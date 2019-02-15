Курс евро в Костромеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Костроме на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Костромы.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Костромы
|покупка
|продажа
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
74,80
Росгосстрах Банк
|
75,80
Банк Реалист (бывш. МПБ)
|Банк
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Росгосстрах Банк
|74,80
|75,80
|15.02.2019 15:20
|Банк Реалист (бывш. МПБ)
|74,65
|75,80
|15.02.2019 15:17
|Россельхозбанк
|74,65
|75,95
|15.02.2019 15:20
|Московский Кредитный Банк
|74,50
|76,50
|15.02.2019 15:15
|Промсвязьбанк
|73,67
|76,87
|15.02.2019 15:14
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