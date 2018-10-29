Рефинансирование
Банк Уралсиб, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- залог прав требования (для строящегося жилья)
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
+1 п.п. к ставке без личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- сейфовая ячейка
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возраст заемщика на дату получения кредита - от 18 лет;
- крупная сумма кредита;
- новый отчет об оценке не требуется ( при наличии у клиента отчета об оценке для первичного кредитора)