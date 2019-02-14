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Удобный

Уралфинанс,

Уралфинанс вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,00%
Сумма
от 1 000 $
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 $
Ставка
1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
31 день 61 день 91 день 181 день 367 дней
от 1 000 $ 1 1 1 1 1
31 день 61 день 91 день 181 день 367 дней
от 1 000 € 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

100 долларов/евро

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
17.01.2019 17:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 3 городах России
4 362
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Уралфинанс»
Адрес
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 83
ОГРН
1026600001361
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Телефоны
(343) 222-11-01

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