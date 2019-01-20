Россельхозбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
С льготным периодом Platinum
Mastercard Platinum — Россельхозбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- ставка от 22,9% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 4 000 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Platinum
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay / Garmin Pay (для Visa)
Бонусы
- Другое
программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины):
- 1,5 балла за каждые потраченные 100 руб.
(макс. количество баллов в месяц - 10 000, срок действия баллов - 2 года)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
4 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
3,9%, мин. 350 руб. (0% в первые три месяца)
Снятие наличных в ПВН банка
3,9%, мин. 350 руб. (0% в первые три месяца)
Снятие наличных в банкоматах других банков
3,9%, мин. 350 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
3,9%, мин. 350 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день по карте, до 500 000 руб. в день и до 1 000 000 руб. в месяц по счету
Дополнительная информация
- неустойка за пропуск платежа - 20% годовых;
- плата за сверхлимитную задолженность - 40% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. за операцию;
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
- страхование выезжающих за рубеж - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 300 000 до 1 000 000 ₽
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 22,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы основного долга
3% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
- другие документы, кроме справок о доходах
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
снилс предоставляется при наличии
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 4 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредитного лимита;
- отсутствие требования о постоянной регистрации заемщика в регионе присутствия банка;
- бесплатный полис ВЗР
Минусы
- после трех месяцев пользования картой льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств
Особые ограничения
- банк не раскрывает максимальный размер процентной ставки
Дата актуализации
20.01.2019 11:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «С льготным периодом Platinum» в 1125 городах России
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-01-00 — единая справочная служба