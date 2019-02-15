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Курс евро в Костроме

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Выгодный курс покупки/продажи евро в Костроме на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Костромы.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Костромы
покупка продажа
EUR
75,05
рублей за евро
74,80
Росгосстрах Банк
75,80
Банк Реалист (бывш. МПБ)
Банк EUR Время обновления
Покупка Продажа
Росгосстрах Банк 74,80 75,80 15.02.2019 15:20
Банк Реалист (бывш. МПБ) 74,65 75,80 15.02.2019 15:17
Россельхозбанк 74,65 75,95 15.02.2019 15:20
Московский Кредитный Банк 74,50 76,50 15.02.2019 15:15
Промсвязьбанк 73,67 76,87 15.02.2019 15:14

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