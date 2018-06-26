КУБ-Материнский капитал
Кредит Урал Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- жилой дом / таунхаус
- комната / доля в квартире
Тип программы
- собственная программа
- материнский капитал
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
+1 п. п. к ставке без личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода не требуется
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
- дифференцированные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- подтверждение дохода не требуется;
- первоначальный взнос не обязателен (если стоимость недвижимости равна размеру материнского капитала);
- возможность погашать кредит аннуитетными или дифференцированными платежи по выбору заемщика
Минусы
- длительное рассмотрение кредитной заявки;
- небольшой срок кредитования;
- высокая ставка