Дебетовые карты по почте в Сбербанке

Банк: Сбербанк России
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
 нет 450 - 750 есть
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Отзывы

Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, решила оставить отзыв о сотруднике банка от имени моей мамы, она настаивала, чтоб я описала историю которая с нами произошла и выразить благодарность сотруднице Почта... Весь отзыв
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Дебетовые карты по почте в банке Сбербанк

Дебетовая карта по почте без посещения банка от Сбербанка поможет сэкономить время и силы на более важные дела. Ведь при онлайн-оформлении не понадобится выходить из дома, стоять в очередях и заполнять документы, все можно сделать за непродолжительный промежуток времени, практически не отрываясь от важных дел.

Дебетовая карточка — это необходимый многофункциональный платежный инструмент, на который начисляется пенсия или заработная плата. На пластике можно хранить сбережения, оплачивать покупки в интернете или магазине, жилищно-коммунальные услуги и многое другое. Заказать дебетовую карту по почте бесплатно от Сбербанка можно при помощи нашего сервиса буквально за несколько шагов.

Как выбрать пластик

Перед тем как заказать дебетовые карты с доставкой по почте от банка Сбербанк, следует ознакомиться с различными тарифами и их условиями. Особое внимание необходимо обратить на:

  • стоимость открытия пластика и его обслуживания;
  • максимальный лимит денежных средств на счете;
  • возможность совершать расчеты при помощи интернет-банкинга или мобильного банка;
  • возможность открытия овердрафта.

При оформлении дебетовой карточки к клиенту предъявляется ряд требований:

  • потребитель должен быть гражданином Российской Федерации;
  • необходимо наличие места прописки, указанное в паспорте;
  • следует правильно заполнить анкету с указанием реальных персональных данных;
  • указать актуальные контактные данные, то есть номер телефона и адрес электронной почты.

Получить отказ на получение пластика практически невозможно, произойти это может в следующих случаях:

  • потребитель находится в черном списке других финансовых организаций за нарушение договорных обязательств;
  • потенциальный клиент неправильно указал личные данные.

Зачем нужен сервис Banki.ru

На нашем сайте вы можете найти множество предложений различных финансовых компаний. Интерфейс портала максимально простой и интуитивно понятный даже для начинающего пользователя. Чтобы заказать дебетовую карту по почте от Сбербанка необходимо следовать простому алгоритму действий:

  • открыть страницу с предложениями сотрудничества;
  • с помощью фильтра указать услуги, которыми вы хотите воспользоваться;
  • найдя подходящий вариант, заполнить анкету клиента;
  • изучить договор сотрудничества;
  • отправить заявку на получение пластика.

Как только банковский продукт придет в отделение «Почты России», на указанный в анкете номер телефона поступит СМС-уведомление. Вам нужно посетить почтамт с документом, удостоверяющим личность, и под роспись получить заказное письмо, содержащее карточку, пароль и двусторонний договор с организацией. Последний необходимо подписать, приложить к нему ксерокопию паспорта и отправить документы по обратному адресу в банк. После того как корреспонденция будет получена компанией, карта станет активированной, и вы сможете начать ей пользоваться.

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