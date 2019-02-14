Процент выше
Газпромбанк,
Газпромбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
270 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
5 178 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|270 дней
|от 100 000 ₽
|7
- три периода начисления процентов: с первого до 90 дней - 6%; с 91 по 180 дней - 7%; со 181 до 270 дней - 8% годовых;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Срок действия
- с 03.09.2018 по 28.02.2019
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 120 дней - по ставке вклада "До востребования", по истечении 120 дней - по ставке вклада
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 11:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Процент выше» в 213 городах России
34 912
Справочная информация
АО «Газпромбанк»
- Адрес
- 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
- ОГРН
- 1027700167110
- Сайт
- www.gazprombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
* 0701 — для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 и Мотив(495) 980-41-41 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт(495) 913-74-74
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|9,2
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|На будущее
|9
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|На вершине (доля в НСЖ 20-29,9%)
|8,6
|50 000 ₽
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|Перспектива (доля в ИСЖ 50-74,9%)
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|50 000 ₽
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|Инвестиционный доход
|8,2
|1 000 000 ₽
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|Перспектива (доля в ИСЖ 25-49,9%)
|7,6
|50 000 ₽
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|Сбережения
|7,5
|300 000 ₽
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|Пенсионные сбережения
|7,5
|15 000 ₽
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|Ваш успех
|7,45
|300 000 ₽
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|Двери открыты
|7
|300 000 ₽
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|На жизнь
|6,6
|1 000 000 ₽
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|ГАЗФОНД - Пенсионный
|6,6
|100 ₽
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|Накопительный счет
|6,2
|5 000 ₽
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|Пенсионный доход
|6,1
|500 ₽
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|Бизнес
|6,1
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|Двери открыты (доллары)
|3,25
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