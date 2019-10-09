Дебетовые карты с Cash Back в Уральском Банке Реконструкции и Развития

Банк: Уральский Банк Реконструкции и Развития
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 6,5% 0 - 1 440 до 10% нет
до 6,5% 0 - 2 880 до 10% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Польза с повышенным кэшбэком
Хоум Кредит Банк
до 10% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Opencard
Банк «ФК Открытие»
cash back до 11%
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Отзывы

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Оценка: 5 Проверяется
Приветливые консультанты встречают, приятный руководитель провожает. Вернусь 100000 раз. Зарядила энергией позитива, все объяснили, показали, быстро обслужили. На все мои вопросы... Весь отзыв
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Дебетовые карты с Cash Back в Уральском Банке Реконструкции и Развития в городах:

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Дебетовая карта с функцией кешбэка до 40 % в Уральском Банке Реконструкции и Развития отличается надежностью, привлекательным дизайном и удобством совершения денежных операций. Это выгодный платежный инструмент, который позволяет обналичивать деньги и рассчитываться за товары и услуги в любой стране мира, потому что подключен к международной системе Visa или MasterCard.

Поддержка современных сервисов

Удобным и надежным платежный инструмент делает интеграция современных сервисов. Среди них:

  • payWave и PayPass — позволяет совершать оплаты без ввода ПИН-кода;
  • Google Pay и Apple Pay — для транзакций через мобильные приложения;
  • мобильный и интернет-банкинг — открывает круглосуточный доступ в счету, позволяя контролировать баланс, просматривать историю операций, получать консультацию в режиме онлайн, находить ближайший банкомат или банковское отделение.

    • Данные будут надежно защищены благодаря электронному чипу и технологии 3D Secure. Сложная система идентификации владельцы предотвращает доступ к счету мошенников и посторонних лиц.

    Выгодный кешбэк-сервис

    Одно из важных преимуществ платежного инструмента — кешбэк-программа. Вы сможете возвращать до 40 % с каждой покупками, если выберите предложение банка с учетом ваших расходов. В базе представлены специальные варианты для тех, кто много путешествует, посещает торгово-развлекательные центры, часто заправляет авто, пользуется телекоммуникационными услугами и т. д. На странице каждого банковского продукта вы найдете полное описание, включая ставки по кешбэку в разрезе категории расходов.

    Предусмотрено также начисление процентов на остаток. Просто храните деньги на карточном счете и получайте дополнительный доход. Такие варианты сегодня доступны в любом регионе России.

    Выбирайте подходящий платежный инструмент в Banki.ru и подавайте онлайн-заявку для его получения. На портале предусмотрена специальная опция.

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