На ваши вопросы отвечает эксперт МигКредита

|Вопрос:
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1)Здравствуйте Олег. У знакомой внук постоянно берёт микрозаймы. А отбивать нечем, не плотёжоспособный.
|Ответ:
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Здравствуйте! В соответствии с текущим законодательством, любой совершеннолетний дееспособный гражданин РФ имеет право обратиться в кредитную организацию и оформить заем. Вместе с тем, регулярные просрочки по платежам, в частности длительное неисполнение обязательств по кредиту, приводят к ухудшению персонального кредитного рейтинга заемщика, что может негативно отразиться на возможности взять кредит в дальнейшем.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Несколько дней назад у меня был похищен паспорт. Я сразу же обратилась в полицию, возбуждено дело о краже, талон уведомление о возбуждении дела у меня на руках. Вопрос: как ещё себя обезопасить от мошеннических действий с моим утраченным паспортом. Мошенники могут набрать кредитов в разных банках на меня. Учитывая упрощенную процедуру выдачи потребительских кредитов по одному документу, т. е. паспорту. Кредитная история у меня хорошая. Не хочется потом разбираться с банками. Понятно, что закон на моей стороне.
|Ответ:
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Добрый день! При идентификации скоринговая система проверяет паспорт заемщика на предмет сообщений о краже или утере. Кроме того, наряду с паспортными данными проверяется ряд дополнительных параметров — как при онлайн-займе, так и при посещении офиса кредитной организации. Поэтому взять заем по реквизитам такого документа маловероятно. В любом случае, вы правильно поступили, немедленно обратившись в правоохранительные органы и заявив о хищении документа.
|Вопрос:
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Объясните, пожалуйста, как выдаются кредиты онлайн. Я так поняла, получается, любой человек может взять онлайн-кредит на другого, раздобыв ксерокопию (фотографию) его паспорта, а номер мобильного и реквизиты для перевода предоставив свои?
|Ответ:
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Добрый день! «Мигкредит» идентифицирует клиентов как при выдаче онлайн-займов, так и в оффлайне. При посещении нашего офиса необходимо предъявить оригинал паспорта, а при онлайн-займе проводится ряд дополнительных проверок: принадлежность телефонного номера клиенту, запрос кредитных историй, идентификация банковской карты и другие. При получении займа наличными в пунктах выдачи партнеров ООО «Мигкредит» также потребуется предъявить оригинал паспорта. Получение займа по подложным документам не только незаконно, но и маловероятно.
|Вопрос:
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Добрый День! Несмотря на то,что у Вас на сайте присутствует информация,что можно получить онлайн займ на карту,но после заполнения заявки на самые мелкие суммы (больше не надо) на несколько дней скоринг система одобряет займ в десяток раз большей суммой и только с посещением офиса. И так постоянно. Естественно если я заполняю заявку на онлайн займ с привязкой карты,то это означает,что мне нужен именно онлайн займ не выходя из дома. Посещать офисы для меня давным давно в прошлом. Любые платежи/взятие онлайн займов/открытие счётов и практически всё я делаю через интернет в онлайн режиме. К примеру я оформляю у Вас заявку на 3000 рублей,Ваша система мне одобряет 30000 ,но только с посещением офиса. Естественно я в офис ехать не собираюсь и просто напросто захожу на сайты других МФО и в считанные минуты беру займы на карту. Может как то подкорректировать Вам систему,так как если я оформляю заявку на сайте и привязываю банковскую карту,то значит мне нужен именно онлайн займ на карту.
|Ответ:
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Здравствуйте! Система кредитного скоринга «Мигкредит» делает персональное предложение по каждой поступившей заявке, и ваш персональный кредитный лимит может превышать запрошенную сумму. При этом вам обязательно будет сформировано предложение в соответствии с первоначальным запросом, а также варианты с максимальной суммой онлайн- и оффлайн-займа в пределах одобренного лимита. Клиент может выбрать любое из этих предложений. При первом обращении в «Мигкредит» займы от 30 000 рублей выдаются после визита в наш офис, но заем меньшего размера с выплатой на банковскую карту клиента можно оформить онлайн и через мобильное приложение «Мигкредит» — в режиме 24/7. Посещение офиса в этом случае не требуется. Воспользуйтесь формой обратной связи по адресу migcredit.ru/contacts/#form, и мы обязательно разберемся, в чем ваша проблема.
|Вопрос:
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Добрый день! У меня из ряда вон выходящая ситуация: в конце января 2012 года я взяла в банке «Номос» потребительский кредит на 5лет. В январе 2014 банк Номос перешел в банк Открытие, следовательно и меня перенесли в этот банк с моим кредитом с соблюдением всех условий банка Номос. 27 января 2017 у меня должен был быть последний платеж!!! на сумму 135р (Сто тридцать пять!!!), о чем свидетельствует оригинал графика платежей, заверенный синей печатью банка Номос и подписанный с обеих сторон. Но, придя в банк Открытие, мне сообщили сотрудники, что я должна более 4000р!!!! справку о задолженности я также взяла и попросила ее заверить на всякий случай. Оставила обращение на горячую линию, на следующий день пошла в банк написала заявление, приложила копии документов (тот самый график, где последняя сумма 135р и их справку с задолженностью на 4025), копию заявления безусловно заверила и оставила себе. Платеж я свой оплатила не 135, а 200р внесла на всякий случай. Сегодня позвонила на горячую линию, мне сказали что есть только одно обращение (которое я оставляла по горячей линии), а то, которое я писала лично в банке, нигде не зарегистрировано!!!!! также сотрудник на горячей линии мне любезно сообщил, что задолженность по-прежнему числиться и более того — начисляются пени и штрафы!!!!!! Вот как так????? а, если бы я график не сохранила??? Они бы так с меня и несуществующую сумму?????
|Ответ:
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Добрый день! Я бы порекомендовал еще раз обратиться к кредитному специалисту в любом отделении вашего банка. Имея на руках юридически заверенный (печать банка) оригинал графика погашений, вы сможете аргументировать свою позицию по реальному объёму долговых обязательств.
|Вопрос:
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По адресу Санкт- Петербург, Набережная Грибоедова, 68 распологается организация и занимается деятельностью по выдаче займов, используя название МигКредит. Так как данная организация действует с грубыми нарушениями ФЗ РФ по отношению к клиентам, создаётся впечатление, что это двойник официальной МФК «Миг Кредит», т. к. в договоре нет никаких данных о регистрации в реестре ЦБ РФ.
|Ответ:
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Уважаемая Ольга! Спасибо за вопрос. По адресу С. Петербург, наб. канала Грибоедова,д. 68, лит. А, пом. 15НТел: +7 (812) 336-56-27, располагается региональное представительство С. Петербурга компании МФК «МигКредит». Компания «МигКредит» входит в ТОП-3 крупнейших МФО России и имеет свидетельство о регистрации в реесте ЦБ РФ.
|Вопрос:
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Здравствуйте, у меня вопрос по формальному положению МФК и МКК.
|Ответ:
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Дмитрий, добрый день! Большое спасибо за Ваш вопрос. МФК и МКК являются членами финансовой, а не банковской системы РФ. Все МФК и МФК подлежат обязательному контролю со стороны ЦБ РФ.
|Вопрос:
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Добрый день, взяла займ в Вашей компании, в данный момент не могу платить по займу, можно ли на 2 месяца заморозить оплату?
|Ответ:
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Уважаемая Татьяна! На текущий момент в компании «МигКредит» не предусмотрена возможность реструктуризации долга по займу для новых клиентов.Пожалуйста, изыщите возможность своевременного погашения вашего долга по займу. Для индивидуального рассмотрения вашей просьбы, персонализируйте свое обращение и номер договора через форму обратной связи на сайте компании https://migcredit.ru/contacts/#form в этом случае мы сможем вам помочь.
|Вопрос:
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Начиная с 04.01.2017 мне поступают звонки и смс по оплате кредита. Но кредит я в вашей компании не брала. По рекомендации одного из ваших сотрудников я оставила отзыв на сайте. Но эти отзывы сотрудники не читают звонят мне по несколько раз в день запугивают и требуют оплатить платеж. Оставить отзыв в офисе вашей компании я не могу так как офиса в Ярославле нет. Просьба решить данный вопрос в кротчайшие сроки и перестать меня терроризировать. Либо я буду вынуждена обратиться в службу безопасности своей компании. Для информации адрес проживания и место работы в ваших данных вымошленные.
|Ответ:
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Уважаемый клиент! Просьба персонализировать свое обращение через форму обратной связи на сайте, только в этом случае мы сможем решить ваш запрос.
|Вопрос:
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Здравствуйте хотел по поинтересоваться на счет одной МФО, на сайте http://raexpert.ru увидел в рейтинге статус «отозван» можете пояснить что это значит?
|Ответ:
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Добрый день! Для начала давайте разберемся в том, что такое кредитный рейтинг, а также кто его присваивает и зачем он нужен. Прежде всего рейтинг — это экспертная оценка текущего положения компании и, в особенности, ее потенциала по выполнению своих обязательств перед клиентами. Такую оценку готовит одно из специализированных агентств. Фактически свой рейтинг может подготовить любой участник рынка, однако в российской и международной практике принято доверять нескольким крупным мировым агентствам, а также региональными организациями, которые имеют тесные связи с местным деловым сообществом. «Эксперт РА» — одно из таких агентств, работающее с оценкой российских компаний. На итоговую оценку бизнеса влияет объемный перечень факторов, и любая новая информация может послужить причиной отзыва кредитного рейтинга, например, микрофинансовой организации. В таких случаях принято говорить, что рейтинг отозван для пересмотра или актуализации. Вместе с тем, есть и другие причины. Нужно понимать, что в большинстве случаев кредитный рейтинг является коммерческим продуктом, который агентства «продают» компаниям. Отозвать такой рейтинг агентство может как по просьбе самого оцениваемого бизнеса, так и по собственной инициативе — например, если компания больше не предоставляет необходимую для составления рейтинга отчетность. Рейтинг — продукт срочный и выставляется на определенный период времени. Отозвать его агентство может с истечением срока действия. Часто, комментируя отзыв рейтинга, агентство также указывает на прекращение публикации рейтинга компании по причине ее банкротства, смены делового профиля или, опять же, недостатке актуальной информации для анализа. В любом случае, отзыв кредитного рейтинга вовсе не означает, что у бизнеса проблемы, однако, если есть такая возможность, лучше дождаться обновленной оценки или обратиться в другую организацию.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Уважаемая Анна!
Компания МигКредит не имеет никакого отношения к номеру 8 800 333 69 05. По последней информации — данный номер блокирован.
|Вопрос:
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Здравствуйте. Не могли бы вы помочь. На мой номер постоянно звонят из вашей службы взыскания, требуют другого человека. Моя мама с перепугу записала контакты и сумму долга, думала что звонят моей сестре.Мы купили квартиру 3 месяца назад и видимо звонят старым хозяевам по поводу долга. Прошу исключить мой номер из вашей базы данных. Спасибо
|Ответ:
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Чтобы вам помочь, нам необходимо Вас идентифицировать. Пожалуйста оформите свое обращение на сайте компании через форму обратной связи https://migcredit.ru/contacts/#form
|Вопрос:
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Добрый день уважаемый Олег Гришин.Сын брал займ который я погасила из своей пенсии т. к.он нигде не работает.Я сразу написала компании информацию и неплатежеспособности сына и с трудом компания приняла решение о включении его в черный список, но через 2 месяца ему был выдан займ, что меня очень поразило и очень огорчило. Настоящий момент займ не погашен т. к. я не в состоянии /живем на мою пенсию/, на мои письма ответа нет, хотя времени прошло достаточно, звонила на горячую линию ответ был ждите информацию,а мне ложиться в больницу и я не смогу быть на связи.Прошу Вас помочь решить мой вопрос.Спасибо. Копии писем направляю через раздел " информация для банка».
|Ответ:
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Спасибо за обращение. Мы рассмотрели Ваш запрос, и добавили информацию Black List
|Вопрос:
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Добрый день.Прошу Вас ответить в какие сроки дается ответ на письма направленные в компанию Миг кредит
|Ответ:
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Официальный ответ от операционного департамента компании вы должны получить в течение 3-х дней.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день!
Горячая линия с 07.11.2016 просмотрена 11 551 раз