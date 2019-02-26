при учете в качестве первоначального взноса средств материнского (семейного) капитала его размер может быть снижен до 10%

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.