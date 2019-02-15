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Курс фунта стерлингов Соединенного королевства в Симферополе

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Выгодный курс покупки/продажи фунта стерлингов Соединенного королевства в Симферополе на сегодня. Найдите лучший курс обмена фунта стерлингов Соединенного королевства в банках Симферополя.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в обменных пунктах Симферополя
покупка продажа
GBP
85,39
рублей за фунт стерлингов Соединенного королевства
82,00
ЧБРР - Головной офис
Черноморский банк развития и реконструкции
85,50
ЧБРР - Головной офис
Черноморский банк развития и реконструкции
Обменные пункты Официальные курсы банков
Название
GBP
Покупка
Продажа
Время обновления
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

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