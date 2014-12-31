На ваши вопросы отвечает эксперт банка «Авангард»

|Вопрос:
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Здравствуйте. Как известно,
|Ответ:
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Уважаемый клиент,
|Вопрос:
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На мою депозитную карту в Сбербанке наложен арест,В Сбербанке выдали распечатку,что арест наложил мировым судья Ипполитов дата наложения 29.08.2014 год Но карточкой я пользовалась до конца ноября.Далее внизу на распечатке написано подробности узнайте на Сайте Федеральных приставов.Захожу на сайт я в должниках меня нет При чём в распечатке было два взыскания.Одно прекращено спустя два месяца, а через месяц 29.08.2014 наложили другое взыскание только сумма. другая. Что это может быть.?
|Ответ:
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Горячая линия предназначена для вопросов по продуктам и услугами Банка Авангард.Мы не имеем возможности давать общие консультации.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Уважаемый клиент,
Вы можете подать заявление в Интернет-Банке или написать на cards@avangard.ru с указанием провайдеров, которые Вы бы хотели, чтобы Банк добавил в Интернет-банке. Если наш технический партнер сотрудничает с таким провайдером и у Банка есть техническая возможность его добавить, то мы его обязательно включим в список получателей.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Уважаемый Клиент,
Что касается уведомления о возникновении перерасхода средств, напоминаем Вам, что в соответствии с Условиями выпуска расчетной карты Вы обязаны ежедневно заходить в Интернет-Банк для контроля за операциями по счету.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте, уважаемый эксперт.
|Ответ:
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Уважаемый клиент,
Благодарим Вас за выбор нашего Банка. Комиссия за годовое обслуживание карты возвращена на Ваш счет. Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте,
|Ответ:
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Благодарим Вас за внимание к нашему Банку.
В соответствии с Федеральным Законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. банки проводят идентификацию клиента перед открытием счета и при этом имеют право отказа от заключения договора банковского счета в случае, если имеются основания, предусмотренные Правилами внутреннего контроля Банка. В ходе проверки Банком была выявлена негативная информация, которая на основании Правил внутреннего контроля Банка не позволяет открыть счет.
Для получения письменного отказа, Вам необходимо обратиться в офис Банка с оригиналами учредительных, регистрационных и распорядительных документов, которые были указаны в заявке на открытие счета, поданной через Интернет.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте Константин! У меня международная банковская карта. Объясните пожалуйста мне следующее: я нахожусь в данное время за пределами России — в Молдове; ввожу в банкомат(который обслуживает данную карту) абсолютно верно все данные, а на мониторе появляется надпись «Операция запрещена». И это происходит ежедневно вот уже около двух недель и причем в банкоматах практически всех других банков. Что это означает эта надпись «Операция запрещена»? Пожалуйста ответьте (в нескольких вариантах причин такого сообщения! Спасибо.
|Ответ:
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Уважаемый клиент,
к сожалению, не зная конкретной ситуации, ответить на Ваш вопрос не представляется возможным. Рекомендуем Вам подать в системе Авангард Интернет-Банк с указанием номера карты и конкретных дат, когда Вы пытались совершить указанные Вами операции.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Уважаемый клиент,
Период, в течение которого на счет поступают проверочные суммы, в данном случае действительно составляет несколько дней. Если за эти дни суммы не поступили, то, возможно, реквизиты были указаны неверно, либо произошел какой-то сбой на PayРal при отправке проверочных сумм. Рекомендуем Вам обратиться в PayРal с вопросом о сроках возврата проверочных сумм.
С уважением,
|Вопрос:
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В условиях акции для вкладчиков «Международная банковская карта — в подарок», размещенных на сайте, говорится, что «в зависимости от суммы и срока вклада Банк Авангард выпускает всем вкладчикам без взимания комиссии за осуществление расчетов в течение срока действия карты».
|Ответ:
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Уважаемый клиент,
Вы правы, комиссия за годовое обслуживание карты не будет взиматься до конца срока действия карты.
С уважением,
|Вопрос:
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Ограничено ли число карт с бесплатным обслуживанием, который клиент может получить по акции «Международная банковская карта — в подарок» ко вкладу? например, может ли клиент открыть N вкладов и получить N карт? Должны ли валюты вклада и карты совпадать?
|Ответ:
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Уважаемый клиент,
К одному вкладу Вам может быть выпущена одна карта без взимания комиссии за годовое обслуживание. Количество вкладов не ограничено. Валюта вклада, и валюта Картсчета не связаны, Вы можете подать заявление на выпуск карты в любой удобной Вам валюте, независимо от валюты вклада.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Уважаемый клиент,
Правила расчета оборота для льготности описаны дополнительно на сайте Банка http://www.avangard.ru/rus/private/cards/cardslgory/
Среднемесячный оборот рассчитывается по картсчету за 12 месяцев, предшествующих первому месяцу первого или очередного года действия карты. Таким образом, для обеспечения бесплатного второго года обслуживания по карте MasterCard World, оборот в размере 480 тыс. рублей должен быть совершен в течение 12 месяцев, предшествующих началу второго года действия карты.
С уважением,
|Вопрос:
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С 17.12.14 банк «Авангард» повысил максимальную ставку по рублевому вкладу «Базовый» до 14%. Эта ставка автоматически будет применена на вклады, заключенные ранее или надо делать новый вклад?
|Ответ:
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Уважаемый клиент,
Изменение процентных ставок по вкладам касаются только новых вкладов, размещаемых/пролонгируемых с 17 декабря 2014 г.
С уважением,
|Вопрос:
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Распространяется ли действие новых тарифов вводимых с 26.12.2014 на деньги взятые до 26.12.2014 или распространяются только на деньги взятые после 26.12.2014, а на деньги взятые до 26.12.2014 распространяются старые тарифы и ставка?
|Ответ:
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Уважаемый клиент,
Банк начисляет проценты по единой ставке. Если Вы не согласны с введением новой ставки, то Банк будет продолжать начислять проценты по прежней ставке, но сумма задолженности будет зафиксирована. До погашения суммы задолженности Ваша карта будет заблокирована, что не допустить возникновения новой задолженности.
Погашать задолженность можно, как и прежде, удобным Вам способом, в том числе и минимальными платежами.
С уважением,
|Вопрос:
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Почему Банк поднимает процентные ставки по кредитным картам? До сего дня условия Банка по кредитным картам были одни из лучших на рынке.
|Ответ:
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Уважаемый клиент,
Сожалеем, но Банк Авангард вынужден привести условия кредитования в соответствие с текущей рыночной ситуацией.
С уважением,
|Вопрос:
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Мой валютный вклад заканчивается 25.12 (вклад открыт в интернет-банке, такой срок указан в информации по вкладу). Хочу получить его наличными, на руки, так как переводы стали очень дорогие. Жаль, что ставки по валютным вкладам остались очень низкими, нет ни какого смысла продлевать вклад.
|Ответ:
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Уважаемый Клиент,
В день окончания вклада сумма будет автоматически перечислена на текущий счет Интернет, с которого Вы можете снять наличные в любом офисе Банка, либо для удобства перевести средства на Картсчет и получить средства в офисах или банкоматах с использованием карты.
Обращаем Ваше внимание на комиссию за снятие наличных, предусмотренную тарифами.
Если Вы планируете снимать крупную сумму денежных средств, то рекомендуем Вам обратиться в выбранный Вами офис и уточнить наличие такой суммы в кассе, при необходимости ее закажут.
С уважением,
Горячая линия с 14.03.2008 просмотрена 3 582 203 раза