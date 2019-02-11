Обслуживание карты Тип карты

Visa Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Cash Back 1% - от покупок на территории РФ;

3% - от покупок за пределами РФ;

макс. - 3 000 руб. в месяц от 1 до 3% Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 1 700 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 4,9%+490 руб. - за счет кредитного лимита

0% - за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН банка 4,9%+490 руб. - за счет кредитного лимита

0,1%, мин. 50 руб. - за счет собственных средств Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9%+300 руб. (4,9%+490 руб. - в банкоматах Газэнергобанка, МДМ Банка, Бинбанка) - за счет кредитного лимита

1%, мин. 150 руб. (0% - в банкоматах Газэнергобанка, МДМ Банка, Бинбанка) - за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 4,9%+300 руб. (4,9%+490 руб. - в ПВН Газэнергобанка) - за счет кредитного лимита

1%, мин. 150 руб. (0,1%, мин. 50 руб. - в ПВН Газэнергобанка) - за счет собственных средств Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах банка - 100 000 руб.в день, 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация бесплатное СМС-информирование;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - бесплатно;

конвертация - по курсу банка;

процентная ставка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по кредиту - 20% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита от 30 000 до 299 000 ₽ Льготный период до 62 дня действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит процентная ставка 23% годовых действует при оплате в торгово-сервисных предприятиях и Интернете, 35% годовых - по операциям снятия наличных и переводам от 23% до 35% Погашение кредита

3% от суммы основного долга 2,9% + начисленные проценты, мин. 600 руб. минимальный ежемесячный платеж:3% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 66 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

не требуется при сумме лимита кредитования до 50 000 руб. включительно предоставление справки 2-НДФЛ не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы наличие cash back;

бесплатное СМС-информирование;

длительный льготный период;

отсутствие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах банка;

невысокая стоимость обслуживания карты;

возможность подтверждения дохода справкой по форме банка в комбинации со справкой по форме 2-НДФЛ Минусы крупная комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах/кассах банка и сторонних банков;

льготный период не распространяется на операции по снятию наличных Дата актуализации 11.02.2019 09:24

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.