На ваши вопросы отвечает эксперт Агентства по страхованию вкладов   

Вопрос:

Здравствуйте Владимир! Я уже обращался к Вам по электронной почте, но пока не получил ответ на интересующие меня вопросы о выплате страхового возмещения по вкладу. Надеюсь может быть здесь Вы мне ответите. Я являлся вкладчиком Инвестбанка, у которого отобрали лицензию 13.12.2013 г. Не владея информацией о проблемах данного банка я открыл в нем банковский вклад накануне отзыва у него лицензии (11.12.13). Банк работал спокойно, никакого ажиотажа не было. 25.12.13 г. я обратился в банк-агент для выплаты страховки, но получил отказ в связи с отсутствием меня в реестре для выплаты, не смотря на то, что предоставил все необходимые документы. В банке-агенте сняли копии с моих документов (банковский договор, приходные ордера, копии паспорта и пенсионного удостоверения), также я написал заявление о несогласии установленной формы. У меня все это приняли и сказали ждать. Прождав более 2-х месяцев я обратился по телефону в АСВ, где мне сказали, что никаких документов им банк-агент не присылал. 17.02.14 г. я лично отправил заказным письмом весь пакет документов в ГК АСВ. 24.02.14 г. АСВ получило мой пакет документов, очем свидетельствует уведомление о доставке, однако зарегистрировали их только 4.03.14 г. (первый вопрос: почему нарушены сроки регистрации входящих документов?) С 4.03.14г. документы находятся у специалиста (какого?). С момента регистрации также прошло уже более 30 дней. Почему до сих пор меня не уведомили о принятом Вами (АСВ) решении? ПРОШУ Вас разобраться в этих вопросах и дать мне ответ. постоянный адрес 08.04.2014 14:23 ivkow (Новосибирск)08.04.2014 14:23