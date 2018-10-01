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Семейная ипотека

Всероссийский Банк Развития Регионов, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • рефинансирование

льготная программа с государственной поддержкой для семей, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй и/или последующий ребенок

Тип программы

  • ДОМ.РФ
  • семейная ипотека

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)
  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • имущественное
  • личное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Прочие документы

свидетельства о рождении всех детей с подтверждением гражданства РФ

Количество созаемщиков

до 4-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет
  • аккредитив
  • счет эскроу

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

1/366 размера ключевой ставки ЦБ РФ от суммы просроченного платежа

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • низкая ставка;
  • личное страхование не влияет на ставку;
  • форма подтверждения дохода не влияет на ставку;
  • допускается кредитование без подтверждения дохода

Особые ограничения

  • кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. родился второй и/или третий ребенок;
  • продавцом недвижимости должно выступать юр. лицо;
  • максимальная сумма кредита в регионах, за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 6 млн рублей;
  • рефинансируемый кредит должен быть оформлен не менее 6 месяцев назад, по нему должна отсутствовать текущая просроченная задолженность. просроченные платежи сроком более 30 дней и ранее проведенная реструктуризация
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Семейная ипотека» в 48 городах России
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Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
Адрес
129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Сайт
www.vbrr.ru
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