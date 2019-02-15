Вход

Курс китайского юаня в Саратове

изменить город

Выгодный курс покупки/продажи китайского юаня в Саратове на сегодня. Найдите лучший курс обмена китайского юаня в банках Саратова.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Саратова
покупка продажа
CNY
98,29
рублей за 10 китайских юаней
93,00
Агророс
100,00
Агророс
Банк CNY Время обновления
Покупка Продажа
Агророс 93,00 100,00 15.02.2019 11:41

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Курсы валют в городах