Курс китайского юаня в Саратовеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи китайского юаня в Саратове на сегодня. Найдите лучший курс обмена китайского юаня в банках Саратова.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Саратова
|покупка
|продажа
|CNY
|
98,29
рублей за 10 китайских юаней
|
93,00
Агророс
|
100,00
Агророс
|Банк
|CNY
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Агророс
|93,00
|100,00
|15.02.2019 11:41
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 8% Срок 500 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%