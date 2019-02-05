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Энерготрансбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

Mastercard Standard — Энерготрансбанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 1 200 до 1 600 ₽
  • Mastercard Standard — Энерготрансбанк
  • Visa Classic — Энерготрансбанк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • возможна привязка карты к Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay
Выпуск и обслуживание
1 200 - 1 600 ₽
  • 1 200 руб. на 2 года / 1 600 руб. на 3 года, единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб.
  • 0% - в банкоматах Райффайзенбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 100 руб.
  • 0% - в ПВН Райффайзенбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: 50 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ; комиссия - 0,5% по безналичным операциям, 2% - по операциям снятия / внесения наличных денежных средств, перевода денежных средств с карты на карту банка;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. / 0,4 долл. / 0,4 евро , в сети банка Райффайзенбанк - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая комиссия за снятие средств в банкоматах / кассах сторонних банков по картам в рублях ;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН Райффайзенбанка;
  • возраст клиента - от 14 лет
Минусы
  • обслуживание оплачивается за несколько лет вперед
Дата актуализации
05.02.2019 09:52
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 10 городах России
3 729
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
Адрес
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
Сайт
www.energotransbank.com
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(4012) 59-00-99 — единая справочная