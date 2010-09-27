На ваши вопросы отвечают эксперты ОАО КБ «Восточный».

|Вопрос:
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Добрый день Дмитрий. Подскажите пожалуйста, если это конечно в вашей компетенции, каким образом я мог попасть в «черный» список банков если я ни разу не брал кредитов? Я никогда и ни с одним банком в своей жизни по кредитованию не числился. Никаких судебных споров за мной не было. Работаю официально и с приличной зарплатой. В общем с любой стороны ко мне у банков не должно быть претензий. Но вот уже несколько раз обращался в банки за получением и потребительского и автокредита и мне каждый раз отказывают. Поехал в бюро кредитной истории где мне сделали распечатку с абсолютно чистой историей за исключением отказов от банков. А недавно, при очередной попытке получения потребительского кредита я узнал что нахожусь в «черном» списке и мне снова отказали. В самом ближайшем будующем я планировал взять не большой кредит но боюсь что снова получу отказ. Скажите, где и как я могу выяснить как я угодил в этот список и как мне теперь выбраться из него?
|Ответ:
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Добрый день, Олег!
Одной из причин отказа в выдаче кредита может быть плохая кредитная история ближайших родственников, если Вы утверждаете, что сами ранее не кредитовались.
Если все это не имеет отношения к Вам, следует письменно обратиться в банк и сообщить о том, что Вам необоснованно отказывают в кредите и попросить разобраться.
|Вопрос:
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в 2006 моя мать взяла кредит в ренессанс банке на сумму 30.000 руб,оплатила по кредиту 9000 руб.дальше не могла платить в силу тяжелых жизненных обстоятельств.Из банка никто не звонил и уведомлений письменных не присылал.Мать сходила в банк узнать сколько она должна и ей выставили счет 154000 руб.-что это?пени или штрафы? и правомерно ли они начислены? если ВАС постановил о незаконном начислений пени и штрафов за просрочку по кредиту
|Ответ:
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Добрый день! Для разрешения данного вопроса, Вам необходимо обратиться в банк выдавший кредит. При наличии документов, подтверждающих нетрудоспособность или другие уважительные причины несвоевременной оплаты по кредиту, многие банки частично, либо полностью отменяют штрафные санкции.
|Вопрос:
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Здраствуйте!Я являюсь клиентом Вашего Банка,очень доволен со всех сторон,спасибо Банку «Восточный экспресс банк» и Вам.Брал кредит у Вас на сумму 150 тыс. рублей,выплачиваю по графику как положено,даже на две недели раньше срока,вообще проблем никаких по обслуживанию кредита.Вопрос такой,может ли моя супруга взять в Вашем Банке кредит на ремонт нашей квартиры,если доход ее с лихвой позволяет обслуживать кредит.Не будет ли помехой в наличии у меня действующего кредита.Моя супруга никогда не брала кредит,как в других Банках так и в Вашем Банке.
|Ответ:
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Добрый день! Благодарим Вас, что являетесь нашим клиентом.
Вы не уточнили, какую сумму Ваша супруга хотела бы оформить в кредит. Максимальная сумма кредита на ремонт квартиры 150 000 рублей. Наличие кредита у Вас, не влияет на выдачу кредита для Вашей супруги. Самое главное, чтобы у Вас не было просроченных платежей. Получить более подробную консультацию по условиям кредитования, Вы можете, позвонив в единую информационную службу, 8-800-100-7-100 (и сразу оформить заявку на кредит).
|Вопрос:
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где и как можно узнать остаток по кредиту
|Ответ:
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Добрый день, Алексей!
Исходя из Вашего запроса, непонятно, в каком банке Вы оформляли кредит. Обычно банки дают подобную информацию в своих отделениях и по телефону горячей линии.
|Вопрос:
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В АВГУСТЕ 2010 ОФОРМИЛА КРЕДИТ НА ПОКУПКУ КОМПЬЮТЕРА ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА ОКОЗАЛОСЬ ЧТО МЕНЯ ПОДКЛЮЧИЛИ К ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ . МОГУ Я ОТ НЕЕ ОТКАЗАТЬСЯ?
|Ответ:
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Добрый день, Галина Юрьевна!
При подписании кредитного договора, Вас должны были познакомить со всеми условиями кредитования. Требования к оформлению страховки у каждого банка разные. Например, в нашем банке отказаться от страхования жизни и трудоспособности возможно только на этапе оформления кредита, предоставив поручителя. Вам необходимо уточнить условия страхования в банке, выдавшем кредит.
|Вопрос:
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Здравствуйте!МНЕ СРОЧНО НУЖЕН КРЕДИТ В РАЗМЕРЕ 700.000ТЫС.РУБ.ЕЖЕМЕСЯЧНО МОГУ ПОГАШАТЬ В РАЗМЕРЕ 10.000ТЫС.РУБ.СПАСИБО.
|Ответ:
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Добрый день, Оксана!
Рекомендую Вам обратиться в банки, присутствующие на территории Тюменской области. К сожалению, Восточный Экспресс Банк, не предлагает услуги кредитования в этом регионе.
|Вопрос:
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Отправил онлайн заявку 23сентября получил положительный ответ.24сентября обратился в банк для заполнения заявки.После чего меня попрасили позвонить через час.Через час мне сказали что мне пришол отказ. Придя домой позвонил по телефону гарячей линии банка88001007100. Мне ответели что банк мне не отказал и сказали что моя заявка надоработке и что банк предлогает большую сумму и попрасили обратиться снова в банк.Я обратился они доработали заявку и попросили обратиться через 30минут.После чего я получил отказ.Предя домой уменя на электроннай почте было 2письма.Оподаче онлайн заявке но я не подавал вторичной заявки.И второе отказ.Тогда зачем банк предлогает большую сумму если вконце будет отказ.
|Ответ:
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Добрый день, Андрей!
Решение по заявке, оформленной он-лайн является только предварительным. Окончательное решение Вы получаете только после обращения в отделение банка. К сожалению, иногда, окончательное решение может отличаться от первичного. Повторное обращение с новой заявкой, возможно через месяц. Наличие 2 писем говорит о том, что были приняты промежуточные решения по заявке.
|Вопрос:
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Подскажите пожалуйста, у нас такая проблема.
У меня есть младшая сестра (22 года) и она постоянно берет кредиты. На данный момент у неё 2 кредита, зарплата у неё 13000. Но она полностью не кредитоспособная. Все кредиты за неё приходится выплачивать либо мне либо нашей маме.
Можно ли что то сделать чтоб ей не давали кредиты? Может быть написать какую то бумагу? Можно даже с её согласием, она подпишет. Но главное чтоб ей кредит больше не один банк не давал, даже на минимальные суммы.
Подскажите пожалуйста, а то уже мочи нет!!!
|Ответ:
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Добрый день, Марина! Я понимаю Ваше беспокойство.
На сегодняшний день, почти в каждом банке существует «черный список клиентов». Если заемщик не оплачивает ежемесячные платежи, то автоматически попадает в список неблагонадежных клиентов. Но если кредит вовремя оплачивается, то заемщик будет с положительной кредитной историей.
Вы можете обратиться в отделение Банка и написать заявление, чтобы Вашей сестре не выдавали кредит. Заявление обязательно будет рассмотрено, возможно банк потребует подтверждение ваших слов (квитанции об оплате кредита от Вашего имени)
|Вопрос:
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добрый день.При прописке Ростовской. работа постоянная в Москве, могу рассчитывать на кредит. Платежеспособна. доход стабильный.Спасибо.
|Ответ:
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Добрый день, Марина!
Для получения кредита в Москве наш банк выдвигает обязательные требования: наличие постоянной региcтрации в Москве не менее 12 месяцев и непрерывного трудового стажа не менее 1 года. Более подробную информацию об условиях кредитования можно получить по телефону единой информационной службы
8-800-100-7-100 (бесплатно, круглосуточно)
|Вопрос:
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Скажите пожалуйста,подавал заявку в сбербанк россии,на потребительский кредит в размере 180000р. под 21% годовых сроком на 5 лет. по 2ндфл расчитали 28500р. Работаю 8 месяцев. Пришел отказ, но причину не указали. Подскажите какие могут быть причины и в каком банке могут одобрить?
Заранее спасибо.
|Ответ:
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Добрый день, Алексей!
Наиболее часто причиной отказа может быть:
|Вопрос:
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[B][/B]здравствуйте.Мне 20лет уже два года официально работаю.Мой ежемесячный доход составляет 20000рублей.Могу ли я взять в вашем банке кредит В размере 50000рублей на два года при предоставлении всех необходимых справок?
|Ответ:
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Добрый день, Анастасия!
Одним из требований к заемщику является возраст старше 21 года. Будем рады сотрудничать с Вами в будущем.
|Вопрос:
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Взяла кредит в вашем банке г. Благовещенска на карту Нужно срочно оплатить как правильно оплатить в сбербанке. Пополнить счет на карте, а потом с нее списывается или нет.
N договора 10/0103/00000/401466
|Ответ:
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Добрый день, Марина Александровна! Вы можете оплачивать ежемесячные платежи в кассах Восточного экпресс банка или через сторонний банк.
Оплату через сторонний банк Вам необходимо проводить за 3—5 рабочих дней до даты платежа. Для этого используется номер счета, его Вы можете увидеть на первой странице кредитного договора. На последней странице Вы найдете реквизиты самого банка. При поступлении платежа, денежные средства поступают на карту, лимит карты восстанавливается. Проконтролировать поступления можно по телефону единой информационной службы банка 8-800-100-7-100
|Вопрос:
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Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня был судебный приказ в Банке Зенит. Дата приказа 25/09/2008. Имея большую задолженность по другим банкам и несколько суд.приказов, я вынуждена была закрывать небольшими суммами. Приказ был на сумму 62622 в это сумму вошло все и просроч.осн.долг и повышение проценты и штрафы и комиссии. Закрыла я его неделю назад Попросила Банк выдат мне справку, что претензии ко мне не имеют, но мне сказали не дадим, так как Вы ДОЛЖНЫ нам еще 45000р. просроченные проценты.(кредитная карта я брала на сумму 45000р.)Созваниваетесь с юрид. отделом. Получается то, что я закрыла это просто так? Плати по второму разу. А у меня незакрыты еще другие судебные приказы. Получаю я после кризиса в два раза меньше имею двух родителей инвалидов.Стараюсь платить всем но понемногу, что же мне делать?
Как объяснить, что попала в такую ситуацию по своему незнанию, по необходимости существовать, покупать лекарства родителям,оплачивать учебу и т. д.При этом я не отказываюсь от всех своих долгов, только прошу немного снисхождения.
Заранее благодарна
Ирина
|Ответ:
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Добрый день, Ирина!
По данному вопросу Вам необходимо обращаться в банк, выдавший кредит. У вас должен быть на руках новый график погашения задолженности, исходя из которого Вы контролируете платежи и видите, когда заканчиваются выплаты отстатка основного долга.
|Вопрос:
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здравствуйте! у меня такая ситуация, папа брал кредит в вашем банке, платил без просрочек. но недавно он умер. правда ли что его кредит переходит на ближайших родственников!? хотя он был застрахован!
|Ответ:
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Надежда, добрый день!
При условии наличия страховки и признания случая страховым, задолженность по кредиту будет покрыта за счет страховой выплаты. Если заемщик не был застрахован, и страховые выплаты банку невозможны, то именно наследники продолжают выплачивать долг по кредиту. Право наследования заключает в себя не только доходы и имущество, но и долги. Если человек обладал имуществом — его можно продать и рассчитаться с банком.
|Вопрос:
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В Каком банке можно получить потребительский кредит 500000 руб на срок от5—7 лет,если возраст заемщика 20 лет,без поручителей и залога, по справке2НДФЛ ?
|Ответ:
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Добрый день, Ильмира!
В каждом банке разные требования к заемщику. В Восточном экспресс банке Вы, к сожалению, оформить кредит не сможете, т. к. одним из требований является возраст заемщика старше 21 года. Будем рады сотрудничать с Вами в будущем.
Горячая линия с 31.03.2010 просмотрена 180 122 раза