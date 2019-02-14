вклад открывается через дистанционные каналы обслуживания (банкомат, информационно-платежный терминал, интернет-банк)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
по вкладам на срок 31 день количество пролонгацией составляет не более 11 раз, по вкладам на срок 91 день - не более 3 раз, по вкладам на иные сроки, за исключением вкладов на сроки 31 и 91 день - не более 2 раз
Открытие вклада online
возможно через банкомат или через интернет-банк
Дата актуализации
18.01.2019 10:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный Онлайн (ежемесячная выплата/капитализация процентов)» в
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