Дебетовые карты с Cash Back в Уральском Банке Реконструкции и Развития

Дебетовая карта с функцией кешбэка до 40 % в Уральском Банке Реконструкции и Развития отличается надежностью, привлекательным дизайном и удобством совершения денежных операций. Это выгодный платежный инструмент, который позволяет обналичивать деньги и рассчитываться за товары и услуги в любой стране мира, потому что подключен к международной системе Visa или MasterCard.

Поддержка современных сервисов

Удобным и надежным платежный инструмент делает интеграция современных сервисов. Среди них:

payWave и PayPass — позволяет совершать оплаты без ввода ПИН-кода;

Google Pay и Apple Pay — для транзакций через мобильные приложения;

мобильный и интернет-банкинг — открывает круглосуточный доступ в счету, позволяя контролировать баланс, просматривать историю операций, получать консультацию в режиме онлайн, находить ближайший банкомат или банковское отделение.

Данные будут надежно защищены благодаря электронному чипу и технологии 3D Secure. Сложная система идентификации владельцы предотвращает доступ к счету мошенников и посторонних лиц.

Выгодный кешбэк-сервис

Одно из важных преимуществ платежного инструмента — кешбэк-программа. Вы сможете возвращать до 40 % с каждой покупками, если выберите предложение банка с учетом ваших расходов. В базе представлены специальные варианты для тех, кто много путешествует, посещает торгово-развлекательные центры, часто заправляет авто, пользуется телекоммуникационными услугами и т. д. На странице каждого банковского продукта вы найдете полное описание, включая ставки по кешбэку в разрезе категории расходов.

Предусмотрено также начисление процентов на остаток. Просто храните деньги на карточном счете и получайте дополнительный доход. Такие варианты сегодня доступны в любом регионе России.

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