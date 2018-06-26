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Автопарковка

Акцепт, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • гараж / машиноместо

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное

+2 п. п. без личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • сейфовая ячейка
  • аккредитив

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи
  • дифференцированные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика

Минусы

  • крупный первоначальный взнос
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Автопарковка» в 9 городах России
200
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Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
Адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
ОГРН
1025400000427
Сайт
www.akcept.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Новосибирск
Отделения 7
Банкоматы 48
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Телефоны
8 800 100-27-37 — единая справочная служба

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