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Зарплатный Комфорт

Новикомбанк,

Новикомбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,45%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
84 031
Ставка
5,45%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 366 дней
от 10 000 ₽ 4,95 5,25
от 1 500 000 ₽ 5,15 5,45
181 день 366 дней
от 300 $ 0,6 0,7
от 25 000 $ 0,7 0,8
181 день 366 дней
от 300 € 0,11 0,11
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
при открытии вклада на сумму от 1 500 000 рублей, 25 000 долларов/евро выпускается карта Visa Gold/Masterсard Gold (за исключением карт с начислением процентов на остаток) или МИР Премиальная без взимания комиссии за обслуживание текущего счета карты в течение всего срока ее действия
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
зарплатный
Особые условия
  • вклад открывается держателям зарплатной карты банка
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 30 календарных дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм

Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении ½ срока вклада и более проценты начисляются и выплачиваются за фактический срок хранения денежных средств по ½ ставки вклада

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
07.02.2019 14:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зарплатный Комфорт» в 10 городах России
3 681
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк»
Адрес
119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
Сайт
www.novikom.ru
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Телефоны
8 800 250-70-07 — единая справочная служба

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