Балаково-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Gold
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 000 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
1 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 5 долл. (эквивалент);
- 0,55% в банкоматах Газпромбанка.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 5 долл. (эквивалент);
- 0,55% в ПВН Газпромбанка
Дополнительная информация
- 1 000 руб. за срочный выпуск карты;
- конвертация по курсу ЦБ, комиссия - 0,6% от суммы;
- штраф за несанкционированный перерасход - 20% от суммы;
- СМС-информирование - 50 руб. в мес.;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 25 руб. (35 руб. за рубежом)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные открытие счета и выпуск карты;
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- льготные условия получения наличных в устройствах Газпромбанка
Минусы
- срок действия карты - 1 год;
- комиссия за снятие наличных в других банках установлена в долларах США
Дата актуализации
31.01.2019 12:21
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 1 городе России
Справочная информация
АО «Балаково-Банк»
- Адрес
- 413857, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 21
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Балаково
- Телефоны
-
(8453) 44-41-49