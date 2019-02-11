Наличными
Тинькофф Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,00%
Сумма
до 2 000 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 12,00 %
- 50 000 ... 2 000 000 ₽
- 3 мес. ... 3 года
Максимальная
- 24,90 %
- 50 000 ... 2 000 000 ₽
- 3 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 15 000 руб.
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- паспорт
- заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
-
наличие стационарного телефона
домашний и рабочий
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
день в день
Максимальный срок действия кредитного решения
5 дней
Оформление кредита
- выезд специалиста
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,5% от суммы выданного кредита, но не более 1 500 руб.; применяется при неоплате платежа и далее каждые семь дней от даты, следующей за датой неоплаты, но не более четырех раз за платежный период
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита без обеспечения;
- не требуется подтверждение дохода;
- не требуется личное страхование;
- выезд специалиста для оформления кредита;
- возраст заемщика - до 70 лет
Минусы
- крупные штрафы за пропуск платежа
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 09:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Наличными» в 820 городах России
126 975
Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
- Адрес
- 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
- Сайт
- www.tinkoff.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам