Невозврат трудовой книги один из излюбленных способов помотать нервишки бывшему сотруднику. Уволилась я почти неделю назад, но про то что трудовая пришла к нам в офис, мне никто не сообщил, хотя в последний рабочий день (я, кстати, находилась на рабочем месте) ее должны мне благополучно вручить. Уволилась я, потому что переехала в другой город, дату отъезда знали все, в том числе и руководитель, позвонив ему до отъезда с просьбой, могу ли я получить свою трудовую, он назначил мне дату в день моего отъезда!!! На вопрос нельзя ли раньше, уважаемый руководитель ответил мне: "Я не хочу окунаться в твои проблемы!" Сейчас я связываюсь с офисом с просьбой отдать трудовую моему родственнику или направить по почте - получаю отказ!!! Можно ли провести расследование по данному факту и вернуть трудовую (по почте) ее владельцу?!



P.S.: Работала я в Казани, офис 0885 ККО Казань-Восход под руководством Филиппова В.Л. Жду комментарии по данному факту, спасибо.