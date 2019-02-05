Энерготрансбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
Mastercard Standard — Энерготрансбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 1 200 до 1 600 ₽
- стоимость обслуживания от 18 до 24 $
- стоимость обслуживания от 16 до 21 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- возможна привязка карты к Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay
Выпуск и обслуживание
1 200 - 1 600 ₽
- 1 200 руб. на 2 года / 1 600 руб. на 3 года, единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Выпуск и обслуживание
18 - 24 $
- 1 200 руб. на 2 года / 1 600 руб. на 3 года (эквивалент), единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Выпуск и обслуживание
16 - 21 €
- 1 200 руб. на 2 года / 1 600 руб. на 3 года (эквивалент) единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб.
- 0% - в банкоматах Райффайзенбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 100 руб.
- 0% - в ПВН Райффайзенбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: 50 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл.
- 0% - в банкоматах Райффайзенбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 3 долл.
- 0% - в банкоматах Райффайзенбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: 1 000 долл. в день, 8 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 евро
- 0% - в банкоматах Райффайзенбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 3 евро
- 0% - в банкоматах Райффайзенбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: 1 000 евро в день, 8 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ; комиссия - 0,5% по безналичным операциям, 2% - по операциям снятия / внесения наличных денежных средств, перевода денежных средств с карты на карту банка;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. / 0,4 долл. / 0,4 евро , в сети банка Райффайзенбанк - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие средств в банкоматах / кассах сторонних банков по картам в рублях ;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН Райффайзенбанка;
- возраст клиента - от 14 лет
Минусы
- обслуживание оплачивается за несколько лет вперед
Дата актуализации
05.02.2019 09:52
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 10 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
- Адрес
- 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
- Сайт
- www.energotransbank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Калининград
- Телефоны
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(4012) 59-00-99 — единая справочная