Покупка нежилых помещений
Сургутнефтегазбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- апартаменты
- коммерческая недвижимость
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
+1 п. п. при отсутствии пролонгации полиса имущественного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возраст заемщика - до 70 лет на дату окончания срока кредита
Минусы
- высокая ставка