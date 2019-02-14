Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия открывается при наличии пенсионного удостоверения;

при наличии удостоверения ветерана ВОВ, ветерана боевых действий, ветерана труда и ветерана военной службы;

при наличии удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

при наличии удостоверения, выданному к знаку «Жителю блокадного Ленинграда»;

при наличии удостоверения, выданному к государственной награде Российской Федерации, государственной награде СССР, званию Героя Российской Федерации, званию Героя Труда Российской Федерации;

при наличии удостоверения, выданному к нагрудному знаку "Почетный донор России";

удостоверения, выданное многодетным семьям;

при наличии решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки/попечительства Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 07.02.2019 14:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.