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Курс шведской кроны в Ижевске

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Выгодный курс покупки/продажи шведской кроны в Ижевске на сегодня. Найдите лучший курс обмена шведской кроны в банках Ижевска.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Ижевска
 
SEK
71,79
рубль за 10 шведских крон
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