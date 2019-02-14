Стабильность
Внешфинбанк,
Внешфинбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 92 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
175 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|92 дня
|182 дня
|350 дней
|от 5 000 ₽
|6,8
|7
|6,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 16:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильность» в 3 городах России
9 313
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования»
- Адрес
- 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 61/ул. Гимназическая, д. 42
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Краснодар
- Телефоны
-
(861) 219-55-10
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Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
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|2 000 ₽
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|Надежный
|7,1
|1 000 ₽
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|Оптимальный
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|10 000 ₽
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