Львиная доля
Альфа-Банк,
Альфа-Банк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
57 632 ₽
Ставка
7,31%
Измените параметры расчета
Валюта
RUB
Ставка
до 7,31%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1 год
|1 год 6 мес.
|2 года
|3 года
|от 500 000 ₽
|7,25
|7,31
|7,27
|7,27
Параметры вклада
- Срок действия
- с 20.02.2019 по 31.03.2019
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 20.02.2019 10:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Львиная доля» в 104 городах России
480
Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН
- 1027700067328
- Сайт
- www.alfabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах(495) 755-58-58 — для звонков юридических лиц из Москвы и Московской обл.
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,6% Срок 367 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 3,5%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Премьер+
|6,8
|5 000 000 ₽
|Посмотреть
|Победа+
|6,8
|5 000 000 ₽
|Посмотреть
|Потенциал+
|6,3
|5 000 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть