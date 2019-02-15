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Курс фунта стерлингов Соединенного королевства в Краснодаре

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Выгодный курс покупки/продажи фунта стерлингов Соединенного королевства в Краснодаре на сегодня. Найдите лучший курс обмена фунта стерлингов Соединенного королевства в банках Краснодара.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в обменных пунктах Краснодара
покупка продажа
GBP
85,39
рублей за фунт стерлингов Соединенного королевства
85,00
Внешфинбанк
Внешфинбанк
86,50
Внешфинбанк
Внешфинбанк
Обменные пункты Официальные курсы банков
Название
GBP
Покупка
Продажа
Время обновления
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

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