Банк Зенит, кредитная карта Все кредитные карты банка
Автокарта
Visa Gold «Автокарта» — Банк Зенит
Основные характеристики
- ставка 26% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание от 0 до 1 188 ₽
- cash back до 7%
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Google Pay/ Garmin Pay
Cash Back
от 1 до 7%
- 7% на АЗС "Татнефть" (+ скидка 1,5%);
- 5% от суммы покупок на других АЗС, оплаты парковок, платных дорог, услуг автомоек;
- 1% от суммы любых других покупок;
- максимальная сумма возврата по всем трём категориям составляет 3 000 руб. в месяц;
- 300 руб. при оплате первой покупки по карте на сумму от 1 000 руб. в период проведения акции "Добро пожаловать" по 31.03.2019, при условии оформления карты с 01.12.2018 по 28.02.2019
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 188 ₽
по 99 руб. в месяц, плата не взимается при сумме покупок по картам (основной и дополнительной) в расчетном месяце свыше 10 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
4% (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в ПВН банка
4% (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4,9%, мин. 500 руб.;
- 1%, мин. 200 руб. (0% в банкоматах банков партнеров) за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4,9%, мин. 500 руб.;
- 1%, мин. 200 руб. за счет собственных средств
Дополнительная информация
- неустойка за пропуск платежа - 36,5% годовых;
- 2 дополнительные карты - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц, начиная с 3-го месяца;
- медицинская и юридическая поддержка за рубежом
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 300 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
26%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3%
3%
Требования и документы
Подтверждение дохода
- другие документы, кроме справок о доходах
- справка 2-НДФЛ
- не требуется
при сумме лимита до 100 000 руб. подтверждение дохода не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
- временная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания и возможность ее отмены;
- до 100 000 руб. без подтверждения дохода;
- высокий процент cash back
Минусы
- крупная комиссия за снятие кредитных средств в сторонних устройствах
Дата актуализации
31.01.2019 14:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Автокарта» в 29 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
- Адрес
- 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
- Сайт
- www.zenit.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-66-77 — единая справочная служба