Тип карты

Mastercard World

Технологические особенности

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass)

Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay

Бонусы

Другое

бонусная программа Ярко: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату товаров и услуг у партнеров программы из расчета 1 бонус = 1 руб.:

1% от суммы покупок;

2% при совершении покупок в предыдущем месяце на сумму более 50 000 руб.;

до 50% от стоимости покупок у партнеров банка в период проведения акций

Использование собственных средств возможно

Начисление процентов на остаток средств на счете от 3% до 7%проценты начисляются при совершении по карте минимум одной операции оплаты товаров и услуг в месяц; базовая 3% - годовых на остаток 50 000,01 руб. и выше; повышенная 7% - устанавливается каждый 3-й месяц, если предыдущие 2 месяца было выполнено условие по поддержанию ежедневного минимального остатка от 50 000 руб.; сумма процентов по базовой или повышенной ставке не может превышать 3 000 руб. в месяц

Выпуск и годовое обслуживание 0 - 1 089 ₽

со 2-го года: 0-1 188 руб.

по 99 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при сумме покупок от 30 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка

3%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств

0% - за счет собственных средств

Снятие наличных в ПВН банка

3%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств

0% - за счет собственных средств

Снятие наличных в банкоматах других банков

4%, мин. 300 руб. (1%, мин. 300 руб. - за счет собственных средств)

3%, мин. 300 руб. (0% - за счет собственных средств) - в банкоматах банков-партнеров

Снятие наличных в ПВН других банков

4%, мин. 300 руб. (1%, мин. 300 руб. - за счет собственных средств)

3%, мин. 300 руб. (0% - за счет собственных средств) - в ПВН банков-партнеров

Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах банка/сторонних банков - 300 000 руб. в сутки, в банкоматах банка - 600 000 руб. в месяц

Дополнительная информация

СМС-информирование - 69 руб. ежемесячно, начиная с 2-го месяца

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 35 руб.;

комиссия при возникновении технического овердрафта - 36,5% годовых;

пени за непогашенную в срок задолженность по кредиту и/или процентам, начисленным за пользование кредитом - 20% годовых

бесплатное страхование выезжающих за рубеж

Размер кредитного лимита от 10 000 до 750 000 ₽для пенсионеров - до 150 000 руб.

Льготный период до 51 день действует на:

операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных

Проценты в течение льготного периода 0%

Проценты за кредит от 24,9% до 26,5%

Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

5% от суммы основного долга+ начисленные проценты

Возраст от 21 до 65 лет

Подтверждение дохода

справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

обязательно дополнительные документы для сотрудников, работающих по найму на морских судах: справка о доходе в свободной форме (допускается в валюте), контракт за 1 года (в переводе на русский язык)

Регистрация в регионе получения карты:

не требуется

в регионе присутствия банка:

не требуется

Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев

Плюсы

наличие бонусной программы;

начисление процентов на остаток собственных средств;

льготный период распространяется на операции покупок и снятие наличных

возможность отмены платы за обслуживание

Минусы

высокая стоимость СМС-информирования

Дата актуализации 06.11.2018 14:02