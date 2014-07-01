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исследование Банки.ру — февраль, 2018
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Трудовая книжка плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Невозврат трудовой книги один из излюбленных способов помотать нервишки бывшему сотруднику. Уволилась я почти неделю назад, но про то что трудовая пришла к нам в офис, мне никто не сообщил, хотя в последний рабочий день (я, кстати, находилась на рабочем месте) ее должны мне благополучно вручить. Уволилась я, потому что переехала в другой город, дату отъезда знали все, в том числе и руководитель, позвонив ему до отъезда с просьбой, могу ли я получить свою трудовую, он назначил мне дату в день моего отъезда!!! На вопрос нельзя ли раньше, уважаемый руководитель ответил мне: "Я не хочу окунаться в твои проблемы!" Сейчас я связываюсь с офисом с просьбой отдать трудовую моему родственнику или направить по почте - получаю отказ!!! Можно ли провести расследование по данному факту и вернуть трудовую (по почте) ее владельцу?!

P.S.: Работала я в Казани, офис 0885 ККО Казань-Восход под руководством Филиппова В.Л. Жду комментарии по данному факту, спасибо.
Mam.61бывший сотрудник
01.07.2014 13:56
Ответ банка:
Добрый день, Елена!

Если вопрос актуален, то вышлете мне контактную информацию на почту: vshvetsova@alfabank.ru, в теме письма указать "Служебный рейтинг".

Спасибо!

С Уважением,
Дирекция по управлению Человеческим Капиталом ОАО "Альфа-Банк"
1 комментарий
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imxo
11.07.2014 16:23
Вам надо было заявление написать о том, что прошу выслать трудовую книжку по адресу... и штампик поставить о входящем. Идите в трудовую, там бесплатно и все сделают как надо
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