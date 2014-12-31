На ваши вопросы отвечает эксперт банка «Авангард»

Здравствуйте, уважаемый эксперт.



Вы уже не один раз давали мне справедливый ответ. Хотелось бы обратиться к Вам за помощью в очередной раз.



Я гражданин Украины, постоянно проживающий в России (имею вид на жительство в РФ). Я уже сотрудничаю с Вашим банком почти 2 года. Изначально у меня были интернет счета, интернет банк и неименная Express карта, выпущенная на 6 лет. Но прошло около года, как банк меня предупредил, что нужно перевыпускать эту карту, чтобы она была именной, иначе операции по ней скоро заблокируют.



При оформлении этой карты я ещё не имел ВНЖ, то есть был нерезидентом для банка. Но на момент перевыпуска карты я уже был резидентом, однако операционист отказалась переоформлять мои счета, а перевыпустила мне карту как нерезиденту, ссылаясь на то, что я скоро получу гражданство РФ и тогда мне всё переоформят. Однако я её предупреждал, что в ближайшее время я гражданство менять не планирую. Но тогда для меня всё было бесплатно и не имело большого значения. Новую именную карту выпустили на 5 лет и я был доволен.



Но не прошло и полгода, как банк ограничил операции по этой именной карте только для оплаты в Интернете и Интернет банка. А в банкоматах и магазинах ей стало невозможно расплачиваться. Для оплаты в магазинах мне предложили оформить уже карту с чипом. Причём везде на сайте банка написано, что такая карта выпускается бесплатно до 31 декабря 2014 года всем клиентам, у которых уже ранее была в банке карта без чипа. И только со второго года будет взиматься комиссия в 300 рублей.



Однако в этот раз операционист уже переоформила мои счета с нерезидента на резидента для чего пришлось сначала закрыть имеющуюся карту, а после оформить выпуск новой. В итоге при получении карты с чипом мне сообщили, что я теперь якобы считаюсь новым клиентом и поэтому взяли с меня 300 рублей за первый год обслуживания карты (хотя ранее я консультировался по этому вопросу у другого операциониста банка и он говорил, что можно оформить карту без комиссии даже в этом случае).



Я очень надеюсь, что Вы мне поможете в этом вопросе, разъясните, кто был прав, и как вернуть оплаченные 300 рублей за первый год обслуживания. Ведь я не новый клиент, а тот же самый, у меня уже было 2 карты в Вашем банке и я заменил карту до 31 декабря 2014 года. И не я виноват, что операционист заменила мой статус на резидента так поздно, из-за чего мне пришлось платить лишние деньги.



Заранее спасибо за помощь.