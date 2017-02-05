На ваши вопросы отвечает эксперт МигКредита

МигКредит — компания из ТОП-3 на рынке микрофинансов с гибридной моделью бизнеса. МигКредит развивает онлайн-продажи займов и кредитование через офлайн-сеть более чем в 70 городах России. Решение о финансировании принимается за 5 минут, клиентам компании доступно получение денег на карту или счет любого банка, а также снятие через все основные платежные системы и сервисы.

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