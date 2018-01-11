На ваши вопросы отвечают эксперты АО «НСПК»

|Вопрос:
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Работаю над школьным проектом "Роль национальной платёжной карты "Мир" на рынке пластиковых карт в России" . Хотела бы узнать разрабатывается ли проект молодёжной карты "Мир" и её программа лояльности.
|Вопрос:
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Привет Принимает ли банки Казахстана банковскую карточку Мир Спасибо
|Ответ:
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Добрый день! Сформировать единое платежное пространство и обеспечить прием карты «Мир» в странах ЕАЭС планируется до конца 2019 года. В настоящее время прием карт «Мир» в других странах возможен благодаря выпуску совместных карт с международными платежными системами: «Мир«-Maestro, «Мир»-JCB, «Мир"-UnionPay. В России такие карты работают как карты «Мир», а в других странах принимаются как карты соответствующей платежной системы.
|Вопрос:
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Не доброго дня ((( особенно Горздраву (((
Очередной обман !
То сбой системы , затем перенос акции , то 20 - то 25 декабря ,
.....26-го специально сделал скриншот страницы сайта ,
с акцией Горздрава с 25.12.17 / 27-го был в аптеке и совершил покупку более чем на 800 р , !!!! А потом задним число на сайте появилась информация , об акции с 29-го и покупке более 999 ₽ !
Очередной обман со стороны МИР-а и Грздрава ((((
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Из раннего:
https://www.banki.ru/services/question...d=10163207
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|Вопрос:
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Я пенсионер. Мне выдали карту МИР вместо Маэстро на основании закона о переводе пенсионеров на карту МИР. Сегодня Сбербанк отказал мне в проведении платежа за услуги интернета сайте интернет-провайдера. В отказе написано «Операция запрещена для владельца карты». На мой вопрос на основании какого нормативного акта Сбербанк меня ограничил в правах специалисты Сбербанка ответить не смогли. Твердят одно: по условиям выпуска карты МИР данная карта не предназначена для оплаты через интернет. Считаю это нарушением прав человека. На каком основании пенсионера ограничивают в правах оплаты через интернет «благодаря» новой карте МИР? Либо сотрудники Сбербанка просто некомпетентны в этом вопросе. Если бы операция была запрещена для ВСЕХ, тогда было бы написано «Операция запрещена для данного вида карты». Но формулировка «Операция запрещена для владельца карты» свидетельствует о том, что операция запрещена только для меня, как владельца карты. Куда я могу обратиться с жалобой на эту странную ситуацию?
|Ответ:
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Здравствуйте. По карте «Мир» Социальная, выпущенной Сбербанком, можно совершать платежи в интернете. Для обеспечения дополнительной безопасности таких платежей банком используется технология MirAccept. Возможно, отказ в совершении платежа связан с тем, что банк, обслуживающий сайт, на котором Вы совершали операцию, не поддерживает данную технологию. Поэтому платеж мог быть отклонен банком, который выпустил Вашу карту.
|Вопрос:
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Назовите мне, пожалуйста, банк, у которого можно заказать карту системы МИР с бесплатным обслуживанием не только в первый год, а ВООБЩЕ бесплатно!!! Раньше, когда нас не заставляли в принудительном порядке оформлять карты с платным обслуживанием, и все зарплатные и пенсионнын карты от банков — сбербанк, втб, восточный — были бесплатными. А теперь??? Вы изобрели супер безопасную систему для банковских карт по России и заставляете граждан (так как деваться некуда, так как зарплату мы все получаем) платить за обслуживание. Почему???
|Ответ:
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Добрый день! Согласно закону, песионные карты «Мир» выпускаются и обслуживаются всеми российскими банками бесплатно. Стоимость обслуживания карт «Мир», как и любых других карт, если вы открываете их самостоятельно, определяются каждым банком, выпускающим карты «Мир». Условия обслуживания зарплатных карт «Мир» зависят от условий договора между Вашим работодателем и банком, который выпускает для вашей организации зарплатные карты. Как правило, обслуживание таких карт для держателя тоже бесплатно. Законом также предусмотрена возможность получать заработную плату и другие выплаты из бюджета наличными, а также на счет, к которому не привязана никакая карта.
Примеры банков, где можно оформить карту «Мир» бесплатно, вы можете посмотреть здесь: https://www.banki.ru/news/research/?id=10175785.
|Вопрос:
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Доброго дня суток. Хотела заказать у вас зарплатную карту системы Мир, но… в сведениях о карте у вас указано, что обслуживание первый год бесплатно. Означает ли это, что все последующие годы я должна буду оплачивать обслуживание. Если это так, то почему вы не пишете об в разделе информации о карте? Так же неполная информация по другим, например бонусным, условиям по этой карте. Хотелось бы видеть всю полную информацию. Спасибо.
|Ответ:
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Здравствуйте! Стоимость обслуживания карт «Мир» определяется тем банком, который ее выпускает. Условия обслуживания зарплатных карт «Мир», как и любых других, для держателей зависит от условий договора между организацией и банком, который выпускает зарплатные карты для сотрудников. Полную информацию о доступных по карте бонусах и программах привилегий Вы можете уточнить в интересующем Вас банке. Список карт «Мир» различных банков также представлен на портале Банки.ру. в разделе платежной карты «Мир»: https://www.banki.ru/products/debitcards/search/?with_design=1&card_type%5B0%5D=19&card_type%5B1%5D=20&card_type%5B2%5D=21&card_type%5B3%5D=22&card_type%5B4%5D=23&card_type%5B5%5D=28
|Вопрос:
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Оплатил услуги интернета через карту «Мир» в интернете. Чек на электронную почту пришел,написано «Оплата произведена успешно»,но деньги не пришли. Позвонил в свою интернет службу,мне сказали позвонить в банк,там может быть задержка. Позвонил в банк,там как всегда отмазались техническими неполадками(потому что у моего друга такая же карта и он все оплатил нормально). Что мне делать? Прошло уже 24 часа почти с момента оплаты.
|Ответ:
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Добрый день! Для решения данного вопроса Вам необходимо обратиться к специалистам банка, выпустившего Вашу карту.
|Вопрос:
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27.11.17 написал заявление о замене зарплатой карты мир,в связи с утерей,сегодня20.12.17карта до сих пор не готова,на мой вопрос когда же,толком не отвечают.Что делать?Зарплата лежит в личном каб. вижу,а ничего сделать не могу,помогите!
|Ответ:
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Здравствуйте! Мы сожалеем, что Вы столкнулись с такой ситуацией. Сроки перевыпуска карт устанавливаются банком, который их выпускает. Поэтому для решения данного вопроса Вам необходимо обращаться к специалистам банка, в котором оформлена Ваша карта.
|Вопрос:
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День добрый!
|Ответ:
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Добрый день! Акция в сети аптек Горздрав действительно была приостановлена по техническим причинам 16.10.2017. Информация о том, что акция временно не активна, опубликована на странице акции на портале: https://privetmir.ru/offers/tovary-dlya-zdorovya-i-krasoty-po-dostupnym-tsenam-20000000068-18218780037984. Акция будет возобновлена с 20.12.2017.
|Вопрос:
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5декабря я получила зарплатную карту Мир в банке ВТБ 24 г.Комсомольск пр Певостроителей 18. Мне не выдали конверт с номером пин-кода.Сказали ,что его пришлют по номеру телефона в любой день. 6 декабря в течение часа по слуховой инструкции из мобильного телефона я безуспешно пыталась получить пин -код. Я в возрасте дама,не умею быстро нажимать на кнопочки,плоховато вижу.Робот из ВТБ не может ждать. Я так и не получила пин -кода. Неужели людям с ограничением функций нельзя сообщить пин-код по старому - в запечатанном конверте!,а необходимо доводить до нервного срыва с номерами в телефончиках!. Понимаю,что кажусь динозавром,номногие работницы банков, когда приходят к врачу на прием с ребенком такие умные,что на вопрос - какого числа заболел ваш ребенок -отвечают прошлй или позапрошлый четверг они и числа не знают,но сами предлагают сложный набор цифр вместо корректного предложения пин-кода
|Вопрос:
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Здравствуйте! Когда Сбербанк присоединиться к вашему кеш-бэк сервису privetmir.ru ?
|Ответ:
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Добрый день!
Эту информацию лучше уточнить в банке. О подключении банка к кэшбэк-сервису платежной системы «Мир» мы сообщим дополнительно.
|Вопрос:
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Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если Сбербанк отказывает мне в выдаче дебетовой карты Мир без объяснения причины, куда мне обратиться в этой ситуации? На сколько мне известно по указу Президента все бюджетные организации до 1.01.2018г. должны перейти на карты Мир. Что мне делать в этой ситуации? В банк обращалась несколько раз, они разводят руками и говорят, что ни чем помочь не могут.
|Вопрос:
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Здравствуйте, когда бонусная программа распостранится на другие регионы?
|Ответ:
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Добрый день. До конца этого года планируется подключить к кэшбэк-сервису платежной системы «Мир» более 100 предприятий в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Крыму, Новосибирске, Казани, на Дальнем Востоке. В следующем году география проекта также продолжит расширяться.
|Вопрос:
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Какие банки первыми запустят поддержку карт МИР с сервисом Samsung Pay ?
|Ответ:
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Добрый день! Одними из первых к сервису Samsung Pay планируется подключить карты «Мир» банков Открытие, Россельхозбанк, Центр-инвест, Челиндбанк.
|Вопрос:
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Здравствуйте,вопрос по переводу средств с киви кошелька на карту МИР,раньше пользовался визой и небыло прблемм,только связался с картой МИР и все,сижу без денег,голодом пятый день в тундре и жду когда же эти 15000 р придут на прекрасную карту МИР.это ужасно. Недай бог обратиться к такому методу перечисления если кто то в другом городе заболел или срочно средства понадобились. Теперь только виза и нал.По горячей линии ответ один … ЖДИТЕ неужели в экстренной ситуации нельзя ускорить процесс зачисления? И принять на вооружение лучшее как в визе,а не загонять человека при наличии своих же средств в угрожающие жизни ситуации,все таки тут — 30 на улице.а я не дома нахожусь.
|Ответ:
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Здравствуйте. Мы сожалеем, что Вы столкнулись с такой ситуацией. В платежной системе «Мир» реализована возможность перевода денежных средств можно переводить как с карт «Мир» на QIWI-кошелек, так и с кошелька на карту «Мир». Для решения данного вопроса обратитесь, пожалуйста, к специалистам банка, выпустившего Вашу карту.
Горячая линия с 21.12.2015 просмотрена 69 400 раз