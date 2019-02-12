На ваши вопросы отвечает эксперт Сетелем Банка

|Вопрос:
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22.11.2016 г. мной был заключен с ООО «СетелемБанк» договор NС04101885718 о предоставлении потребительского кредита на приобретении автотранспортного средства Форд Куга. Кредитный договор является действующим, в настоящее время мной полностью выполняется обязательство по погашению задолженности согласно графика платежей. После истечения договора страхования КАСКО в 2018 г. мной 19.11.2018 г. был заключен новый договор. Первый вариант: мной через сайт(аналогичные действия в 2017г) своевременно отправлен полис КАСКО, Второй вариант: представитель страхового общества «ИНГОССТРАХ» (является партнером СетелемБанка) заверил, что произойдет оповещение банка о пролонгации полиса КАСКО (в том,числе осуществлено внесение в единую базу системы страхования РФ). Ни по одному из вариантов банк не соизволил сообщить о получении страхового полиса (п.16 договора). 9.02.19 г. представитель банка по телефону сообщил о списании с моего счета 10000 руб. за штраф о не предоставлении копий полиса КАСКО. П. 12 договора — ответственность за ненадлежащее исполнение условий договора не дает право на списание денежных средств. Нарушена Ст 854 ГК РФ. — безакцептное списание денежных средств со счетов заемщика-физического лица не допускается кроме распоряжения клиента. В кредитном договоре списание штрафов не указывается. Кроме того банк нарушил условия п. 18. договора. Вины своей в нарушении условий договора не вижу. В связи с осуществлением неправомерных действий банка (списание суммы штрафа с денежных средств предназначенных для погашения Кредита) и их последствий, а также систематические угрозы по телефонам супруги и несовершеннолетнего ребенка, я буду вынужден обратиться в суд. Надеюсь на понимание.
|Ответ:
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Здравствуйте!
С уважением,
|Вопрос:
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Ларенкова Ольга Николаевна, Самарская область
|Ответ:
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Здравствуйте!
С уважением,
|Вопрос:
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Ваши сотрудники обзванивают людей, не имеющих никакого отношения к клиентам банка Сетелем, тем более к договорам, которые вы заключаете. Дают не верную информацию, о получении банком личных персональных данных. Хотите сказать, что вы не в курсе действий своих сотрудников? Нужна дополнительная проверка? По ФИО вы не можете идентифицировать клиента банка? Для проведения проверки нужно то же самое написать на сайте банка? Мне проще все аудиозаписи и сообщения от пострадавших в прокуратуру отправить, а на свой сайт пишите себе сами.
|Ответ:
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Еще раз здравствуйте! Ваши данные необходимы для того, чтобы идентифицировать Вас как Клиента и провести проверку. Ожидаем от Вас информацию.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте.по поводу звонка от неизвестного.
|Ответ:
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Добрый день! Мы проверили информацию по Вашему запросу. По результату выявили, что звонков от Банка на N телефона, указанный в качестве основного в Вашем Договоре, не зафиксировано. В случае направления коммуникаций на иной N телефона, мы просим Вас предоставить N телефона при помощи сайта Банка www.cetelem.ru через раздел «Связаться с нами».
С уважением,
|Вопрос:
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Вопрос:
|Ответ:
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Здравствуйте, мы готовы провести проверку по Вашему обращению, однако Вы не предоставили нам свои данные для идентификации.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте Юлия.Сегодня на работу поступил звонок с номера 8800 500 55 09
|Ответ:
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Добрый день!
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день,
|Ответ:
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Добрый день!
С уважением,
|Вопрос:
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Здраствуйте, уважаемый эксперт у меня вопрос относительно кредита наличными от банка ОТП (но к сожалению их представителя тут на сайте нету) может подскажите и поможете мне.
|Ответ:
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Добрый день!
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте! Сетелем, я прохожу процедуру банкротства! Оповестила вас заказным письмом. Почему и для чего ваши сотрудники обзванивают всех моих друзей и подписчиков социальных сетей, вводят их в заблуждение, сообщая, что я оставила сетелему их контакты? Якобы какое-то досудебное урегулирование??? Этот вопрос я буду обсуждать только в правовом поле в здании суда!!! Настоятельно Прошу прекратить беспокоить людей, не имеющих никакого отношения к данной ситуации!!!
|Ответ:
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Добрый день!
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Добрый день!
|Вопрос:
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Здравствуйте, у меня сегодня 1 платёж. Деньги лежат на счёте, но все ещё не списаны. В чем причина?
|Ответ:
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Добрый день!
|Вопрос:
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Здравствуйте! Сегодня первый раз оплатила кредит через сбербанк онлайн автоплатеж. Платеж прошел в 9.00 по МСК, я ждала до 20.00, но платеж так и не был зачислен. Очень переживаю по этому поводу, не хочу, чтобы первый платеж получился с просрочкой. И не пойму теперь, где мои деньги.
|Ответ:
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Доброе утро!
С уважением,
|Вопрос:
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Я сегодня ездил в банк сетелем в йошкар олу мне предворительно сообщили что одобрили кредит в 50 т. р. и я им сообщил что я официально ни где не работаю они сказали что вам одобрили я поехал за 120 км. От своего посёлка и мне там отказали
|Ответ:
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Доброе утро!
|Вопрос:
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Добрый день!У меня такой вопрос,я забрала птс из банка для внесение изменений.Обязана ли я ее вернуть обратно?Потому как я слышала,что сейчас не обязательно ее отдавать и штрафа больше нет.Кредит брала на 3года и нет ни одной просрочки за 19 мес.Плачу все в срок и без задержки.
|Ответ:
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Здравствуйте!
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый вечер! Я был хотел чтоб банк меня вынес из черного списка. Так как из-за такой проблемы я никак не могу сотрудничать с другими банками. Как бы это дело исправит?
|Ответ:
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Добрый день!
Горячая линия с 16.02.2015 просмотрена 183 008 раз