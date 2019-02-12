На ваши вопросы отвечает эксперт Сетелем Банка

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Сетелем Банк: Горячая линия

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Юлия Борисова
Юлия Борисова
старший специалист отдела претензионной и операционной работы Управления клиентского сервиса Сетелем Банка
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Вопрос:

22.11.2016 г. мной был заключен с ООО «СетелемБанк» договор NС04101885718 о предоставлении потребительского кредита на приобретении автотранспортного средства Форд Куга. Кредитный договор является действующим, в настоящее время мной полностью выполняется обязательство по погашению задолженности согласно графика платежей. После истечения договора страхования КАСКО в 2018 г. мной 19.11.2018 г. был заключен новый договор. Первый вариант: мной через сайт(аналогичные действия в 2017г) своевременно отправлен полис КАСКО, Второй вариант: представитель страхового общества «ИНГОССТРАХ» (является партнером СетелемБанка) заверил, что произойдет оповещение банка о пролонгации полиса КАСКО (в том,числе осуществлено внесение в единую базу системы страхования РФ). Ни по одному из вариантов банк не соизволил сообщить о получении страхового полиса (п.16 договора). 9.02.19 г. представитель банка по телефону сообщил о списании с моего счета 10000 руб. за штраф о не предоставлении копий полиса КАСКО. П. 12 договора — ответственность за ненадлежащее исполнение условий договора не дает право на списание денежных средств. Нарушена Ст 854 ГК РФ. — безакцептное списание денежных средств со счетов заемщика-физического лица не допускается кроме распоряжения клиента. В кредитном договоре списание штрафов не указывается. Кроме того банк нарушил условия п. 18. договора. Вины своей в нарушении условий договора не вижу. В связи с осуществлением неправомерных действий банка (списание суммы штрафа с денежных средств предназначенных для погашения Кредита) и их последствий, а также систематические угрозы по телефонам супруги и несовершеннолетнего ребенка, я буду вынужден обратиться в суд. Надеюсь на понимание.

постоянный адрес
vfyltkm (Новокуйбышевск) 12.02.2019 12:33
Ответ:

Здравствуйте!
Проверили указанную в Вашем отзыве информацию. По результату нами не было обнаружено направленной Вами, либо страховой компанией в адрес Банка документации с полисом КАСКО.
Также мы видим, что на Ваш номер телефона отправлялись смс о необходимости предоставления полиса КАСКО в Банк, о его отсутствии и последствиях непредоставления полиса. Согласно имеющимся у нас сведениям данные смс не были доставлены по возможным причинам: оператор заблокировал сообщения от Банка, как СПАМ; память устройства переполнена; оператор мог фальсифицировать статусы сообщений, отправляемых по негарантированным каналам; Ваш телефон находился вне зоны действия сети.
На текущий момент полис КАСКО Вами предоставлен, полис был заключен Вами своевременно и сейчас пролонгирован в системе Банка.
Поскольку Вы являетесь ответственным Клиентом, и за весь срок кредитования Вами не было допущено просрочек платежей, мы приняли решение отменить начисленную неустойку.

С уважением, 
Управление клиентского сервиса
«Сетелем Банк» ООО

Юлия Борисова
Вопрос:

Ларенкова Ольга Николаевна, Самарская область
Номера договора у меня нет

постоянный адрес
Larenkov (Самарская область) 12.02.2019 10:30
Ответ:

Здравствуйте!
На текущий момент в Банк не поступала информация о признании Вас банкротом. После её поступления, мы обязательно учтем данный факт в работе.
Отмечаем, что к Вашему договору имеется подписанное в виде отдельного документа согласие на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом.
Социальные сети, согласно ст. 8 152-ФЗ — общедоступные источники персональных данных. И в соответствии с ч. 2 ст. 9 152-ФЗ при наличии оснований, указанных в п. 10 ч. 1 ст. 6 152-ФЗ, Банк вправе осуществлять обработку персональных данных из открытых источников. Таким образом, действия Банка не противоречат действующему Законодательству.
Исключительно на основании Вашей просьбы Банком было принято решение прекратить коммуникации 3-м лицам, контактные данных которых были найдены в открытых источниках.

С уважением, 
Управление клиентского сервиса
«Сетелем Банк» ООО

Юлия Борисова
Вопрос:

Ваши сотрудники обзванивают людей, не имеющих никакого отношения к клиентам банка Сетелем, тем более к договорам, которые вы заключаете. Дают не верную информацию, о получении банком личных персональных данных. Хотите сказать, что вы не в курсе действий своих сотрудников? Нужна дополнительная проверка? По ФИО вы не можете идентифицировать клиента банка? Для проведения проверки нужно то же самое написать на сайте банка? Мне проще все аудиозаписи и сообщения от пострадавших в прокуратуру отправить, а на свой сайт пишите себе сами.
Все ответы на вопросы как под копирку «мы готовы, но…» И» надеемся на понимание». Не компетентность сотрудников на лицо!!!!

постоянный адрес
Larenkov (Самарская область) 12.02.2019 09:49
Ответ:

Еще раз здравствуйте! Ваши данные необходимы для того, чтобы идентифицировать Вас как Клиента и провести проверку. Ожидаем от Вас информацию.

С уважением, 
Управление клиентского сервиса
«Сетелем Банк» ООО

Юлия Борисова
Вопрос:

Здравствуйте.по поводу звонка от неизвестного.

постоянный адрес
annamzk27 (Сочи) 11.02.2019 18:22
Ответ:

Добрый день! Мы проверили информацию по Вашему запросу. По результату выявили, что звонков от Банка на N телефона, указанный в качестве основного в Вашем Договоре, не зафиксировано. В случае направления коммуникаций на иной N телефона, мы просим Вас предоставить N телефона при помощи сайта Банка www.cetelem.ru через раздел «Связаться с нами».
Будем ждать от Вас сведений, которые помогут разобраться в данном вопросе.

С уважением, 
Управление клиентского сервиса
«Сетелем Банк» ООО

Юлия Борисова
Вопрос:

Вопрос:
Здравствуйте! Сетелем, я прохожу процедуру банкротства! Оповестила вас заказным письмом. Почему и для чего ваши сотрудники обзванивают всех моих друзей и подписчиков социальных сетей, вводят их в заблуждение, сообщая, что я оставила сетелему их контакты? Якобы какое-то досудебное урегулирование??? Этот вопрос я буду обсуждать только в правовом поле в здании суда!!! Настоятельно Прошу прекратить беспокоить людей, не имеющих никакого отношения к данной ситуации!!!
постоянный адрес
Larenkov (Самарская область) 11.02.2019 11:30
Ответ:
Добрый день!
В отзыве Вы не предоставили данных, при помощи которых мы смогли бы идентифицировать Вас как Клиента Банка.
Для проведения расследования, а также принятия соответствующих мер, мы просим Вас предоставить более подробные данные (ФИО, N Договора) при помощи сайта Банка www.cetelem.ru через раздел «Связаться с нами».
Будем ждать от Вас сведений, которые помогут разобраться в данном вопросе.
С уважением,
Управление клиентского сервиса
«Сетелем Банк» ООО
Юлия Борисова


Я предоставила вам ФИО. А мой вопрос к договору не имеет никакого отношения. Почему и для чего ваши сотрудники обзванивают всех моих друзей и подписчиков социальных сетей, вводят их в заблуждение, сообщая, что я оставила сетелему их контакты?

постоянный адрес
Larenkov (Самарская область) 11.02.2019 13:32
Ответ:

Здравствуйте, мы готовы провести проверку по Вашему обращению, однако Вы не предоставили нам свои данные для идентификации.
Для принятия мер и проведения проверки, просим Вас направить данные (ФИО, N Договора) на сайт Банка www.cetelem.ru через раздел «Связаться с нами».

С уважением,
Управление клиентского сервиса
«Сетелем Банк» ООО

Юлия Борисова
Вопрос:

Здравствуйте Юлия.Сегодня на работу поступил звонок с номера 8800 500 55 09
Кредит один выплатили, другой платим каждый месяц.Документы по каско отправляла.Почему звонят?Помогите пожалуйста.

постоянный адрес
annamzk27 (Сочи) 11.02.2019 12:02
Ответ:

Добрый день!
В отзыве Вы не предоставили данных, при помощи которых мы смогли бы идентифицировать Вас как Клиента Банка.
Для проведения расследования, а также принятия соответствующих мер, мы просим Вас предоставить более подробные данные (ФИО, N Договора) при помощи сайта Банка www.cetelem.ru через раздел «Связаться с нами».
Будем ждать от Вас сведений, которые помогут разобраться в данном вопросе.

С уважением,
Управление клиентского сервиса
«Сетелем Банк» ООО

Юлия Борисова
Вопрос:

Добрый день,
В июле папа получил автокредит на приобретение автомашины.
Договор N C04102688684
В ноябре, скоропостижно умер.
Я выслал в банк свидетельство о смерти и справку о смерти.так же для страховки поехал к оф. диллеру и предоставил свидетельство агенту Сетелем банка
В наследство пока не вступали, но будем вступать и выплачивать.после вступление в наследство автоматически переходит и долг покойного папы, и мы соответственно будем выплачивать долг по автокредиту (никто не отнекивается)
По сегодняшний день,из банка, названивают с угрозами различных степеней. Хотя по закону объязаны выплачивать после вступления в наследство…
На сегодняшний день и возможности нет выплачивать, но по вступлению в наследство объязались выплачивать…
Подскажите как быть и что делать,чтобы не терроризировали звонками и угрозами?!

постоянный адрес
SetelemDolgVago (Москва) 11.02.2019 11:52
Ответ:

Добрый день!
Приносим Вам свои искренние соболезнования в связи с возникшей ситуацией с Клиентом Банка.
Хотим отметить, что указанные Вами документы поступили в Банк 07.02.2019 года. Срок обработки данных документов занимает — 3 рабочих дня. Мы делаем все возможное для скорейшей обработки данного запроса.
Также хотим отметить, что направленные коммуникации соответствовали требованиям Банка, проявления некомпетентности не подтверждаем.
Надеемся на понимание!

С уважением,
Управление клиентского сервиса
«Сетелем Банк» ООО

Юлия Борисова
Вопрос:

Здраствуйте, уважаемый эксперт у меня вопрос относительно кредита наличными от банка ОТП (но к сожалению их представителя тут на сайте нету) может подскажите и поможете мне.
Некоторое время назад в июне 2018г я в банке ОТП взял кредит наличными на сумму 300т.р.а со всеми страховка и он мне обошелся в 365т.р. я взял кредит наличными сроком на 3года и платеж составлял около 12.600р
после через какое-то время (через 6 месяцев в ноябре месяце за это время я частично закрыл крндит деньгами и оставалось около 200т.р.)из отделения банка где я брал кредит позвонила сотрудница и сказала,что для меня есть выгодное предложение от банка в общем они убедили меня взять новый кредит.
На сумму который я должен банку 200т.р. на 1 год я взял (о чем сейчас очень и очень жалею) кредит со страховками опять вырос в 275т.р. и ежемесячно платеж составляет уже 26.120р.
Но эта сумма на данный момент для меня не подъемная произвел 2 оплаты по 26.120р сейчас уже финансовое положение мне не позволяет позволяет каждый месяц платить эту сумму.
Я обращался многократно в отделения банка чтобы они увеличили мне время платежа на больший срок и с меньшими процентами (звонил и на горячую линию ОТП банка) всем им безразлично говорят для меня нету предложений от банка.
Уважаемый эксперт как мне быть я платить не отказываюсь мне нужно что бы они увеличили срок кредита и меньший платеж иначе мне будет еще тяжелее.

постоянный адрес
Сарвиноз (Москва) 11.02.2019 11:33
Ответ:

Добрый день!
Рекомендуем Вам обратиться по указанному вопросу в Банк, с которым заключен Ваш Договор.

С уважением, 
Управление клиентского сервиса
«Сетелем Банк» ООО

Юлия Борисова
Вопрос:

Здравствуйте! Сетелем, я прохожу процедуру банкротства! Оповестила вас заказным письмом. Почему и для чего ваши сотрудники обзванивают всех моих друзей и подписчиков социальных сетей, вводят их в заблуждение, сообщая, что я оставила сетелему их контакты? Якобы какое-то досудебное урегулирование??? Этот вопрос я буду обсуждать только в правовом поле в здании суда!!! Настоятельно Прошу прекратить беспокоить людей, не имеющих никакого отношения к данной ситуации!!!

постоянный адрес
Larenkov (Самарская область) 11.02.2019 11:30
Ответ:

Добрый день!
В отзыве Вы не предоставили данных, при помощи которых мы смогли бы идентифицировать Вас как Клиента Банка.
Для проведения расследования, а также принятия соответствующих мер, мы просим Вас предоставить более подробные данные (ФИО, N Договора) при помощи сайта Банка www.cetelem.ru через раздел «Связаться с нами».
Будем ждать от Вас сведений, которые помогут разобраться в данном вопросе.

С уважением,
Управление клиентского сервиса
«Сетелем Банк» ООО

Юлия Борисова
Вопрос:

Здравствуйте!
Я,Прокофьева Алена Сергеевна,заплатила долг по решению суда,в полном объёме. После, мне начали звонить с вашего банка,требовать заплатить ещё 3600,якобы идут пени,из-за того что я не расторгла договор. На данный момент, я не могу посетить ваш банк, так как он находится в другом городе, да и хотелось бы узнать,почему я должна ещё что то выплачивать, если я заплатила 21.879р по суду, пристав мне сказала,что больше банку я нечего не должна и договор закроют сами. На горячей линии нечего не знают,посоветовали ехать в банк,в ближайшее время я не смогу этого сделать. Возможно ли закрыть договор, без посещения банка?
Без каких либо выплат, «пеней» о которых я вообще нечего не знала!
Заранее спасибо за ответ
P S. Номер договора я не знаю, так как договор был утерян.

постоянный адрес
Alenaprokopik (Челябинская область, г.Озёрск) 09.02.2019 20:36
Ответ:

Добрый день!
Сообщаем Вам о том, что на Ваш счет поступила сумма, достаточная для погашения задолженности, в связи с чем 11.02.2019 года Ваш Договор был закрыт.
Надеемся на понимание!


С уважением,
Управление клиентского сервиса
«Сетелем Банк» ООО

Юлия Борисова
Вопрос:

Здравствуйте, у меня сегодня 1 платёж. Деньги лежат на счёте, но все ещё не списаны. В чем причина?

постоянный адрес
Olga272 (Ульяновск) 07.02.2019 18:57
Ответ:

Добрый день!
В отзыве Вы не предоставили данных, при помощи которых мы смогли бы идентифицировать Вас как Клиента Банка.
Для проведения расследования, а также принятия соответствующих мер, мы просим Вас предоставить более подробные данные (ФИО, N Договора) при помощи сайта Банка www.cetelem.ru через раздел «Связаться с нами».
Будем ждать от Вас сведений, которые помогут разобраться в Вашем вопросе.
С уважением,
Управление клиентского сервиса
«Сетелем Банк» ООО

Юлия Борисова
Вопрос:

Здравствуйте! Сегодня первый раз оплатила кредит через сбербанк онлайн автоплатеж. Платеж прошел в 9.00 по МСК, я ждала до 20.00, но платеж так и не был зачислен. Очень переживаю по этому поводу, не хочу, чтобы первый платеж получился с просрочкой. И не пойму теперь, где мои деньги.

постоянный адрес
160687 (Г.Нефтегорск Самарская область) 05.02.2019 23:17
Ответ:

Доброе утро!
В отзыве Вы не предоставили данных, при помощи которых мы смогли бы идентифицировать Вас как Клиента Банка.
Для проведения расследования, а также принятия соответствующих мер, мы просим Вас предоставить более подробные данные (ФИО, N Договора) при помощи сайта Банка www.cetelem.ru через раздел «Связаться с нами».

С уважением,
Управление клиентского сервиса
«Сетелем Банк» ООО

Юлия Борисова
Вопрос:

Я сегодня ездил в банк сетелем в йошкар олу мне предворительно сообщили что одобрили кредит в 50 т. р. и я им сообщил что я официально ни где не работаю они сказали что вам одобрили я поехал за 120 км. От своего посёлка и мне там отказали

постоянный адрес
user1651442 (Пгт. Морки) 05.02.2019 17:52
Ответ:

Доброе утро!
К сожалению, оставляя отзыв, Вы не указали Ваши персональные данные, из-за чего нам не удалось провести расследование по Вашему вопросу.
Для наиболее оперативного рассмотрения возникшей ситуации, просим Вас предоставить нам более подробную информацию (ФИО, Дату рождения)при помощи сайта Банка www.cetelem.ru через раздел «Связаться с нами».
Будем ждать от Вас сведений, которые помогут разобраться в данном вопросе.
С уважением,
Управление клиентского сервиса
«Сетелем Банк» ООО

Юлия Борисова
Вопрос:

Добрый день!У меня такой вопрос,я забрала птс из банка для внесение изменений.Обязана ли я ее вернуть обратно?Потому как я слышала,что сейчас не обязательно ее отдавать и штрафа больше нет.Кредит брала на 3года и нет ни одной просрочки за 19 мес.Плачу все в срок и без задержки.

постоянный адрес
int10485 (Шахты) 04.02.2019 13:33
Ответ:

Здравствуйте!
Спасибо, что обратились к нам для уточнения информации. Хотели бы отметить, что в соответствии с Общими условиями банковского обслуживания физических лиц у клиентов нашего Банка имеется обязанность по предоставлению ПТС в Банк. ПТС хранится в Банке до момента полного погашения задолженности по договору.
Надеемся, что смогли предоставить ответ на Ваш вопрос.

С уважением,
Управление клиентского сервиса
«Сетелем Банк» ООО

 

Юлия Борисова
Вопрос:

Добрый вечер! Я был хотел чтоб банк меня вынес из черного списка. Так как из-за такой проблемы я никак не могу сотрудничать с другими банками. Как бы это дело исправит?

постоянный адрес
Shamsti (Москва) 02.02.2019 23:46
Ответ:

Добрый день!
В отзыве Вы не предоставили данных, при помощи которых мы смогли бы идентифицировать Вас как Клиента Банка. Мы просим Вас предоставить более подробные данные (ФИО, N Договора), а также более подробно описать сложившуюся ситуацию при помощи сайта Банка www.cetelem.ru через раздел «Связаться с нами».
С уважением,
Управление клиентского сервиса
«Сетелем Банк» ООО

Юлия Борисова

Горячая линия с 16.02.2015 просмотрена 183 008 раз