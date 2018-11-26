Условия и ставки

Цель кредита

квартира в новостройке

рефинансирование

жилой дом / таунхаус

льготное кредитование для семей, в которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй и/или последующий ребенок

Тип программы

ДОМ.РФ

семейная ипотека

Обеспечение

приобретаемая недвижимость

залог прав требования (для строящегося жилья)

залог имеющейся в собственности недвижимости

на период до оформления жилья в залог необходимо предоставить залог имущественных прав требования/иные формы обеспечения, при этом оформление залога имущества на данный срок не обязательно (поручительство физических лиц, залог иного жилого помещения); если залогом является жилой дом, требуется одновременное оформление залога земельного участка



Страхование

имущественное

личное

обязательное страхование жизни в ООО СК «Сбербанк страхование жизни» или в других аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях (страхование обязательно в течение всего срока действия кредита)

Требования и документы

Категория заемщика

работники по найму

Доход

подтверждение дохода

справка 2-НДФЛ

справка по форме банка / в свободной форме

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

Прочие документы

свидетельства о рождении всех детей с подтверждением гражданства РФ

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

безналичный перевод на счет

Порядок погашения

аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения договора, от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

низкая ставка;

возможность передачи в залог как приобретаемого, так и имеющегося в собственности жилья;

электронная регистрация сделки;

возраст заемщика - до 75 лет на момент окончания срока кредита

Минусы

личное страхование является обязательным

Особые ограничения