



Статистика ЦБ РФ говорит о том, что из всего объема карт, эмитированных на сегодня финансовыми организациями, почти 240 миллионов являются дебетовыми. Это значит, что в среднем каждый человек, проживающий в России, владеет двумя или тремя расчетными карточками. Именно поэтому вопросы, касающиеся использования таких инструментов, возникают достаточно часто.

Для чего это нужно

ДК — своеобразный виртуальный кошелек. Денежные средства, принадлежащие клиенту, хранятся на его банковском счете, а пластиковый инструмент обеспечивает доступ к ним. Какие операции можно совершать с его помощью:

оплачивать товары и услуги в магазинах, супермаркетах, ТЦ по безналичному расчету;

снимать наличные в банкоматах и кассах ФО;

погашать штрафы, налоги, платежи за услуги ЖКХ, прочие административные сборы;

оплачивать интернет-покупки. Нужные вещи можно заказать из другого города и даже страны. Это очень сильно расширяет спектр покупательских возможностей, позволяет хорошо экономить на шопинге;

переводить требующиеся суммы родственникам и друзьям;

дистанционно получать зарплату, пенсию, стипендию, пособие и т. д.

Порядок оформления

Проще всего заказать карту Infinite в Ланта-Банке через интернет, даже не выходя из дома. Как действовать:

Перейти на Banki.ru.

Изучить список самых подходящих пользователю предложений.

Выбрать карту Infinite по условиям оформления и использования, нажать кнопку «Онлайн-заявка», расположенную рядом с ней.

Перейти на официальный сайт ФО.

Заполнить анкету и сразу отправить ее.

Как только заявка будет рассмотрена, банковский сотрудник свяжется с соискателем и проинформирует его по поводу дальнейших этапов. Многие компании сегодня готовы осуществлять абсолютно всю процедуру удаленно, что очень удобно.

Чем хорош продукт

Каковы достоинства дебетовой Infinite карты Ланта-Банка и почему данный инструмент так популярен у банковских клиентов:

удобство расчетов;

мгновенный перевод денег на большие расстояния;

безопасное хранение денежных средств на карточке;

получение привилегий от обслуживающей ФО, например кешбэк, скидки у партнеров, мили, баллы;

VIP-опции для тех, кто владеет золотыми и платиновыми картами.

Если сравнивать с кредитками, дебетовыми карточками пользоваться выгоднее. Это обусловлено сниженной стоимостью обслуживания и начислением процентов на оставшиеся деньги.

Сайт Banki.ru не только позволяет быстро приступить к оформлению заявки. Его основная функция — помощь пользователям в выборе идеального продукта, подходящего именно им, совпадающего по всем параметрам и условиям. Отыскать такой на нашем портале получится за несколько минут благодаря фильтрам, калькулятору и отзывам.