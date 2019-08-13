У всех нас случились ситуации, когда на достижение какой-либо цели было недостаточно личных денег — например, покупка смартфона или мебели. В таком случае необходимо оптимальное решение, которое решит данную проблему. Сегодня одним из таких вариантов можно назвать накопительные кредитные карты в Росбанке. Их универсальность заключена не только в удобном предоставлении и пользовании, но и в возможности начисления процентов. Погасите задолженность полностью, тогда собственные финансы на вашем счету будут служить вкладом, который приносит выгоду. При этом вы также свободно можете совершать оплаты или снимать наличные в банкоматах по всему миру.

Описанный нами продукт имеют право получить физические лица, достигшие 21 года и имеющие паспорт гражданина РФ. В зависимости от размеров суммы, которую вы планируете оформить на «пластик», сотрудники организации могут запросить и другие бумаги — например, справку о постоянном источнике дохода (форма 2-НДФЛ или выписку из Пенсионного Фонда). При этом в анкете нужно будет указать цель — на что вы планируете потратить полученные деньги. Если вы уведомите банк о своих намерениях — вас внесут в список ответственных потребителей, чьи последующие запросы будут рассматриваться приоритетно и, возможно, с льготами. Вам нужно будет составить заявление в офисе или на официальном сайте. Второй способ намного комфортнее — отпадает необходимость стоять в очередях, а на принятие решения уходит несколько часов.

Если у вас возникают вопросы, не стесняйтесь задавать их — персонал обязан предоставить вам полную информацию по всем параметрам услуги. Уточните про дополнительный сервис — например, льготный период, cash back или скидки на покупки у фирм-партнеров — такие опции сэкономят ваши личные средства.

Как работает система накопления

Основным преимуществом такого механизма следует назвать дополнительный доход. Поскольку мы все пользуемся «пластиком» в ежедневной жизни, услуга поможет извлечь реальную выгоду. На сегодняшний день наиболее популярны три варианта, которые потребитель может выбрать:

С заранее оговоренным периодом (от одного месяца до двух-трех лет). При этом условия пользования средствами могут быть установлены в индивидуальном порядке, а начисление происходит на остаток на счете.

Бессрочный, который дает свободный доступ ко всей депозитной сумме. Процент также применяется на остаток.

Контракт, по которому действует стандартный временной промежуток с лимитом на снятие/оплату. В таком случае организация устанавливает штрафы при нарушении договоренностей.

Подытожив, скажем, что такая система — грамотное решение. Ответственное пользование продуктом позволит вам зарабатывать каждый день. Ведь если деньги лежат у вас в кармане, то пользы от этого никакой. Поэтому к окончательному выбору подходите со всей ответственностью.

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