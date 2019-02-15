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Курс фунта стерлингов Соединенного королевства в Севастополе

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Выгодный курс покупки/продажи фунта стерлингов Соединенного королевства в Севастополе на сегодня. Найдите лучший курс обмена фунта стерлингов Соединенного королевства в банках Севастополя.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Севастополя
 
GBP
85,39
рублей за фунт стерлингов Соединенного королевства
Нет данных о курсах обмена в банках Севастополя
Банк GBP Время обновления
Покупка Продажа
Генбанк 79,60 86,60 15.02.2019 02:31

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