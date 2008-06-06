Ипотека в сотрудничестве с партнерами
Сургутнефтегазбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
Кредит выдается для приобретения готовой или строящейся недвижимости у юридического лица (застройщика).
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- личное
- 2 п.п. без личного страхования
Требования и документы
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможно получение кредита без первоначального взноса;
- возраст заемщика - до 70 лет на дату окончания срока кредита