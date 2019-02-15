Курс японской иены в Хабаровскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи японской иены в Хабаровске на сегодня. Найдите лучший курс обмена японской иены в банках Хабаровска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Хабаровска
|покупка
|продажа
|JPY
|
59,91
рублей за 100 японских иен
|
60,40
Дальневосточный Банк
|
60,80
Примсоцбанк
|Банк
|JPY
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Дальневосточный Банк
|60,40
|60,95
|15.02.2019 12:25
|Примсоцбанк
|59,50
|60,80
|15.02.2019 12:27
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Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%