительных документов, которые были указаны в заявке на открытие счета, поданной через Интернет.

С уважением,

Константин Гринглоз
Вопрос:

Здравствуйте Константин! У меня международная банковская карта. Объясните пожалуйста мне следующее: я нахожусь в данное время за пределами России — в Молдове; ввожу в банкомат(который обслуживает данную карту) абсолютно верно все данные, а на мониторе появляется надпись «Операция запрещена». И это происходит ежедневно вот уже около двух недель и причем в банкоматах практически всех других банков. Что это означает эта надпись «Операция запрещена»? Пожалуйста ответьте (в нескольких вариантах причин такого сообщения! Спасибо.

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viktor555 (Курск) 26.12.2014 10:18
Ответ:

Уважаемый клиент,

к сожалению, не зная конкретной ситуации, ответить на Ваш вопрос не представляется возможным. Рекомендуем Вам подать в системе Авангард Интернет-Банк с указанием номера карты и конкретных дат, когда Вы пытались совершить указанные Вами операции.

С уважением,

Константин Гринглоз
Вопрос:

Здравствуйте!
Можете ли вы мне подсказать срок, за который на расчетный счет придет верификационная сумма, отправленная ПейПалом? Деньги (там какие-то копейки) были отправлены 15ого декабря. Сегодня 24ое. Я звонила в банк, где мне не ответили на мой вопрос. Сказали, что,может, долго, раз деньги за три дня не дошли. В ПейПале сказали, что сумму точно отправили. Сколько мне ждать? Я сразу увижу сумму, если нажму в интернет-банке кнопку «консолидированная выписка»? Я не могу полноценно работать, пока ПейПал не подтвердит мои банковские счета.

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guiavictoria (Москва) 25.12.2014 16:45
Ответ:

Уважаемый клиент,

Период, в течение которого на счет поступают проверочные суммы, в данном случае действительно составляет несколько дней. Если за эти дни суммы не поступили, то, возможно, реквизиты были указаны неверно, либо произошел какой-то сбой на PayРal при отправке проверочных сумм. Рекомендуем Вам обратиться в PayРal с вопросом о сроках возврата проверочных сумм.

С уважением,

Константин Гринглоз
Вопрос:

В условиях акции для вкладчиков «Международная банковская карта — в подарок», размещенных на сайте, говорится, что «в зависимости от суммы и срока вклада Банк Авангард выпускает всем вкладчикам без взимания комиссии за осуществление расчетов в течение срока действия карты».

Правильно ли я понимаю, что если я оформил вклад, скажем, на 91 день и получил бесплатную карту сроком действия 3 года, то все эти 3 года плата за её обслуживание взиматься не будет, даже в случае изъятия вклада из банка?

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Ecce Gratum (Москва) 24.12.2014 00:36
Ответ:

Уважаемый клиент,

Вы правы, комиссия за годовое обслуживание карты не будет взиматься до конца срока действия карты.

С уважением,

Константин Гринглоз
Вопрос:

Ограничено ли число карт с бесплатным обслуживанием, который клиент может получить по акции «Международная банковская карта — в подарок» ко вкладу? например, может ли клиент открыть N вкладов и получить N карт? Должны ли валюты вклада и карты совпадать?

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Ecce Gratum (Москва) 24.12.2014 00:30
Ответ:

Уважаемый клиент,

К одному вкладу Вам может быть выпущена одна карта без взимания комиссии за годовое обслуживание. Количество вкладов не ограничено. Валюта вклада, и валюта Картсчета не связаны, Вы можете подать заявление на выпуск карты в любой удобной Вам валюте, независимо от валюты вклада.

С уважением,

Константин Гринглоз
Вопрос:

Добрый день!
Я являюсь держателем кредитной карты MasterCard World.
В ваших тарифах указано, что " За первый или очередной год действия карты комиссия за осуществление расчетов по операциям с картой не взимается при среднемесячном обороте превышающем 40 000 рублей».
Не могли бы вы пояснить, как будет рассчитываться этот оборот?
Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы получить второй год с бесплатным обслуживанием мне достаточно на 1-е число 13-ого месяца обслуживания иметь общий оборот по карте эквивалентный 480 тыс. руб.? Или необходимо иметь 40 тыс. оборота в каждом календарном месяце?
Спасибо.

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mary220 (Москва) 23.12.2014 09:35
Ответ:

Уважаемый клиент,

Правила расчета оборота для льготности описаны дополнительно на сайте Банка http://www.avangard.ru/rus/private/cards/cardslgory/

Среднемесячный оборот рассчитывается по картсчету за 12 месяцев, предшествующих первому месяцу первого или очередного года действия карты. Таким образом, для обеспечения бесплатного второго года обслуживания по карте MasterCard World, оборот в размере 480 тыс. рублей должен быть совершен в течение 12 месяцев, предшествующих началу второго года действия карты.

С уважением,

Константин Гринглоз
Вопрос:

С 17.12.14 банк «Авангард» повысил максимальную ставку по рублевому вкладу «Базовый» до 14%. Эта ставка автоматически будет применена на вклады, заключенные ранее или надо делать новый вклад?
У меня в интернет-банке в информации по вкладу, пролонгированному с ноября 2014 г., указано, что ставка составляет 9,5%.
Спасибо.

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terrentol (Москва) 22.12.2014 13:45
Ответ:

Уважаемый клиент,

Изменение процентных ставок по вкладам касаются только новых вкладов, размещаемых/пролонгируемых с 17 декабря 2014 г.

С уважением,

Константин Гринглоз
Вопрос:

Распространяется ли действие новых тарифов вводимых с 26.12.2014 на деньги взятые до 26.12.2014 или распространяются только на деньги взятые после 26.12.2014, а на деньги взятые до 26.12.2014 распространяются старые тарифы и ставка?

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shmakov (Москва) 22.12.2014 12:59
Ответ:

Уважаемый клиент,

Банк начисляет проценты по единой ставке. Если Вы не согласны с введением новой ставки, то Банк будет продолжать начислять проценты по прежней ставке, но сумма задолженности будет зафиксирована. До погашения суммы задолженности Ваша карта будет заблокирована, что не допустить возникновения новой задолженности.

Погашать задолженность можно, как и прежде, удобным Вам способом, в том числе и минимальными платежами. 

С уважением,

Константин Гринглоз
Вопрос:

Почему Банк поднимает процентные ставки по кредитным картам? До сего дня условия Банка по кредитным картам были одни из лучших на рынке.
При таком положении вещей я полностью погашу задолженность по карте к концу месяца и перестану ей пользоваться. В следующий раз меня уже не заманить. Банк это устроит?

постоянный адрес
Xinvest (Пермь) 21.12.2014 21:40
Ответ:

Уважаемый клиент,

Сожалеем, но Банк Авангард вынужден привести условия кредитования в соответствие с текущей рыночной ситуацией.

С уважением, 

Константин Гринглоз
Вопрос:

Мой валютный вклад заканчивается 25.12 (вклад открыт в интернет-банке, такой срок указан в информации по вкладу). Хочу получить его наличными, на руки, так как переводы стали очень дорогие. Жаль, что ставки по валютным вкладам остались очень низкими, нет ни какого смысла продлевать вклад.
Как мне это организовать? Оформить заявление в интернет-банке на выдачу этой суммы? Указать конкретный офис? что еще?
Буду признателен вам уточнения.
С уважением, Михаил

постоянный адрес
mihail_lbbw (Санкт-Петербург) 21.12.2014 09:04
Ответ:

Уважаемый Клиент,

В день окончания вклада сумма будет автоматически перечислена на текущий счет Интернет, с которого Вы можете снять наличные в любом офисе Банка, либо для удобства перевести средства на Картсчет и получить средства в офисах или банкоматах с использованием карты. 

Обращаем Ваше внимание на комиссию за снятие наличных, предусмотренную тарифами.

Если Вы планируете снимать крупную сумму денежных средств, то рекомендуем Вам обратиться в выбранный Вами офис и уточнить наличие такой суммы в кассе, при необходимости ее закажут.

С уважением, 

Константин Гринглоз

Горячая линия с 14.03.2008 просмотрена 3 582 203 раза