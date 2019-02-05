Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard Standard Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 1 200 - 1 600 ₽ для карт на 2 года - 1 200 руб., 3 года - 1 600 руб. единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия Снятие наличных в банкоматах банка 3,5% Снятие наличных в ПВН банка 3,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 4,5%, мин. 300 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4,5%, мин. 300 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 50 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация штраф за просрочку платежа - 36,5% годовых;

пеня за технический овердрафт - в размере двух ставок рефинансирования;

плата за СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

конвертация - по курсу ЦБ РФ; комиссия - 0,5% по безналичным операциям, 2% - по операциям снятия / внесения наличных денежных средств, перевода денежных средств с карты на карту банка;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб., в сети Райффайзенбанка - бесплатно Условия кредитования Размер кредитного лимита от 30 000 до 500 000 ₽ Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 25% Погашение кредита

10% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:10% от суммы основного долга Требования и документы Возраст для мужчин: от 21 до 65 лет

для женщин: от 21 до 60 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая процентная ставка;

крупная сумма кредитного лимита;

льготный период распространяется на покупки и снятие наличных Минусы крупная комиссия за снятие денежных средств в банкоматах / кассах сторонних банков;

наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах /кассах банка Дата актуализации 05.02.2019 10:02

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.