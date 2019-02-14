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Процент выше

Газпромбанк,

Газпромбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
270 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
5 178
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
270 дней
от 100 000 ₽ 7
  • три периода начисления процентов: с первого до 90 дней - 6%; с 91 по 180 дней - 7%; со 181 до 270 дней - 8% годовых;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Срок действия
с 03.09.2018 по 28.02.2019
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

до 120 дней - по ставке вклада "До востребования", по истечении 120 дней - по ставке вклада

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
12.02.2019 11:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Процент выше» в 213 городах России
34 912
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
ОГРН
1027700167110
Сайт
www.gazprombank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 32
Банкоматы 207
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Телефоны
* 0701 — для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 и Мотив
(495) 980-41-41 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт
(495) 913-74-74

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
На вершине (доля в НСЖ 30-99,9%) 9,2 50 000 ₽ Посмотреть
Перспектива (доля в ИСЖ 75-99,9%) 9,2 50 000 ₽ Посмотреть
На будущее 9 1 000 000 ₽ Посмотреть
На вершине (доля в НСЖ 20-29,9%) 8,6 50 000 ₽ Посмотреть
Перспектива (доля в ИСЖ 50-74,9%) 8,6 50 000 ₽ Посмотреть
Инвестиционный доход 8,2 1 000 000 ₽ Посмотреть
Перспектива (доля в ИСЖ 25-49,9%) 7,6 50 000 ₽ Посмотреть
Сбережения 7,5 300 000 ₽ Посмотреть
Пенсионные сбережения 7,5 15 000 ₽ Посмотреть
Ваш успех 7,45 300 000 ₽ Посмотреть
Двери открыты 7 300 000 ₽ Посмотреть
На жизнь 6,6 1 000 000 ₽ Посмотреть
ГАЗФОНД - Пенсионный 6,6 100 ₽ Посмотреть
Накопительный счет 6,2 5 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный доход 6,1 500 ₽ Посмотреть
Бизнес 6,1 1 000 000 ₽ Посмотреть
Двери открыты (доллары) 3,25 1 000 $ Посмотреть
Валютный доход 2,8 1 000 $ Посмотреть
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