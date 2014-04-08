На ваши вопросы отвечает эксперт Агентства по страхованию вкладов   

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|Вопрос:
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Здравствуйте, Владимир.
Я и моя супруга являлись вкладчиками БПФ. Мы оба открывали по вкладу в один день (15 июля 2013 г.), в одном отделении БПФ на одинаковые суммы, пополняли вклады на одинаковые суммы: супруга - 04.11.2013, я - 11.11.2013 г. (разные даты пополнения - в разное время у нас закончились вклады в банке "Ренессанс", из которого мы переложили свои средства в БПФ). Все деньги вносились в кассу наличными. Оба наших вклада в пределах 700000 руб. В один день мы отправляли заявление о включении нас в реестр АСВ с копиями документов, в один день наши обращения были зарегистрированы в АСВ (10.02.2014 г.). 17.02.2014 г. моя супруга получила возмещение по своему вкладу в полном объеме. Я до настоящего момента не включен в реестр АСВ (сужу по информации на сайте АСВ), до сих пор нет ответа от АСВ на мое обращение от 10.02.2014 г., за последние две недели два раза заказывал на горячей линии АСВ обратный звонок специалиста по БПФ - никто мне не перезвонил. Самостоятельно дозвониться до специалиста по БПФ невозможно!
Владимир! Посоветуйте, пожалуйста, что в этой ситуации мне предпринять?
С уважением, Борис Бабанов.
|Вопрос:
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если у тинькофф отберут лицензию например или банкрот. как вернуть деньги с вклада? как вообще можно будет доказать что вклад вообще был?
|Вопрос:
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Здравствуйте Владимир! Я уже обращался к Вам по электронной почте, но пока не получил ответ на интересующие меня вопросы о выплате страхового возмещения по вкладу. Надеюсь может быть здесь Вы мне ответите. Я являлся вкладчиком Инвестбанка, у которого отобрали лицензию 13.12.2013 г. Не владея информацией о проблемах данного банка я открыл в нем банковский вклад накануне отзыва у него лицензии (11.12.13). Банк работал спокойно, никакого ажиотажа не было. 25.12.13 г. я обратился в банк-агент для выплаты страховки, но получил отказ в связи с отсутствием меня в реестре для выплаты, не смотря на то, что предоставил все необходимые документы. В банке-агенте сняли копии с моих документов (банковский договор, приходные ордера, копии паспорта и пенсионного удостоверения), также я написал заявление о несогласии установленной формы. У меня все это приняли и сказали ждать. Прождав более 2-х месяцев я обратился по телефону в АСВ, где мне сказали, что никаких документов им банк-агент не присылал. 17.02.14 г. я лично отправил заказным письмом весь пакет документов в ГК АСВ. 24.02.14 г. АСВ получило мой пакет документов, очем свидетельствует уведомление о доставке, однако зарегистрировали их только 4.03.14 г. (первый вопрос: почему нарушены сроки регистрации входящих документов?) С 4.03.14г. документы находятся у специалиста (какого?). С момента регистрации также прошло уже более 30 дней. Почему до сих пор меня не уведомили о принятом Вами (АСВ) решении? ПРОШУ Вас разобраться в этих вопросах и дать мне ответ.
|Вопрос:
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Являюсь вкладчиком Санкт-Петербургского филиала АКБ "Инвестбанк". Вклад был открыт 11 декабря 2013 года. Деньги вносились наличными в кассу.
17 января 2014 года в АСВ было направлено требование о несогласии с размером возмещения с приложением документов, втом числе договора банковского вклада и приходного кассового ордера, письмом с уведомлением.
Согласно данных сайта почты России письмо вручено адресату 24.01.14г.
Заявление о несогласии с размером страхового возмещения зарегистрировано только 17.02.14.
В дополнение к заявлению о несогласии с размером возмещения 25.03.14г направлены дополнительные документы( расходный кассовый ордер из др. банка) и пояснения.
Согласно данных сайта почты России письмо вручено адресату 03.04.14г.
19,02,14 было направлено требование кридитора физическокого лица кредитной организации являющейся участником системы ОСВ во временную администрацию .
До настоящего времени не получено ни одного ответа на выше указанные заявления.
Информация в банке агенте о размере обязательств бака перед кридетором, а также о выплате страхового возмещения отсутствует.
Что мне осталось ещё сделать?
Спасибо.
|Вопрос:
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Здравствуйте, Владимир. Я вкладчик БПФ. Вклад был открыт 26 июля 2013 г. на 10000р. Пополнен на 690000 наличными в кассу банка 31 октября после продажи квартиры в строящемся доме по Договору долевого участия от 31 октября, копия которого выслана в адрес АСВ вместе с Заявлением о несогласии от 25.12.13. 2 декабря я обратилась в БПФ Новосибирска д.о. Красный проспект, чтобы получить 50000р., но мне было предложено предварительно записаться на выплату денег на 12 декабря и предложено получить только проценты за весь период, что я и сделала. 12 декабря банк был уже закрыт. После отзыва лицензии у БПФ я обратилась в ВТБ 24, где мне предложили получить 2550руб. вместо 700000. Я написала Заявление о несогласии .Ответа нет ни в каком виде. В реестре банка я есть, только к выплате теперь 0. Что подозрительного для АСВ оказалось в моих действиях и в моем вкладе, чтобы не выплачивать мне страховую сумму более 3х месяцев, какие документы еще надо предоставить в АСВ? Заранее спасибо за ответ.
|Вопрос:
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Здравствуйте.
В связи с наступлением 13.12.2013 страхового случая по Банку Проектного Финансирования, в котором у меня имелось два вклада (общая сумма в пределах страхового лимита 700т.р.) я обратился в банк-агент ВТБ-24, где мне сообщили, что информация имеется только по одному из вкладов, по которому мне и было выплачено страховое возмещение. 26.12.2013 я написал заявление о несогласии с отсутствием страховых выплат по второму вкладу, приложил документы, доказывающие наличие и сумму вклада и отправил его по почте в в Агентство по страхованию вкладов. Так, как никакой реакции от АСВ не последовало, я повторно написал такое-же заявление, приложил все необходимые документы и привез их лично в АСВ, по адресу Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4. 04.02.2014. Единственным результатом этого, было сообщение от АСВ на мою электронную почту о том, что заявление зарегистрировано - вх. № 5786-1 от 17.02.2014 г.
По настоящий момент (08.04.2014) от АСВ мной не получено никакого ответа на заявление, хотя все установленные законом, сроки прошли.
Попытки узнать судьбу моего заявления не принесли успеха: АСВ не отвечает на письма по электронной почте, на звонки по горячей линии отвечают что помочь в данной ситуации ничем не могут и предлагают продолжать ждать, при этом срок ожидания неизвестен.
Кроме того АСВ оставило без внимания мои жалобы, которые я отправлял через форму на интернет-сайте данной организации, идентификационные номера: 21776; 22303; 22702; 22839.
То есть уже в течении трех с половиной месяцев я не могу получить от АСВ никакого ответа на мое заявление, ни письменного, ни устного.
Прошу вынести наконец решение по данному делу, или назвать сроки, в которые оно будет вынесено!
|Вопрос:
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Здравствуйте. Был вклад в банке проектного финансирования, последнее пополнение было 1.11.2013 ( на тот момент у банка по открытой информации не было проблем).
09.01.2014 обратилась в банк агент за страховой суммой ( вклад у меня был менее 700т.р.) деньги не выдали, сказали написать заявление о несогласии, написала, до асв оно так и не дошло. 14.02.2014 написала еще одно заявление о не согласии уже в асв , приложила копии всех документов (Вх. № 5500-1 от 14.02.2014). Прошло уже более 30 рабочих дней, ответа нет. Подскажите, пожалуйста, в чем дело? Когда ожидать ответа?
|Вопрос:
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Здравствуйте,Владимир!Я Вам 11 марта задавал вопрос,вы на него ответили,что заявления в ближайшее время будут рассмотрены.Заявление зарегистрировано Агентством 22.01.2014 г. № 1404—1.Прошло уже больше двух месяцев,ну когда же наступит это ближайшее время.Надеюсь на ответ,спасибо
|Вопрос:
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Я являюсь вкладчиком банка " Стройкредит "г. Казань.07.03.2014 г я впервые открыла в этом банке вклад на сумму 800000руб(восемьсот тысяч рублей) наличными, у моих родителей были открыты вклады в этом банке ранее (30.12.2013г.) 07.03.2014г моя мама продала земельный участок и полученную сумму разделили ( вложили на родительские вклады и открыли мне вклад).18.03.2014 г у банка отозвали лицензию . Придя в банк-агент(ВТБ24)за страховой суммой 700000руб. узнала , что в реестре есть только сумма начисленных процентов 2495руб за период нахождения вклада в банке(07.03.-18.03.2014гг),а основной суммы вклада в реестре нет! Операций по вкладу никаких не проводила , просто открыла вклад и все! Есть все подтверждающие документы: договор, приходно-кассовый ордер,выписка лицевого счета, договор купли-продажи земли. Родители без проблем получили застрахованную сумму. Банк-агент(ВТБ24) в этом вопросе не компетентен(начальник филиала ( г Казань.ул.Ямашева.76) сказал,что с такой ситуацией еще не сталкивался и разъяснить ничего не может.Единственное,что посоветовал не забирать проценты) Проценты не взяла,заявление о несогласии и копии документов самостоятельно отправила заказным письмом с уведомлением в АСВ и Временную Администрацию банка в г.Москве.Что делать и почему так произошло?
|Вопрос:
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В настоящее время банки, участвующие в системе страхования вкладов, отчисляют в ГК АСВ - 0.12% от суммы вкладов физических лиц . Каковы отчисления в Европе и США на эти же цели?
|Вопрос:
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Ситуация неопределенная с банками в Крыму, те что остались работать , возможно, свернут деятельность после принятия Украиной закона об оккупированных территориях и тогда вклады не вернуть. Если вклады имеются в нескольких банках , то страховой фонд России выплатит компенсацию вкладчику по каждому банку до 700 тыс руб. или по каждому банку 700 тыс руб., что в сумме может превышать 700 тыс рублей?
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|Вопрос:
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Когда буден дан ответ по заявлению №4789-1 (зарегистрировано 12.02.2014)?
На вопросы через сайт АСВ никто не отвечает, обращение №21089 (28.03.2014)?
|Вопрос:
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Имею вклад в Бинбанке (менее 700000 руб) Также есть вклад в Москомприватбанке (тоже менее 700000 руб) Читал что Бинбанк выкупает Москомприватбанк. Москомприватбанк перейдет под вывеску Бинбанка или останутся два разных банка? Вопрос связан с тем что сумма моих вкладов в Бине и Москомпривате привышает 700000 руб
|Вопрос:
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27 декабря 2013 г. в Сбербанке я подала Требование кредитора-физического лица (кредитора первой очереди) с приложением всех требуемых документов. Давно прошли 30 рабочих дней, в течение которых должен быть дан ответ, но его нет. Что необходимо предпринять, чтобы прояснить ситуацию? Повторно направлять пакет документов конкурсному управляющему Инвестбанка?
|Вопрос:
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20 марта из Департамента страхования банковских вкладов в адрес конкурсного управляющего Инвестбанка было отправлено письмо исх.№ 2—5049 (ответ на вх.№ 7810 от 25.02.2014). данное письмо содержит результат рассмотрения моего заявления о несогласии с размером страхового возмещения.
само заявление о несогласии было отправлено мною еще в декабре 2013 года!
на сегодняшний день (02 апреля) данные обо мне в реестре отсутствуют и я не могу получить свое ЗАКОННОЕ страховое возмещение с 25 декабря 2013 года!!
Когда будет обработано письмо исх.№ 2—5049? Когда я смогу получить страховое возмещение?!
прошло уже более 3!! месяцев с даты начала выплат, а мне до сих не сообщили даже причины моего отсутствия в реестре! сколько будет продолжаться этот произвол и беззаконие?!
Горячая линия с 15.03.2011 просмотрена 885 812 раз