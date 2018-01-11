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Национальная платежная карта «Мир»

Национальная платежная карта «Мир» разработана в России, по ней можно выполнять все привычные операции: снятие и внесение наличных, оплата покупок и услуг, в том числе в интернете.

Раздел представляет собой «Горячую линию» по вопросам, связанным с Национальной платежной картой «Мир» и Национальной системой платежных карт (НСПК). Чтобы задать вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен эксперту НСПК, который даст на него ответ в краткие сроки.

Раздел модерируется представителями компании.

Вопросы, не относящиеся к карте «Мир» или НСПК, будут удаляться.

На ваши вопросы отвечают эксперты АО «НСПК»

Елена Бочарова
Елена Бочарова
пресс-секретарь НСПК
информация об эксперте
Сергей Бочкарев
Сергей Бочкарев
первый заместитель председателя правления, заместитель генерального директора НСПК
информация об эксперте
Наталья Новошинская
Наталья Новошинская
директор департамента маркетинга НСПК
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
Вопрос:
Работаю над школьным проектом "Роль национальной платёжной карты "Мир" на рынке пластиковых карт в России" . Хотела бы узнать разрабатывается ли проект молодёжной карты "Мир" и её программа лояльности.
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2914 (Москва) 11.01.2018 12:39
Вопрос:

Привет Принимает ли банки Казахстана банковскую карточку Мир Спасибо

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tolibaj-k (Санкт-петербург) 07.01.2018 18:24
Ответ:

Добрый день! Сформировать единое платежное пространство и обеспечить прием карты «Мир» в странах ЕАЭС планируется до конца 2019 года. В настоящее время прием карт «Мир» в других странах возможен благодаря выпуску совместных карт с международными платежными системами: «Мир«-Maestro, «Мир»-JCB, «Мир"-UnionPay. В России такие карты работают как карты «Мир», а в других странах принимаются как карты соответствующей платежной системы.

Елена Бочарова
Вопрос:
Не доброго дня ((( особенно Горздраву (((
Очередной обман !
То сбой системы , затем перенос акции , то 20 - то 25 декабря ,
.....26-го специально сделал скриншот страницы сайта ,
с акцией Горздрава с 25.12.17 / 27-го был в аптеке и совершил покупку более чем на 800 р , !!!! А потом задним число на сайте появилась информация , об акции с 29-го и покупке более 999 ₽ !
Очередной обман со стороны МИР-а и Грздрава ((((

@@@@@@@@@

Из раннего:
https://www.banki.ru/services/question...d=10163207

"""
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Рустам Васильевич (Москва) 02.01.2018 11:56
Вопрос:

Я пенсионер. Мне выдали карту МИР вместо Маэстро на основании закона о переводе пенсионеров на карту МИР. Сегодня Сбербанк отказал мне в проведении платежа за услуги интернета сайте интернет-провайдера. В отказе написано «Операция запрещена для владельца карты». На мой вопрос на основании какого нормативного акта Сбербанк меня ограничил в правах специалисты Сбербанка ответить не смогли. Твердят одно: по условиям выпуска карты МИР данная карта не предназначена для оплаты через интернет. Считаю это нарушением прав человека. На каком основании пенсионера ограничивают в правах оплаты через интернет «благодаря» новой карте МИР? Либо сотрудники Сбербанка просто некомпетентны в этом вопросе. Если бы операция была запрещена для ВСЕХ, тогда было бы написано «Операция запрещена для данного вида карты». Но формулировка «Операция запрещена для владельца карты» свидетельствует о том, что операция запрещена только для меня, как владельца карты. Куда я могу обратиться с жалобой на эту странную ситуацию?

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Elena Kozulina (Санкт-Петербург) 25.12.2017 15:30
Ответ:

Здравствуйте. По карте «Мир» Социальная, выпущенной Сбербанком, можно совершать платежи в интернете. Для обеспечения дополнительной безопасности таких платежей банком используется технология MirAccept. Возможно, отказ в совершении платежа связан с тем, что банк, обслуживающий сайт, на котором Вы совершали операцию, не поддерживает данную технологию. Поэтому платеж мог быть отклонен банком, который выпустил Вашу карту.

Елена Бочарова
Вопрос:

Назовите мне, пожалуйста, банк, у которого можно заказать карту системы МИР с бесплатным обслуживанием не только в первый год, а ВООБЩЕ бесплатно!!! Раньше, когда нас не заставляли в принудительном порядке оформлять карты с платным обслуживанием, и все зарплатные и пенсионнын карты от банков — сбербанк, втб, восточный — были бесплатными. А теперь??? Вы изобрели супер безопасную систему для банковских карт по России и заставляете граждан (так как деваться некуда, так как зарплату мы все получаем) платить за обслуживание. Почему???

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Екатерина Тарасенко (Уссурийск) 22.12.2017 15:08
Ответ:

Добрый день! Согласно закону, песионные карты «Мир» выпускаются и обслуживаются всеми российскими банками бесплатно. Стоимость обслуживания карт «Мир», как и любых других карт, если вы открываете их самостоятельно, определяются каждым банком, выпускающим карты «Мир». Условия обслуживания зарплатных карт «Мир» зависят от условий договора между Вашим работодателем и банком, который выпускает для вашей организации зарплатные карты. Как правило, обслуживание таких карт для держателя тоже бесплатно. Законом также предусмотрена возможность получать заработную плату и другие выплаты из бюджета наличными, а также на счет, к которому не привязана никакая карта.

Примеры банков, где можно оформить карту «Мир» бесплатно, вы можете посмотреть здесь: https://www.banki.ru/news/research/?id=10175785.

Елена Бочарова
Вопрос:

Доброго дня суток. Хотела заказать у вас зарплатную карту системы Мир, но… в сведениях о карте у вас указано, что обслуживание первый год бесплатно. Означает ли это, что все последующие годы я должна буду оплачивать обслуживание. Если это так, то почему вы не пишете об в разделе информации о карте? Так же неполная информация по другим, например бонусным, условиям по этой карте. Хотелось бы видеть всю полную информацию. Спасибо.

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Екатерина Тарасенко (Уссурийск) 22.12.2017 14:51
Ответ:

Здравствуйте! Стоимость обслуживания карт «Мир» определяется тем банком, который ее выпускает. Условия обслуживания зарплатных карт «Мир», как и любых других, для держателей зависит от условий договора между организацией и банком, который выпускает зарплатные карты для сотрудников. Полную информацию о доступных по карте бонусах и программах привилегий Вы можете уточнить в интересующем Вас банке. Список карт «Мир» различных банков также представлен на портале Банки.ру. в разделе платежной карты «Мир»: https://www.banki.ru/products/debitcards/search/?with_design=1&card_type%5B0%5D=19&card_type%5B1%5D=20&card_type%5B2%5D=21&card_type%5B3%5D=22&card_type%5B4%5D=23&card_type%5B5%5D=28 

Елена Бочарова
Вопрос:

Оплатил услуги интернета через карту «Мир» в интернете. Чек на электронную почту пришел,написано «Оплата произведена успешно»,но деньги не пришли. Позвонил в свою интернет службу,мне сказали позвонить в банк,там может быть задержка. Позвонил в банк,там как всегда отмазались техническими неполадками(потому что у моего друга такая же карта и он все оплатил нормально). Что мне делать? Прошло уже 24 часа почти с момента оплаты.

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Arteezy (Тольятти) 21.12.2017 07:16
Ответ:

Добрый день! Для решения данного вопроса Вам необходимо обратиться к специалистам банка, выпустившего Вашу карту.

Елена Бочарова
Вопрос:

27.11.17 написал заявление о замене зарплатой карты мир,в связи с утерей,сегодня20.12.17карта до сих пор не готова,на мой вопрос когда же,толком не отвечают.Что делать?Зарплата лежит в личном каб. вижу,а ничего сделать не могу,помогите!

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Sofrino (Можайск) 20.12.2017 09:21
Ответ:

Здравствуйте! Мы сожалеем, что Вы столкнулись с такой ситуацией. Сроки перевыпуска карт устанавливаются банком, который их выпускает. Поэтому для решения данного вопроса Вам необходимо обращаться к специалистам банка, в котором оформлена Ваша карта. 

Елена Бочарова
Вопрос:

День добрый!
Являюсь держатилем карты МИР, карта зарегестрированна
на сайте https://privetmir.ru с обещанием кэшбэка!
В момент проведения акции — совершил покупку в аптеке Горздрав 06.12.17
а сейчас выяснилось, со слов Евгения их тех-поддержки вышеуказанного сайта
Что тыл технический сбой ((((
Кэшбэк не начислин ((((
Как всё это понимать? Обман потребителей!

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Рустам Васильевич (Москва) 12.12.2017 15:26
Ответ:

Добрый день! Акция в сети аптек Горздрав действительно была приостановлена по техническим причинам 16.10.2017. Информация о том, что акция временно не активна, опубликована на странице акции на портале: https://privetmir.ru/offers/tovary-dlya-zdorovya-i-krasoty-po-dostupnym-tsenam-20000000068-18218780037984. Акция будет возобновлена с 20.12.2017.

Елена Бочарова
Вопрос:
5декабря я получила зарплатную карту Мир в банке ВТБ 24 г.Комсомольск пр Певостроителей 18. Мне не выдали конверт с номером пин-кода.Сказали ,что его пришлют по номеру телефона в любой день. 6 декабря в течение часа по слуховой инструкции из мобильного телефона я безуспешно пыталась получить пин -код. Я в возрасте дама,не умею быстро нажимать на кнопочки,плоховато вижу.Робот из ВТБ не может ждать. Я так и не получила пин -кода. Неужели людям с ограничением функций нельзя сообщить пин-код по старому - в запечатанном конверте!,а необходимо доводить до нервного срыва с номерами в телефончиках!. Понимаю,что кажусь динозавром,номногие работницы банков, когда приходят к врачу на прием с ребенком такие умные,что на вопрос - какого числа заболел ваш ребенок -отвечают прошлй или позапрошлый четверг они и числа не знают,но сами предлагают сложный набор цифр вместо корректного предложения пин-кода
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litflora (Г.Комсомольск на Амуре) 06.12.2017 09:52
Вопрос:

Здравствуйте! Когда Сбербанк присоединиться к вашему кеш-бэк сервису privetmir.ru ?

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PavelKp2016 (Зеленоград (МОСКВА)) 30.11.2017 19:02
Ответ:

Добрый день!

Эту информацию лучше уточнить в банке. О подключении банка к кэшбэк-сервису платежной системы «Мир» мы сообщим дополнительно.

Елена Бочарова
Вопрос:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если Сбербанк отказывает мне в выдаче дебетовой карты Мир без объяснения причины, куда мне обратиться в этой ситуации? На сколько мне известно по указу Президента все бюджетные организации до 1.01.2018г. должны перейти на карты Мир. Что мне делать в этой ситуации? В банк обращалась несколько раз, они разводят руками и говорят, что ни чем помочь не могут.
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skorikea (Ставрополь) 22.11.2017 12:55
Вопрос:

Здравствуйте, когда бонусная программа распостранится на другие регионы?

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AlexRion (Калининград) 20.11.2017 17:22
Ответ:

Добрый день. До конца этого года планируется подключить к кэшбэк-сервису платежной системы «Мир» более 100 предприятий в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Крыму, Новосибирске, Казани, на Дальнем Востоке. В следующем году география проекта также продолжит расширяться.

Елена Бочарова
Вопрос:

Какие банки первыми запустят поддержку карт МИР с сервисом Samsung Pay ?

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animegravitation (Вологда) 17.11.2017 01:54
Ответ:

Добрый день! Одними из первых к сервису Samsung Pay планируется подключить карты «Мир» банков Открытие, Россельхозбанк, Центр-инвест, Челиндбанк. 

Елена Бочарова
Вопрос:

Здравствуйте,вопрос по переводу средств с киви кошелька на карту МИР,раньше пользовался визой и небыло прблемм,только связался с картой МИР и все,сижу без денег,голодом пятый день в тундре и жду когда же эти 15000 р придут на прекрасную карту МИР.это ужасно. Недай бог обратиться к такому методу перечисления если кто то в другом городе заболел или срочно средства понадобились. Теперь только виза и нал.По горячей линии ответ один … ЖДИТЕ неужели в экстренной ситуации нельзя ускорить процесс зачисления? И принять на вооружение лучшее как в визе,а не загонять человека при наличии своих же средств в угрожающие жизни ситуации,все таки тут — 30 на улице.а я не дома нахожусь.

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slavan2010.shilego (П.Заполярный) 15.11.2017 13:10
Ответ:

Здравствуйте. Мы сожалеем, что Вы столкнулись с такой ситуацией. В платежной системе «Мир» реализована возможность перевода денежных средств можно переводить как с карт «Мир» на QIWI-кошелек, так и с кошелька на карту «Мир». Для решения данного вопроса обратитесь, пожалуйста, к специалистам банка, выпустившего Вашу карту.

Елена Бочарова

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