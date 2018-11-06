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Банк «Санкт-Петербург», кредитная карта Все кредитные карты банка

Яркая

MasterCard World «Яркая» — Банк «Санкт-Петербург»
Основные характеристики
  • ставка 25% годовых
  • кредитный лимит до 750 000  ₽
  • льготный период до 51 дня
  • годовое обслуживание от 0 до 1 089 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
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4 заявки за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
  • Другое

бонусная программа Ярко: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату товаров и услуг у партнеров программы из расчета 1 бонус = 1 руб.:

  • 1% от суммы покупок;
  • 2% при совершении покупок в предыдущем месяце на сумму более 50 000 руб.;
  • до 50% от стоимости покупок у партнеров банка в период проведения акций
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 7%
проценты начисляются при совершении по карте минимум одной операции оплаты товаров и услуг в месяц; базовая 3% - годовых на остаток 50 000,01 руб. и выше; повышенная 7% - устанавливается каждый 3-й месяц, если предыдущие 2 месяца было выполнено условие по поддержанию ежедневного минимального остатка от 50 000 руб.; сумма процентов по базовой или повышенной ставке не может превышать 3 000 руб. в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 089 ₽

со 2-го года: 0-1 188 руб.

  • по 99 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при сумме покупок от 30 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 3%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств
  • 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
  • 3%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств
  • 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 3%, мин. 300 руб. (1%, мин. 300 руб. - за счет собственных средств)
  • 3%, мин. 300 руб. (0% - за счет собственных средств) - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 3%, мин. 300 руб. (1%, мин. 300 руб. - за счет собственных средств)
  • 3%, мин. 300 руб. (0% - за счет собственных средств) - в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах банка/сторонних банков - 300 000 руб. в сутки, в банкоматах банка - 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 69 руб. ежемесячно, начиная с 2-го месяца
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 35 руб.;
  • комиссия при возникновении технического овердрафта - 36,5% годовых;
  • пени за непогашенную в срок задолженность по кредиту и/или процентам, начисленным за пользование кредитом - 20% годовых
  • бесплатное страхование выезжающих за рубеж
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 750 000 ₽
для пенсионеров - до 150 000 руб.
Льготный период
до 51 день
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
25%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

обязательно дополнительные документы для сотрудников, работающих по найму на морских судах: справка о доходе в свободной форме (допускается в валюте), контракт за 1 года (в переводе на русский язык)

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • наличие бонусной программы;
  • начисление процентов на остаток собственных средств;
  • льготный период распространяется на операции покупок и снятие наличных
  • возможность отмены платы за обслуживание
Минусы
  • высокая стоимость СМС-информирования
Дата актуализации
05.02.2019 12:17
Оформить карту
4 заявки за 30 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Яркая» в 7 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
Сайт
www.bspb.ru
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Телефоны
8 800 222-50-50 — единая справочная служба