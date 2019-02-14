при открытии вклада на сумму от 1 500 000 рублей, 25 000 долларов/евро выпускается карта Visa Gold/Masterсard Gold (за исключением карт с начислением процентов на остаток) или МИР Премиальная без взимания комиссии за обслуживание текущего счета карты в течение всего срока ее действия