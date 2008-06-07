Целевой под залог недвижимости
Почтобанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- рефинансирование
- жилой дом / таунхаус
- апартаменты
- комната / доля в квартире
- строительство жилого дома
- земельный участок
- ремонт
- гараж / машиноместо
- коммерческая недвижимость
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
предусмотрено кредитование без подтверждения дохода
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- сейфовая ячейка
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
- дифференцированные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность получения кредита без первоначального взноса;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
- небольшой срок кредитования;
- высокая ставка