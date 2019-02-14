Параметры вклада Срок действия с 03.09.2018 по 28.02.2019 Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 120 дней - по ставке вклада "До востребования", по истечении 120 дней - по ставке вклада Автопролонгация невозможна Дата актуализации 12.02.2019 11:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.