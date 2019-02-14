На ваши вопросы отвечают эксперты банка ВТБ

Вопрос:

Претензия



Я, Бастрыкин Иван Иванович, подал заявления в ВТБ Банк, которое было зарегистрировано за номером № CR-5774845 по поводу возврата денежных средств в связи с несоответствующим договору-оферте оказанием услуг компанией "ARTFX", в котором содержалась просьба инициировать процедуру Чарджбэк по правилам МПC Visa т.к. я являюсь держателем карты Visa.

Взяв во внимание отказ банка, хочу указать на то, что ВТБ Банк не предпринял никаких действий в защиту моих интересов, интересов своего клиента т.к. не содержал информации по проделанной работе.

Во-первых, Банк не предоставил никаких оснований отказа, не указал также ссылки законодательства РФ и правил МПС ВИЗА. Если вы субъективно проанализировали мои заявления, документы аргументирующие каждый мой факт указывающий на не исполнение своих обязанностей ТСП, то определили, что требование об отмены платежей адресовано ТСП, а не к ВТБ Банку. Получить возмещение спорных транзакций от банка-эквайера обслуживающий ТСП. И здесь стоит сразу пояснить: чарджбек – это продукт не законодательства РФ, а обязательств банков перед платёжными системами. И у Visa, и у MasterCard (наиболее распространённые платёжные системы) во внутренних правилах прописана возможность осуществления чарджбека. Соответственно на все банки, которые работают с данными платёжными системами, распространяется требование о принятии от физического лица заявления об оспаривании транзакции и его рассмотрении. В следствии чего ВТБ Банк снимает с себя обязательства по передаче подобных споров на рассмотрение в международные платежные системы (далее - МПС). Не надо забывать, что процедура чарджбэк является частью правил МПС, и любой банк, желающий эмитировать карты данных МПС автоматически присоединяется к исполнению данных правил, это право гарантированное эмитированной вами картой, и я добросовестно производил оплату этой самой картой, в счет услуг, предоставляемых данной организацией. Моя претензия не ваш адрес, вашей вины здесь нет, Банк надлежащим образом выполнил обязательства по переводу денежных средств на расчетный счет получателя, но правила МПС четко трактуют, что в случае нарушений или не выполнений своих обязательств одним из участников, имеет право подать жалобу, и в таком случае подается жалоба в банк, именно в банк выпустивший данную карту, по средствам которой была произведена оплата услуг считаю не уместно не указывать основание отказа.

Моя претензия обращена к организации не предоставившей услуги в полном объеме. Вы Банк-эмитент должны и обязаны передать через международную платежную систему требование о возврате платежа банку-эквайеру. При отказе банком-эквайером вы должны принять сторону своего клиента и поддерживать его интересы, не соглашаясь с отказом, направить претензию в арбитраж. В, этом случае в спор в качестве арбитра включается платежная система - начинается арбитраж. Международная платежная система будет разрешать ситуацию в соответствии со своими правилами. От вас много не требуется, просто соблюдать правила МПС и поддерживать интересы своего клиента.

Во-вторых, оплачивал я услуги при помощи карты банка. При платеже услуг я вводил данные своих банковских карт, а не производил перевод. Повторяю, что моя претензия относится к нарушению правил МПС, вашей вины здесь нет, Банк надлежащим образом выполнил обязательства по переводу денежных средств на расчетный счет получателя, но правила МПС четко трактуют, что в случае нарушений или не выполнений своих обязательств одним из участников, имеет право подать жалобу, и в таком случае подается жалоба в банк, именно в банк выпустивший данную карту, по средствам которой была произведена оплата услуг, вы также проигнорировали Письмо ЦБ РФ от 01.08.2011г.

В-третьих, напомню, что публично доступные Правила МПС VISA, Mastercard по осуществлению операций на территории РФ «представляют собой юридически обязательный договор между Обществом с ограниченной ответственностью «Платежная система «ВИЗА, Мастеркард» и всеми участниками платежной системы, осуществляющими свою деятельность на территории РФ. Участники платежной системы присоединяются к Правилам платежной системы только путем принятия их в целом. Правила платежной системы основаны на единых глобальных принципах, что гарантирует соблюдение единых стандартов осуществления платежей как глобально, так и на всей территории РФ». Правила МПС ВИЗА п. 11.1, сказано:

«Участники платежной системы обязаны предлагать взаимную помощь и сотрудничество другим участникам платежной системы при разрешении спорных ситуаций между:

• своим клиентом-физическим лицом и торгово-сервисным предприятием другого участника платежной системы;

• своим торгово-сервисным предприятием и клиентом-физическим лицом другого участника платежной системы. Если клиент-физическое лицо или торгово-сервисное предприятие принимает на себя финансовые обязательства по совершению операции, соответствующий участник платежной системы обязан возместить денежные средства непосредственно другому участнику платежной системы».

Эмитент должен разрешать споры держателя карты в соответствии с правилами МПС ВИЗА, предоставить держателям карт все гарантии, всю защиту предоставляемые на любую карту Visa в соответствии с применимыми законами или правилами, и используя обычную практику Эмитента для разрешения споров Владельца Карты, независимо от того, какой тип Карты Visa использовался.



В правилах МПС написано: «Условия и требования к процедуре возврата спорных операций, а также к процедуре повторного предъявления к оплате изложены в Основных правилах Visa и Правилах по Продуктам и Услугам Visa, на каком основании банк не принял мер по инициированию процедуры чарджбек, мне не понятно. Выпустив для меня международную карту, банк ОБЯЗУЕТСЯ соблюдать условия международной платежной системы. Оплачивала я услуги при помощи карты банка. При оплате услуг я вводил данные своей именной банковской карты, а не производила перевод. Любая операция, совершенная по карте платежной системы, регулируется правилами этой платежной системы. В соответствии с этими правилами МПС мною были совершены операции оплаты финансовых услуг по карте, по которой может быть инициирована процедура возвратного платежа (chargeback) согласно правилам МПС VISA (chargeback Management Guidelines for Visa merchants), МПС Mastercard (ChargebackGuide) и по правилам которой банк работает, поскольку выпускает карты платежной системы VISA, Mastercard следовательно, банк обязан содействовать передаче в МПС «VISA, Mastercard» для рассмотрения возврата платежа. Правила МПС, четко регламентируют, что данная процедура(чарджбек) инициируется путем подачи заявления в банк, выпустивший карту, по которой была совершена транзакция, и по правилам которой банк работает, поскольку выпускает карты системы VISA, Mastercard следовательно, Банк ОБЯЗАН принять претензию на возврат платежа(чарджбек), также мне не понятно полное игнорирование банка предписанных правил МПС ВИЗА, Мастеркард.

Процедура опротестования транзакции есть неотъемлемое право каждого владельца карты Международной платежной системы. Любая операция, совершенная по карте платежной системы, регулируется правилами этой платежной системы. В соответствии с правилами МПС мною была совершена операция оплаты финансовых услуг по карте, по которой может быть инициирована процедура возвратного платежа (chargeback), что соответствует условиям предоставления услуг платежной системой и правил МПС. Согласно Правил платёжной системы VISA / Мaster Card , банк-эквайер обязан в безусловном порядке вернуть денежные средства в банк плательщика по спорной операции. При этом бремя доказывания оказания услуг (поставки товара) плательщику возлагается на поставщика услуг (товаров), в том числе в судебном порядке. В соответствии с требованиями международной платежной системы для проведения претензионной работы мной предоставлены достоверные сведения и доказательства, причина оспаривания операций и полный комплект документов, которые являются более чем достаточным основанием для рассмотрения данной претензии в рамках разбирательства.

Также обращаю ваше внимание, что регламентом VISA (chargeback Management Guidelines for Visa merchants), МПС Mastercard (ChargebackGuide) установлен максимально срок в 540 дней для опротестования спорных транзакций который мною не нарушен.

В-четвертых, акцентирую ваше внимание, что моя претензия относится к нарушению правил МПС «ВИЗА, Мастеркард», при этом не надо забывать, что процедура чарджбэк является частью правил МПС, и любой банк, желающий эмитировать карты данных МПС автоматически присоединяется к исполнению данных правил, это право гарантированное эмитированной вами картой, и я добросовестно производил оплату этой самой картой, в счет услуг, предоставляемых данной организацией. Моя претензия не ваш адрес, вашей вины здесь нет, Банк надлежащим образом выполнил обязательства по переводу денежных средств на расчетный счет получателя, но правила МПС четко трактуют, что в случае нарушений или не выполнений своих обязательств одним из участников, имеет право подать жалобу, и в таком случае подается жалоба в банк, именно в банк выпустивший данную карту, по средствам которой была произведена оплата услуг, поэтому не уместно указывать в ответе основания отказа Договор.

В-пятых, оплата производилась на предоставление обслуживания брокерского счета. Кроме того, обращаю ваше внимание, что правила Платежной системы, позволяют рассмотрение операций, проводимые клиентами по картам, которые предполагают размещение денежных средств на счетах клиента в Торгово-Сервисных Предприятиях для получения прибыли (торговля на бирже, интернет казино и др.), как операции с высоким риском, по которым возможна полная потеря внесенных денежных средств в рамках заключенного договора. Убедительно прошу Вас, при рассмотрении моего заявления учесть следующую информацию: в моем случае речь идет не о потере денежных средств, вследствие высоких рисков, связанных с маржинальной торговлей на финансовых рынках, а о неоказании мне заявленных торгово-сервисной компанией услуг.

В-шестых, выпустив для меня международную карту VISA, банк ОБЯЗУЕТСЯ соблюдать условия международной платежной системы. А условиями пользования VISA предусмотрена процедура Chargeback. Документы, которые я предоставил, доказывали каждый мой аргумент для проведения чарджбэка, я конкретно и подробно указал на каждое нарушение и приложил скриншоты переписки и платформы.

В соответствии с ФЗ №161 "О национальной платёжной системе" ст.9 п.8:

«Оператор по переводу денежных средств обязан рассматривать заявления клиента, в том числе при возникновении споров, связанных с использованием клиентом его электронного средства платежа, а также предоставлять клиенту возможность получать информацию о результатах рассмотрения заявлений, в том числе в письменной форме по требованию клиента, в срок, установленный договором, но не более 30 дней со дня получения таких заявлений, а также не более 60 дней со дня получения заявлений в случае использования электронного средства платежа для осуществления трансграничного перевода денежных средств». Уточняю для сотрудников ВТБ банка, защищать интересы своего клиента, дать субъективную оценку всем предоставленным доказательствам, а не отказывать при предоставлении документов банком эквайером. Банк ОБЯЗАН дать ответ по моему заявлению в соответствии с законодательством, которое, кстати, напрямую отсылает все действия совершать в соответствии с правилами МПС.

Считаю, данные действия сотрудников Банка ущемляющими мои права потребителя, как держателя карты Visa, Mastercard, так и клиента вашего банка. Не вольно наводит на мысль о компетенции сотрудников, соответствуют сотрудники занимаемой должности, обладают высоким ли уровнем профессионализма по ведению диспутного цикла с эквайером площадки, но у вас бардак, либо вы безграмотные и некомпетентны. Стоит напомнить, что специалисты, занимающиеся претензионной работой по банковским картам, должны иметь всеобъемлющее представление об основных принципах работы платежных систем, кроме того, сотрудникам профильных подразделений следует не реже чем один раз в 2–3 года непременно посещать, семинары МПС по претензионному циклу и иметь под рукой раздаточные материалы с них. После прочтения ответа-отказа на мое обращение я сомневаюсь в профессионализме и служебной компетенции сотрудников ВТБ Банка, или тут имеет место умышленное введение меня в заблуждение. На каком основании Банк не принял никаких мер по возможности возврата моих денежных средств и защите интересов своего клиента.

В заключение, скажу, что в связи, с нарушенным договором предоставления услуг обслуживания брокерского счета компанией «ARTFX», и согласно правили МПС, которые четко регламентируют, что данная процедура(чарджбек) инициируется путем подачи заявления в банк, выпустивший карту, по которой была совершена транзакция, и по правилам которой банк работает, поскольку выпускает карты системы МПС, следовательно, Банк ОБЯЗАН принять претензию на возврат платежа(чарджбек), а также содействовать передаче в соответствующую МПС для рассмотрения возврата платежа, так как решить самостоятельно и урегулировать вопрос по возврату денег не принес результата. Каждый банк, работающий с картами Visa/MasterCard, принимает правила International Payment System (международной платежной системы), поэтому ОБЯЗАН принять заявление клиента и направить в соответствующую платежную систему. Процедура опротестования транзакции есть неотъемлемое право каждого владельца карты Международной платежной системы. Любая операция, совершенная по карте платежной системы, регулируется правилами этой платежной системы. В соответствии с правилами МПС VISA мною была совершена операция оплаты финансовых услуг по карте, по которой может быть инициирована процедура возвратного платежа (chargeback), что соответствует условиям предоставления услуг платежной системой и правил МПС VISA. Согласно Правил платёжной системы VISA / Мaster Card , банк-эквайер обязан в безусловном порядке вернуть денежные средства в банк плательщика по спорной операции. При этом бремя доказывания оказания услуг (поставки товара) плательщику возлагается на поставщика услуг (товаров), в том числе в судебном порядке. В соответствии с требованиями международной платежной системы для проведения претензионной работы мной предоставлены достоверные сведения и доказательства, причина оспаривания операций и полный комплект документов, которые являются более чем достаточным основанием для рассмотрения данной претензии в рамках разбирательства.



ТРЕБУЮ ГРАМОТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ВОЗВРАТА ПЛАТЕЖА МПС ВИЗА, МАСТЕРКАРД!!! В противном случае, я буду вынужден обратиться за защитой своих прав в отдел по защите прав потребителей, согласно Закона РФ «О защите прав потребителей» № 294-ФЗ, а потом в суд. Напишу претензии в главное управление банка, ЦБ РФ, обращусь в прокуратуру за защитой своих нарушенных банком прав.



ПРОШУ:



1. Инициировать повторное более серьёзное рассмотрение Банком и МПС VISA, MASTERCARD моего заявления по возврату денежных средств, а также признание транзакции по перечислению денежных средств недействительной или, по крайней мере, как отмечается в правилах VISA, оказать содействие в возможности получения компенсации с банка-эквайэра, который, несет ответственность за мошенническую деятельность своих филиалов и отделения торгово-сервисных предприятий.

2. В случае отказа, предоставить письменный ответ с указанием норм законодательства РФ и правил МПС ВИЗА, согласно которых было принято вами данное решение.

3. Не предоставление данной информации будет расценено как бездействие банка, игнорирование законодательства РФ и правил МПС ВИЗА, а также нарушение моих законных прав и интересов. постоянный адрес 13.02.2019 22:13 ИванИБ (Будённовск)13.02.2019 22:13