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Львиная доля

Альфа-Банк,

Альфа-Банк вклад

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Доход
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57 632
Ставка
7,31%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
до 7,31%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года
от 500 000 ₽ 7,25 7,31 7,27 7,27
Параметры вклада
Срок действия
с 20.02.2019 по 31.03.2019
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
20.02.2019 10:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Львиная доля» в 104 городах России
480
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Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ОГРН
1027700067328
Сайт
www.alfabank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 144
Банкоматы 323
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Телефоны
(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.
8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах
(495) 755-58-58 — для звонков юридических лиц из Москвы и Московской обл.

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