На ваши вопросы отвечают эксперты АО «НСПК»

Национальная платежная карта «Мир» разработана в России, по ней можно выполнять все привычные операции: снятие и внесение наличных, оплата покупок и услуг, в том числе в интернете.

Раздел представляет собой «Горячую линию» по вопросам, связанным с Национальной платежной картой «Мир» и Национальной системой платежных карт (НСПК). Чтобы задать вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен эксперту НСПК, который даст на него ответ в краткие сроки.

Раздел модерируется представителями компании.

Вопросы, не относящиеся к карте «Мир» или НСПК, будут удаляться.