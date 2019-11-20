|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Classic
|нет
|450 - 750
|есть
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовая карта по почте без посещения банка от Сбербанка поможет сэкономить время и силы на более важные дела. Ведь при онлайн-оформлении не понадобится выходить из дома, стоять в очередях и заполнять документы, все можно сделать за непродолжительный промежуток времени, практически не отрываясь от важных дел.
Дебетовая карточка — это необходимый многофункциональный платежный инструмент, на который начисляется пенсия или заработная плата. На пластике можно хранить сбережения, оплачивать покупки в интернете или магазине, жилищно-коммунальные услуги и многое другое. Заказать дебетовую карту по почте бесплатно от Сбербанка можно при помощи нашего сервиса буквально за несколько шагов.
Перед тем как заказать дебетовые карты с доставкой по почте от банка Сбербанк, следует ознакомиться с различными тарифами и их условиями. Особое внимание необходимо обратить на:
При оформлении дебетовой карточки к клиенту предъявляется ряд требований:
Получить отказ на получение пластика практически невозможно, произойти это может в следующих случаях:
На нашем сайте вы можете найти множество предложений различных финансовых компаний. Интерфейс портала максимально простой и интуитивно понятный даже для начинающего пользователя. Чтобы заказать дебетовую карту по почте от Сбербанка необходимо следовать простому алгоритму действий:
Как только банковский продукт придет в отделение «Почты России», на указанный в анкете номер телефона поступит СМС-уведомление. Вам нужно посетить почтамт с документом, удостоверяющим личность, и под роспись получить заказное письмо, содержащее карточку, пароль и двусторонний договор с организацией. Последний необходимо подписать, приложить к нему ксерокопию паспорта и отправить документы по обратному адресу в банк. После того как корреспонденция будет получена компанией, карта станет активированной, и вы сможете начать ей пользоваться.