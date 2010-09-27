На ваши вопросы отвечают эксперты ОАО КБ «Восточный».

Вопрос:

Добрый день Дмитрий. Подскажите пожалуйста, если это конечно в вашей компетенции, каким образом я мог попасть в «черный» список банков если я ни разу не брал кредитов? Я никогда и ни с одним банком в своей жизни по кредитованию не числился. Никаких судебных споров за мной не было. Работаю официально и с приличной зарплатой. В общем с любой стороны ко мне у банков не должно быть претензий. Но вот уже несколько раз обращался в банки за получением и потребительского и автокредита и мне каждый раз отказывают. Поехал в бюро кредитной истории где мне сделали распечатку с абсолютно чистой историей за исключением отказов от банков. А недавно, при очередной попытке получения потребительского кредита я узнал что нахожусь в «черном» списке и мне снова отказали. В самом ближайшем будующем я планировал взять не большой кредит но боюсь что снова получу отказ. Скажите, где и как я могу выяснить как я угодил в этот список и как мне теперь выбраться из него? постоянный адрес (mariya_kh) Мария Холевинская (Москва) 27.09.2010 11:46