Банк «Санкт-Петербург», кредитная карта Все кредитные карты банка
Яркая
MasterCard World «Яркая» — Банк «Санкт-Петербург»
Основные характеристики
- ставка 25% годовых
- кредитный лимит до 750 000 ₽
- льготный период до 51 дня
- годовое обслуживание от 0 до 1 089 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
- Другое
бонусная программа Ярко: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату товаров и услуг у партнеров программы из расчета 1 бонус = 1 руб.:
- 1% от суммы покупок;
- 2% при совершении покупок в предыдущем месяце на сумму более 50 000 руб.;
- до 50% от стоимости покупок у партнеров банка в период проведения акций
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 7%
проценты начисляются при совершении по карте минимум одной операции оплаты товаров и услуг в месяц; базовая 3% - годовых на остаток 50 000,01 руб. и выше; повышенная 7% - устанавливается каждый 3-й месяц, если предыдущие 2 месяца было выполнено условие по поддержанию ежедневного минимального остатка от 50 000 руб.; сумма процентов по базовой или повышенной ставке не может превышать 3 000 руб. в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 089 ₽
со 2-го года: 0-1 188 руб.
- по 99 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при сумме покупок от 30 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
- 3%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств
- 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 3%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств
- 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 3%, мин. 300 руб. (1%, мин. 300 руб. - за счет собственных средств)
- 3%, мин. 300 руб. (0% - за счет собственных средств) - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 3%, мин. 300 руб. (1%, мин. 300 руб. - за счет собственных средств)
- 3%, мин. 300 руб. (0% - за счет собственных средств) - в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах банка/сторонних банков - 300 000 руб. в сутки, в банкоматах банка - 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 69 руб. ежемесячно, начиная с 2-го месяца
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 35 руб.;
- комиссия при возникновении технического овердрафта - 36,5% годовых;
- пени за непогашенную в срок задолженность по кредиту и/или процентам, начисленным за пользование кредитом - 20% годовых
- бесплатное страхование выезжающих за рубеж
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 750 000 ₽
для пенсионеров - до 150 000 руб.
Льготный период
до 51 день
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
25%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
обязательно дополнительные документы для сотрудников, работающих по найму на морских судах: справка о доходе в свободной форме (допускается в валюте), контракт за 1 года (в переводе на русский язык)
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- наличие бонусной программы;
- начисление процентов на остаток собственных средств;
- льготный период распространяется на операции покупок и снятие наличных
- возможность отмены платы за обслуживание
Минусы
- высокая стоимость СМС-информирования
Дата актуализации
05.02.2019 12:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Яркая» в 7 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- Адрес
- 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
- Сайт
- www.bspb.ru
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8 800 222-50-50 — единая справочная служба