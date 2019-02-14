Удобный
Уралфинанс,
Уралфинанс вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,00%
Сумма
от 1 000 $
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 $
Ставка
1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|31 день
|61 день
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 1 000 $
|1
|1
|1
|1
|1
|31 день
|61 день
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 1 000 €
|0,5
|0,5
|0,5
|0,5
|0,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
100 долларов/евро
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 17.01.2019 17:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 3 городах России
4 362
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Уралфинанс»
- Адрес
- 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 83
- ОГРН
- 1026600001361
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
(343) 222-11-01
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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