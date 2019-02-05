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Энерготрансбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная

Mastercard Standard — Энерготрансбанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • ставка 25% годовых
  • кредитный лимит до 500 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание от 1 200 до 1 600 ₽
  • Mastercard Standard — Энерготрансбанк
  • Visa Classic — Энерготрансбанк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 200 - 1 600 ₽

для карт на 2 года - 1 200 руб., 3 года - 1 600 руб. единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия

Снятие наличных в банкоматах банка

3,5%

Снятие наличных в ПВН банка

3,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков

4,5%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4,5%, мин. 300 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 50 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • штраф за просрочку платежа - 36,5% годовых;
  • пеня за технический овердрафт - в размере двух ставок рефинансирования;
  • плата за СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ; комиссия - 0,5% по безналичным операциям, 2% - по операциям снятия / внесения наличных денежных средств, перевода денежных средств с карты на карту банка;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб., в сети Райффайзенбанка - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 500 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
25%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 21 до 65 лет
для женщин: от 21 до 60 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая процентная ставка;
  • крупная сумма кредитного лимита;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных
Минусы
  • крупная комиссия за снятие денежных средств в банкоматах / кассах сторонних банков;
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах /кассах банка
Дата актуализации
05.02.2019 10:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 10 городах России
4 190
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
Адрес
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
Сайт
www.energotransbank.com
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Телефоны
(4012) 59-00-99 — единая справочная