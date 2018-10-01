+1 п. п. к ставке при отказе от оформления/пролонгации личного/имущественного/титульного страхования ( надбавка за каждый вид страхования); + 3 п. п. без страхования

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.