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Дебетовая Gold
Mastercard Gold — Энерготрансбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 4 500 до 5 500 ₽
- стоимость обслуживания от 69 до 84 $
- стоимость обслуживания от 60 до 73 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- возможна привязка к Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay
Выпуск и обслуживание
4 500 - 5 500 ₽
- 4 500 руб. на 2 года / 5 500 руб. на 3 года, единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Выпуск и обслуживание
69 - 84 $
- 4 500 руб. на 2 года / 5 500 руб. на 3 года (эквивалент), единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Выпуск и обслуживание
60 - 73 €
- 4 500 руб. на 2 года / 5 500 руб. на 3 года (эквивалент), единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб.
- 0% - в банкоматах Райффайзенбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 100 руб.
- 0% - в ПВН Райффайзенбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в день, 1 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл.
- 0% - в банкоматах Райффайзенбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 3 долл.
- 0% - в банкоматах Райффайзенбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: 5 000 долл. в день, 23 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл.
- 0% - в банкоматах Райффайзенбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 3 долл.
- 0% - в банкоматах Райффайзенбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: 5 000 долл. в день, 23 000 долл. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ; комиссия - 0,5% по безналичным операциям, 2% - по операциям снятия / внесения наличных денежных средств, перевода денежных средств с карты на карту банка;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. / 0,4 долл. / 0,4 евро , в сети банка Райффайзенбанк - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая комиссия за снятие средств в банкоматах / кассах сторонних банков по картам в рублях;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН Райффайзенбанка;
- возраст клиента - от 14 лет
Минусы
- обслуживание оплачивается за несколько лет вперед
Дата актуализации
05.02.2019 09:52
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 10 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
- Адрес
- 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
- Сайт
- www.energotransbank.com
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Калининград
- Телефоны
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(4012) 59-00-99 — единая справочная