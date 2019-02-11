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Кредитная карта с cash back
Visa Gold «Кредитная для покупок» — СКБ-Банк
Основные характеристики
- ставка от 23% годовых
- кредитный лимит до 299 000 ₽
- льготный период до 62 дней
- годовое обслуживание 1 700 ₽
- cash back до 3%
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
от 1 до 3%
- 1% - от покупок на территории РФ;
- 3% - от покупок за пределами РФ;
- макс. - 3 000 руб. в месяц
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 700 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 4,9%+490 руб. - за счет кредитного лимита
- 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 4,9%+490 руб. - за счет кредитного лимита
- 0,1%, мин. 50 руб. - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4,9%+300 руб. (4,9%+490 руб. - в банкоматах Газэнергобанка, МДМ Банка, Бинбанка) - за счет кредитного лимита
- 1%, мин. 150 руб. (0% - в банкоматах Газэнергобанка, МДМ Банка, Бинбанка) - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4,9%+300 руб. (4,9%+490 руб. - в ПВН Газэнергобанка) - за счет кредитного лимита
- 1%, мин. 150 руб. (0,1%, мин. 50 руб. - в ПВН Газэнергобанка) - за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах банка - 100 000 руб.в день, 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- бесплатное СМС-информирование;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка;
- процентная ставка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по кредиту - 20% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 299 000 ₽
Льготный период
до 62 дня
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 23% до 35%
процентная ставка 23% годовых действует при оплате в торгово-сервисных предприятиях и Интернете, 35% годовых - по операциям снятия наличных и переводам
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы основного долга
3% от суммы основного долга
2,9% + начисленные проценты, мин. 600 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 до 66 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
при сумме лимита кредитования до 50 000 руб. включительно предоставление справки 2-НДФЛ не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- наличие cash back;
- бесплатное СМС-информирование;
- длительный льготный период;
- отсутствие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах банка;
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- возможность подтверждения дохода справкой по форме банка в комбинации со справкой по форме 2-НДФЛ
Минусы
- крупная комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах/кассах банка и сторонних банков;
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных
Дата актуализации
11.02.2019 09:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная карта с cash back» в 109 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
- Адрес
- 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
- Сайт
- www.skbbank.ru
- Отделения и банкоматы
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