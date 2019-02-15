Курс доллара США в Южно-Сахалинскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Южно-Сахалинске на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Южно-Сахалинска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Южно-Сахалинска
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
75,05
Солид Банк
|
66,85
Россельхозбанк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Солид Банк
|75,05
|76,00
|15.02.2019 12:53
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|66,60
|67,03
|15.02.2019 12:54
|Дальневосточный Банк
|66,60
|66,95
|15.02.2019 12:48
|Россельхозбанк
|66,48
|66,85
|15.02.2019 12:53
|Восточный Банк
|66,40
|67,00
|15.02.2019 12:49
|Банк «ФК Открытие»
|65,74
|67,55
|15.02.2019 12:52
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|15.02.2019 12:48
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