Цель кредита

Тип программы

Обеспечение

Страхование

+2 п. п. без личного страхования; титульное страхование обязательно, если залогодателем выступает физическое лицо и право собственности у залогодателя на недвижимость возникло менее 3-х лет назад (страховка оформляется на 3 года и оплачивается до получения кредита)