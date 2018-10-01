Готовое жилье
Всероссийский Банк Развития Регионов, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- жилой дом / таунхаус
- апартаменты
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+1 п. п. к ставке при отказе от оформления/пролонгации личного/имущественного/титульного страхования ( надбавка за каждый вид страхования); + 3 п. п. без страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Выдача и погашение
Форма выдачи
- сейфовая ячейка
- аккредитив
- счет эскроу
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- небольшой первоначальный взнос
Минусы
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ