Обслуживание карты Тип карты

Visa Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Google Pay/ Garmin Pay Cash Back 7% на АЗС "Татнефть" (+ скидка 1,5%);

5% от суммы покупок на других АЗС, оплаты парковок, платных дорог, услуг автомоек;

1% от суммы любых других покупок;

максимальная сумма возврата по всем трём категориям составляет 3 000 руб. в месяц;

300 руб. при оплате первой покупки по карте на сумму от 1 000 руб. в период проведения акции "Добро пожаловать" по 31.03.2019, при условии оформления карты с 01.12.2018 по 28.02.2019 от 1 до 7% Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 - 1 188 ₽ по 99 руб. в месяц, плата не взимается при сумме покупок по картам (основной и дополнительной) в расчетном месяце свыше 10 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 4% (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в ПВН банка 4% (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9%, мин. 500 руб.;

1%, мин. 200 руб. (0% в банкоматах банков партнеров) за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 4,9%, мин. 500 руб.;

1%, мин. 200 руб. за счет собственных средств Дополнительная информация неустойка за пропуск платежа - 36,5% годовых;

2 дополнительные карты - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;

СМС-информирование - 59 руб. в месяц, начиная с 3-го месяца;

медицинская и юридическая поддержка за рубежом Условия кредитования Размер кредитного лимита до 300 000 ₽ Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 26% Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

3% Требования и документы Подтверждение дохода другие документы, кроме справок о доходах

справка 2-НДФЛ

не требуется при сумме лимита до 100 000 руб. подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная

временная в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая стоимость обслуживания и возможность ее отмены;

до 100 000 руб. без подтверждения дохода;

высокий процент cash back Минусы крупная комиссия за снятие кредитных средств в сторонних устройствах Дата актуализации 31.01.2019 14:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.