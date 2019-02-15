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Курс шведской кроны в Мурманске

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Выгодный курс покупки/продажи шведской кроны в Мурманске на сегодня. Найдите лучший курс обмена шведской кроны в банках Мурманска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Мурманска
покупка продажа
SEK
71,79
рубль за 10 шведских крон
52,00
Московский Кредитный Банк
112,00
Московский Кредитный Банк
Банк SEK Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 52,00 112,00 15.02.2019 10:37

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