Вход

Рефинансирование военной ипотеки

Россия, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • рефинансирование

Тип программы

  • собственная программа
  • военная ипотека

Обеспечение

  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • имущественное

Требования и документы

Категория заемщика

  • военнослужащие

Доход

подтверждение дохода не требуется

Прочие документы

свидетельство о праве участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих на получение целевого жилищного займа

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод в счет погашения ипотечного кредита в стороннем банке

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

ежемесячные платежи в размере 1/12 накопительного взноса заемщика, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год погашения кредита

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • низкая ставка;
  • личное страхование не влияет на ставку;
  • подтверждение дохода не требуется

Особые ограничения

  • погашение кредита осуществляется за счет средств НИС ( срок участия в НИС - не менее 3 лет)
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Рефинансирование военной ипотеки» в 49 городах России
228
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Акционерный Банк «Россия»
Адрес
191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А
Сайт
www.abr.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 7
Банкоматы 80
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-11-11 — единая справочная служба

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще