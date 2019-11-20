Дебетовая карта по почте без посещения банка от Сбербанка поможет сэкономить время и силы на более важные дела. Ведь при онлайн-оформлении не понадобится выходить из дома, стоять в очередях и заполнять документы, все можно сделать за непродолжительный промежуток времени, практически не отрываясь от важных дел.

Дебетовая карточка — это необходимый многофункциональный платежный инструмент, на который начисляется пенсия или заработная плата. На пластике можно хранить сбережения, оплачивать покупки в интернете или магазине, жилищно-коммунальные услуги и многое другое. Заказать дебетовую карту по почте бесплатно от Сбербанка можно при помощи нашего сервиса буквально за несколько шагов.

Как выбрать пластик

Перед тем как заказать дебетовые карты с доставкой по почте от банка Сбербанк, следует ознакомиться с различными тарифами и их условиями. Особое внимание необходимо обратить на:

стоимость открытия пластика и его обслуживания;

максимальный лимит денежных средств на счете;

возможность совершать расчеты при помощи интернет-банкинга или мобильного банка;

возможность открытия овердрафта.

При оформлении дебетовой карточки к клиенту предъявляется ряд требований:

потребитель должен быть гражданином Российской Федерации;

необходимо наличие места прописки, указанное в паспорте;

следует правильно заполнить анкету с указанием реальных персональных данных;

указать актуальные контактные данные, то есть номер телефона и адрес электронной почты.

Получить отказ на получение пластика практически невозможно, произойти это может в следующих случаях:

потребитель находится в черном списке других финансовых организаций за нарушение договорных обязательств;

потенциальный клиент неправильно указал личные данные.

Зачем нужен сервис Banki.ru

На нашем сайте вы можете найти множество предложений различных финансовых компаний. Интерфейс портала максимально простой и интуитивно понятный даже для начинающего пользователя. Чтобы заказать дебетовую карту по почте от Сбербанка необходимо следовать простому алгоритму действий:

открыть страницу с предложениями сотрудничества;

с помощью фильтра указать услуги, которыми вы хотите воспользоваться;

найдя подходящий вариант, заполнить анкету клиента;

изучить договор сотрудничества;

отправить заявку на получение пластика.

Как только банковский продукт придет в отделение «Почты России», на указанный в анкете номер телефона поступит СМС-уведомление. Вам нужно посетить почтамт с документом, удостоверяющим личность, и под роспись получить заказное письмо, содержащее карточку, пароль и двусторонний договор с организацией. Последний необходимо подписать, приложить к нему ксерокопию паспорта и отправить документы по обратному адресу в банк. После того как корреспонденция будет получена компанией, карта станет активированной, и вы сможете начать ей пользоваться.