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|Трудовая книжка
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Невозврат трудовой книги один из излюбленных способов помотать нервишки бывшему сотруднику. Уволилась я почти неделю назад, но про то что трудовая пришла к нам в офис, мне никто не сообщил, хотя в последний рабочий день (я, кстати, находилась на рабочем месте) ее должны мне благополучно вручить. Уволилась я, потому что переехала в другой город, дату отъезда знали все, в том числе и руководитель, позвонив ему до отъезда с просьбой, могу ли я получить свою трудовую, он назначил мне дату в день моего отъезда!!! На вопрос нельзя ли раньше, уважаемый руководитель ответил мне: "Я не хочу окунаться в твои проблемы!" Сейчас я связываюсь с офисом с просьбой отдать трудовую моему родственнику или направить по почте - получаю отказ!!! Можно ли провести расследование по данному факту и вернуть трудовую (по почте) ее владельцу?!
P.S.: Работала я в Казани, офис 0885 ККО Казань-Восход под руководством Филиппова В.Л. Жду комментарии по данному факту, спасибо.
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Mam.61 • бывший сотрудник
01.07.2014 13:56
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Ответ банка:
Добрый день, Елена!
Если вопрос актуален, то вышлете мне контактную информацию на почту: vshvetsova@alfabank.ru, в теме письма указать "Служебный рейтинг".
Спасибо!
С Уважением,
Дирекция по управлению Человеческим Капиталом ОАО "Альфа-Банк"
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|imxo
11.07.2014 16:23
|Вам надо было заявление написать о том, что прошу выслать трудовую книжку по адресу... и штампик поставить о входящем. Идите в трудовую, там бесплатно и все сделают как надо
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