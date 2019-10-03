Дебетовая карта Infinite в Ланта-Банке

Visa Infinite — Ланта-Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • cash back 1%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Visa Infinite
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
1%

вознаграждение выплачивается за сумму покупок от 60 000 руб. в предыдущем месяце; макс. 1 500 руб. в мес.

  • в сумму операций покупок для расчета вознаграждения не включаются операции, проведенные в ТСП следующих категорий (MCC): супермаркеты, АЗС, авиалинии, автоплатежи, фастфуд , транспорт и парковки, оплата ЖКУ, почтовые сервисы, оплата гос.услуг, оплата налогов и сборов, казино, тотализаторы и игорные заведения, дорожные чеки, лотерейные билеты, ценные бумаги и драг.металлы, страховые компании и паевые фонды, ломбарды, электронные кошельки и предоплаченные карты,операции с финансовыми организациями, операторы сотовой связи, узкоспециализированные услуги
Начисление процентов на остаток средств на счете
3%
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

15 000 руб. - плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)

Первоначальный взнос: 50000
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 150 руб.
  • 0% - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 5 долл. (эквивалент)
  • 0,8%, мин. 50 руб. - в ПВН ВТБ, Почта Банк
Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу ЦБ +1%;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых;
  • неснижаемый остаток - 30 000 руб. / 500 долл. / 500 евро;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 0,5 долл. за операцию (бесплатно в банкоматах ВТБ, Почта Банка);
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • страховая защита в зарубежных поездках с покрытием медицинских расходов до 1 000 000 долл.
Дата актуализации 03.10.2019 16:51
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 03.10.2019 16:51
Плюсы
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах банков-партнеров;
  • начисление процентов на остаток денежных средств на карте в рублях
Минусы
  • наличие первоначального взноса и неснижаемого остатка
Особые ограничения
  • плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 3 года
Дата актуализации 03.10.2019 16:51
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Infinite» в 15 городах России
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Справочная информация
АКБ «Ланта-Банк» (АО)
Адрес
115184, Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2
ОГРН
1037739042912
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 6
Банкоматы 2
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Телефоны
(495) 957-00-00

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