Дебетовая карта Infinite в Ланта-Банке
Visa Infinite — Ланта-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back 1%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 0 $
- cash back 1%
- cash back 1%
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Cash Back
|
1%
вознаграждение выплачивается за сумму покупок от 60 000 руб. в предыдущем месяце; макс. 1 500 руб. в мес.
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
3%
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 ₽
15 000 руб. - плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
Первоначальный взнос: 50000
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 $
15 000 руб. (эквивалент) - плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
Первоначальный взнос: 1000
|Выпуск и годовое обслуживание
|
15 000 руб. (эквивалент) - плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
Первоначальный взнос: 1000
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 300 000 руб. в день
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 4 500 долл. в день
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 4 500 евро в день
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|03.10.2019 16:51
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|03.10.2019 16:51
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Особые ограничения
|
|Дата актуализации
|03.10.2019 16:51
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Infinite» в 15 городах России
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Справочная информация
АКБ «Ланта-Банк» (АО)
- Адрес
- 115184, Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2
- ОГРН
- 1037739042912
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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