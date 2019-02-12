На ваши вопросы отвечает эксперт Сетелем Банка

Здраствуйте, уважаемый эксперт у меня вопрос относительно кредита наличными от банка ОТП (но к сожалению их представителя тут на сайте нету) может подскажите и поможете мне.

Некоторое время назад в июне 2018г я в банке ОТП взял кредит наличными на сумму 300т.р.а со всеми страховка и он мне обошелся в 365т.р. я взял кредит наличными сроком на 3года и платеж составлял около 12.600р

после через какое-то время (через 6 месяцев в ноябре месяце за это время я частично закрыл крндит деньгами и оставалось около 200т.р.)из отделения банка где я брал кредит позвонила сотрудница и сказала,что для меня есть выгодное предложение от банка в общем они убедили меня взять новый кредит.

На сумму который я должен банку 200т.р. на 1 год я взял (о чем сейчас очень и очень жалею) кредит со страховками опять вырос в 275т.р. и ежемесячно платеж составляет уже 26.120р.

Но эта сумма на данный момент для меня не подъемная произвел 2 оплаты по 26.120р сейчас уже финансовое положение мне не позволяет позволяет каждый месяц платить эту сумму.

Я обращался многократно в отделения банка чтобы они увеличили мне время платежа на больший срок и с меньшими процентами (звонил и на горячую линию ОТП банка) всем им безразлично говорят для меня нету предложений от банка.

Уважаемый эксперт как мне быть я платить не отказываюсь мне нужно что бы они увеличили срок кредита и меньший платеж иначе мне будет еще тяжелее.